Joana Sanz y Dani Alves ya son padres de su primer hijo en común: la fecha y el lugar de nacimiento del bebé

Dani Alvez y Joana Sanz en una imagen de archivo (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images)

Daniel Alves y Joana Sanz celebran la llegada de su primer hijo en común, un nacimiento que marca un cambio de ciclo tras uno de los periodos más complicados en la vida del exfutbolista brasileño. La noticia del embarazo, confirmada el pasado marzo, se produjo poco después de que Alves fuera absuelto de las acusaciones de agresión sexual, situación que había mantenido a la pareja en el centro de la atención mediática.

La modelo, de 33 años, optó por compartir la noticia cuando el embarazo ya era evidente, eligiendo sus redes sociales como canal para dar visibilidad a una experiencia que no es fácil para todas las mujeres. “No quería compartir nada hasta que fuera más que evidente, pero quise compartirlo por las que están en la lucha. Tuve que lidiar desde los 22 años con preguntas de ‘¿para cuándo el bebé?’… Qué presión social tan aterradora”, relató entonces en un mensaje acompañado de un vídeo del test de embarazo positivo.

La tinerfeña explicó que nunca sintió el llamado instinto maternal y describió el peso que supone la presión social asociada a la maternidad. “Nunca tuve instinto maternal, ese deseo de tener hijos o de que me guste cargar el bebé de alguien. Con el paso de los años mi grupo de amigas fueron teniendo bebés y las redes sociales se llenaban de nacimientos (supongo que por edad es lo que toca). No es una broma la frase de ‘se te va a pasar el arroz’. Hay tanto desconocimiento sobre la edad reproductiva de la mujer y que no es tan fácil quedarse embarazada”, señaló Sanz en sus publicaciones.

Joana Sanz revela que está en la dulce espera de su primer hijo en común con Dani Alves (Instagram)

Los tres juntos en Llobregat

El nacimiento del bebé tuvo lugar durante la primera semana de octubre en Barcelona. De acuerdo con información adelantada por Vanitatis, tras el parto, la pareja se trasladó a Esplugues de Llobregat. Tanto Joana como Alves, de 42 años, se encuentran en casa y han comenzado a recibir la visita de familiares y amigos para celebrar la llegada del recién nacido. Por el momento, no han hecho público el nombre del bebé. “La habitación de mi bebé casi está terminada. Aquí les dejo algunas de las cositas que me han regalado. Por cierto, ya tenemos nombre del bebé. Hay pistas en las fotos”, escribió la modelo hace unas semanas en una publicación de Instagram, mientras mostraba detalles de la habitación elegida para el niño, decorada con motivos animales en tonos neutros.

En sus publicaciones, Joana Sanz mantiene la discreción habitual respecto a su vida privada, actitud reforzada por el intenso escrutinio mediático recibido tras las acusaciones contra Alves y su posterior absolución. La modelo expresó en varias ocasiones la felicidad que implica para ella este nacimiento: “Este niño es el premio a tanta paciencia y esfuerzo durante años”, confesó hace algunas semanas.

El juicio al futbolista Dani Alves acusado de agredir sexualmente a una joven en la discoteca Sutton ha quedado visto para sentencia este miércoles en la Audiencia de Barcelona, y la defensa del jugador ha pedido que quede libre a la espera de sentencia.

El embarazo y la maternidad han impulsado en Sanz un ejercicio público de reflexión personal, donde repasa sus vivencias más delicadas relacionadas con la familia y el crecimiento personal. Junto a un vídeo de una de sus ecografías, compartió con sus seguidores un relato sobre su infancia: “El ‘yo’ se convierte en ‘nosotros’. Cuando era niña me tocó ser adulta. Mi madre con esquizofrenia tenía recaídas y me abandonaba en hospitales durante días hasta que mi abuela me localizaba. Siempre me pregunté por qué, cuál era mi fallo y cómo podía ser mejor. Esa niña solitaria que lloraba en silencio para no molestar a su abuela, ya que sentía que le hacía el favor de acogerla. Crecí queriendo demostrarle al mundo que yo puedo ser lo que yo quiera y que puedo hacerlo sola, o tal vez solo quería escuchar de mi madre unas palabras de orgullo que nunca llegaron”.

La modelo habló también sobre los efectos del individualismo en su trayectoria: “He vivido marcada por un individualismo en todas las etapas de mi vida, sintiéndome poderosa por poder yo sola y vacía por hacerlo sola. Por ahí dicen apego emocional, ojalá tuviera algo de eso. Muchos me señalan por perdonar cuando me han fallado, pero lo que no saben es que en realidad me perdono a mí misma por haber escogido siempre el éxito individual en vez de saber construir en familia”. Sanz concluyó este relato con una invitación a la introspección y la superación del pasado. “Hay acciones que solo son el detonante de tantas ausencias. Miren dentro de ustedes y pregúntense el porqué de las respuestas. Perdonen sus pasados y reconstrúyanse con el corazón en paz. ‘Del tamaño de la adversidad será la recompensa’. Y aquí llegó mi recompensa”, finalizó, acompañando el mensaje con el emoticono de un bebé.