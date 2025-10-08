España

Podemos confirma que votará a favor del embargo de armas a Israel y el Gobierno podrá sacar adelante el decreto

Ione Belarra mantiene que la posición del partido es contraria pero asegura que no quieren ser “la excusa”

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Ione Belarra
Ione Belarra (Ricardo Rubio - Europa Press)

Podemos confirma que votará a favor del embargo de armas a Israel esta tarde, abriendo el camino para que el Gobierno pueda asentar el Real Decreto. Los diferentes socios ya habían anunciado su apoyo, pero los votos de los cuatro diputados de la formación de Ione Belarra eran clave para sacarlo adelante.

La secretaria general de Podemos ha anunciado en un vídeo de redes sociales que este miércoles 8 de octubre se pondrán del lado del decreto a pesar de haberlo calificado como “embargo fake” en múltiples ocasiones. Ha explicado que la posición del partido no ha cambiado, pero que votarán a favor para que “todo el mundo pueda ver que España sigue manteniendo relaciones militares con Israel”.

Si todo sigue las vías esperadas, Junts votará a favor del embargo, junto al resto de socios de Gobierno y, ahora, Podemos. Estos dos partidos habían sido los que más indecisos se habían mostrado sobre su posición, mientras que PP y Vox serán los que se opongan a la aprobación del Real Decreto. No obstante, el Ejecutivo no puede dar nada por sentado, pues el partido de Puigdemont no escondió sus dudas en las últimas intervenciones.

Pedro Sánchez anuncia el embargo de armas por ley a Israel

(Noticia en ampliación).

