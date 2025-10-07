La Aemet alerta de “un episodio de lluvias intensas, persistentes y con tormenta en el Mediterráneo”: estas serán las zonas más afectadas

Crecida del río Magre, a 29 de octubre de 2024, en Alfarp, Valencia. (Jorge Gil/Europa Press)

España se despide este martes del buen tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha informado de que entre el miércoles y el domingo espera “un episodio de lluvias intensas, persistentes y con tormenta en el Mediterráneo” que también podría dejar chubascos en el interior peninsular. De este modo, esta jornada será la última, al menos durante los próximos días, con un tiempo "anticiclónico y estable en todo el país, sin prácticamente precipitaciones”, según señala el portavoz del organismo, Rubén del Campo.

Durante las primeras horas del día, podrán formarse bancos de niebla en el interior peninsular. En este sentido, del Campo pide precaución porque “en algunos puntos serán densos y dificultarán la conducción”. Aun así, esta será una jornada “muy cálida para la época” con máximas entre cinco y diez grados por encima de lo normal para estas fechas. Se superarán los 25 grados en amplias zonas de la península y los 30 grados en los valles del Tajo Guadiana y Guadalquivir.

Lluvias fuertes y bajada del mercurio

El miércoles se producirá inicio del cambio de tiempo con un aumento de la nubosidad en Galicia y el Cantábrico, donde se esperan lluvias. En el resto del territorio, los cielos permanecerán poco nubosos al amanecer, aunque la inestabilidad será mayor que en días anteriores. “De estas nubes se formarán tormentas localmente fuertes, con mucha incertidumbre en las zonas donde podrán caer estas tormentas, pero como decimos, podrán afectar a muchos puntos del interior peninsular. No es descartable, además, que alguno de estos chubascos lleguen a caer en puntos del litoral mediterráneo, en un día con temperaturas claramente más bajasen el extremo norte y en ligero descenso en el resto”, advierte del Campo. Las máximas descenderán de forma clara en el extremo norte y de manera ligera en el resto, situándose en el Cantábrico entre 20 y 22 grados de máxima, mientras que en el Guadalquivir aún rondarán los 30 grados.

El jueves se producirá “un cambio de tiempo más importante”. La combinación de una vaguada -una especie de lengua de aire frío en las capas altas de la troposfera- y la presencia de vientos húmedos en superficie provocará un aumento de la inestabilidad atmosférica.

Según la previsión actual, la peor parte del temporal se la llevaría el área mediterránea y Baleares. El portavoz de la Aemet apunta que “todavía hay mucha incertidumbre y hay que analizar la evolución de los pronósticos” pero “podrían producirse precipitaciones fuertes o localmente muy fuertes en esas zonas con acumulados de lluvia significativos“. Las lluvias más intensas caerían en zonas costeras o próximas al litoral y no en el interior de la región. En cuanto al mercurio, las temperaturas bajarán en todo el país y serán las propias para comienzos de octubre.

Termómetros al alza y vientos alisios en Canarias

En el archipiélago canario, los vientos alisios soplarán con rachas fuertes o muy fuertes en las zonas más expuestas, arrastrando nubes. Las temperaturas se mantendrán estables o experimentarán un ligero ascenso, con máximas entre 25 y 27 grados en las áreas costeras. En el sur de Gran Canaria, se podrían superar localmente los 30 grados a mediados de semana.