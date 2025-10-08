España

Las revistas del corazón esta semana: el nuevo amor de Eva González y los planes familiares de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

Este miércoles, 8 de octubre, también son protagonistas del kiosco Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan tras la celebración de su boda

Alba García

Por Alba García

Las revistas del corazón del
Las revistas del corazón del 8 de octubre de 2025

El kiosco de este miércoles llega cargado de actualidad social y con la curiosidad de que todas las cabeceras comparten un tema, el de la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. El enlace se celebró el pasado sábado 4 de octubre en Sevilla, ciudad hasta la que se desplazaron tanto los miembros de la Familia Alba como invitados muy conocidos.

‘Semana’

Portada de la revista 'Semana'
Portada de la revista 'Semana' del 8 de octubre de 2025.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se convertían en este pasado sábado en marido y mujer, un gran día que la revista ha querido repasar en un amplio reportaje en el que se pueden ver buena parte de las fotografías del momento. Más allá de las imágenes, Semana desgrana también aquellos momentos que no se vieron y es que el enlace no estuvo exento de polémica.

Además, se puede ver a buena parte de los famosos que acudieron a este día, como Susanna Griso, Eugenia Martínez de Irujo o Carmen Lomana, entre otros.

En otro orden de cosas, Semana cuenta con una entrevista exclusiva de la cantante Rosa López, que desvela que tiene un problema de salud que le ha provocado “momentos muy duros”. Para cerrar la portada, una nueva exclusiva, en esta ocasión la de la boda del torero Israel Lancho.

‘Lecturas’

Portada de la revista 'Lecturas'
Portada de la revista 'Lecturas' del 8 de octubre de 2025.

El amor ha saltado esta portada de mano de la modelo Eva González, que tres años después de separarse de Cayetano Rivera, parece que ha vuelto a encontrar el amor. Sobre la identidad de su misteriosa pareja no se desvela nada en la portada, únicamente que las imágenes de esta cita fueron tomadas en Sevilla como ciudad de donde la modelo es originaria.

Por otro lado, está el tema de la boda de Cayetano Martínez de Irujo, de quien Lecturas destaca que se casó con un “enfado monumental”.

Para cerrar, vuelve a las páginas el caso de Mario Biondo, después de que la justicia no descarte que su muerte se deba a un homicidio.

‘Diez Minutos’

Portada de la revista 'Diez
Portada de la revista 'Diez Minutos' del 8 de octubre de 2025.

Las imágenes más tiernas de kiosco esta semana las tiene Diez Minutos, que muestran en su portada la escapada familiar que Alejandra Rubio y Carlo Costazia han hecho con su bebé a Málaga, una ciudad cargada de recuerdos para la familia de Alejandra.

En las imágenes de la portada se puede ver cómo la hija de Terelu Campos disfruta de su pequeño, y es que, según se desvela en esta exclusiva, ambos quieren casarse y tener más hijos.

Por otro lado, la revista desvela que Raquel Mosquera está preocupada por la situación de su marido, Isi, quien se encontraría retenido en Francia desde hace un tiempo.

Y para terminar, un reportaje sobre la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, celebrada el pasado sábado en Sevilla.

‘¡Hola!’

Portada de la revista '¡HOLA!'
Portada de la revista '¡HOLA!' del 8 de octubre de 2025.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan han vendido a ¡Hola! la exclusiva de su boda, y muestran en esta publicación algunas de las imágenes más emocionantes de su gran día. Se trata de un amplio reportaje en el que el duque de Arjona y su esposa compartieron solo lo que pasó en la iglesia, también en la fiesta posterior, celebrada en la finca Las Arroyuelas, propiedad del novio.

El próximo 4 de octubre, Cayetano Martínez de Irujo contraerá matrimonio con Bárbara Mirján en una ceremonia que se llevara a cabo en Sevilla.

En la portada se puede ver una imagen de los recién casados, además de otra en la que se puede ver a buena parte de la familia Alba. En la tercera, Cayetano y Bárbara aparecen bailando muy pegados como posiblemente durante su primer baile como marido y mujer.

