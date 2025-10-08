España

La Aemet alerta de posibles inundaciones y crecidas repentinas por el paso de la DANA Alice: estas serán las provincias más afectadas por las lluvias y tormentas

Los meteorólogos marcan el inicio del temporal durante las últimas horas de este miércoles en Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana

María Santos Viñas

Un hombre cruza un badén
Un hombre cruza un badén inundable durante este lunes en el que el aviso rojo (riesgo extremo) por precipitaciones. (EFE/Andreu Esteban)

Solo una semana después de que las lluvias torrenciales barrieran en este del país y dejaran inundaciones en las provincias de Zaragoza, Valencia y en Ibiza, la previsión marca una situación similar y justo en la misma zona del país. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé la formación de la DANA Alice que dejará “un episodio de lluvias intensas, persistentes y con tormenta en el Mediterráneo” entre el jueves y el domingo. De hecho, a través de sus redes sociales han pedido extremar las precauciones porque “puede haber inundaciones y crecidas repentinas”.

Este miércoles, una vaguada atlántica con una masa fría asociada en niveles medios penetrará por el oeste peninsular y avanzará hacia el este hasta conformar varios vórtices en su seno durante los siguientes días, dando lugar a la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). A su vez, un “potente anticiclón” al norte propiciará un flujo del este y nordeste con recorrido marítimo que aportará abundante humedad a la fachada mediterránea, conforme señala en un comunicado de aviso especial la Aemet. Así, a últimas horas del día se esperan los primeros chubascos en el este de Castilla-La Mancha e interiores de la Comunidad Valenciana.

Qué zonas se verán más afectadas por la DANA Alice

Los meteorólogos detallan que la zona de mayores acumulados a lo largo del episodio serán las del entorno del cabo de la Nao, particularmente las zonas litorales y prelitorales del sur de Valencia y el norte de Alicante. “Los chubascos pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado”, advierten.

Cómo evolucionará la DANA Alice

Desde primeras horas del jueves, las lluvias se extenderán a zonas del litoral de Cataluña y de la Comunidad Valenciana. Conforme evolucione el día, el temporal llegará a Ibiza y Formentera, la Región de Murcia, la mitad oriental de Andalucía y el sur de Castilla-La Mancha, el interior de Cataluña y el sistema Central. “Se espera que estos chubascos vayan acompañados de tormentas y alcancen intensidad fuerte, incluso localmente muy fuerte, de manera más probable en el entorno del cabo de la Nao”, apunta la organización pública. Ante este escenario, la Aemet ya ha activado las alertas amarilla, que implica “riesgo bajo”, y naranja, que implica “riesgo en la zona” en las regiones afectadas.

Mapa de alertas meteorológicas por
Mapa de alertas meteorológicas por lluvias y tormentas para el jueves, 9 de octubre de 2025. (Aemet)

De cara al viernes, esperan chubascos muy fuertes. No obstante, perderán extensión y quedarán reducidos al sudeste peninsular, aunque sin descartar que alcancen el resto de Alborán y Baleares. A pesar del menor alcance, su influencia seguirá siendo intensa, especialmente en los alrededores del cabo de La Nao y del cabo de Palos, ”zonas donde se alcanzarían, con mayor probabilidad, intensidad localmente muy fuerte”, indican. Durante el fin de semana se espera que continúe el temporal, aunque irá perdiendo intensidad el domingo.

