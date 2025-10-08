El sencillo truco para limpiar la freidora de aire en menos de 10 minutos y con productos caseros

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de limón como solución natural para la limpieza de las freidoras de aire ha comenzado a ganar terreno entre quienes buscan métodos eficaces y económicos para el mantenimiento de estos populares electrodomésticos. Frente a la acumulación de grasa y los olores persistentes que suelen quedar tras cocinar alimentos como carnes o pescados, este sencillo truco doméstico, que apenas requiere una inversión de 35 céntimos, se presenta como una alternativa práctica y respetuosa con el aparato.

Las freidoras de aire se han consolidado como un elemento habitual en las cocinas modernas, gracias a su capacidad para preparar desde carnes y patatas fritas hasta pasteles y bollos de manera más saludable y rápida. No obstante, la limpieza de estos dispositivos puede resultar tan laboriosa como la de cualquier otro electrodoméstico, ya que la grasa tiende a salpicar, las migas se adhieren a las superficies y los olores se impregnan en la cesta y la bandeja.

Uno de los principales desafíos es la acumulación de grasa, especialmente tras cocinar alimentos como pueden ser bacon, carnes rociadas con aceites y demás preparados. Si no se realiza una limpieza tras cada uso, la suciedad puede endurecerse y dificultar su eliminación.

Desde Russell Hobbs, empresa especializada en electrodomésticos, subrayan la importancia de la limpieza frecuente: “Lo ideal es limpiar la canasta de su freidora de aire después de cada uso para protegerla de la acumulación de alimentos. Si usa revestimientos para freidoras de aire, es posible que no necesite limpiar la canasta con tanta frecuencia, pero es importante limpiarla después de cada pocos usos”, según recordaron sus portavoces.

El limpiador casero para freidoras de aire

El limón, disponible en supermercados por apenas 35 céntimos, destaca por su contenido en ácido cítrico, que le confiere propiedades antibacterianas, antisépticas y blanqueadoras. Los expertos de cocina de HYSapientia recomiendan un método sencillo para aprovechar estas cualidades: mezclar una cantidad generosa de zumo de limón con agua en una cacerola pequeña, llevar la mezcla a ebullición suave, añadir una cucharada de jabón lavavajillas y remover bien.

Tras dejar enfriar la solución, se vierte en un pulverizador limpio y se aplica directamente sobre las superficies grasientas de la freidora de aire. Este procedimiento permite eliminar la grasa rebelde sin necesidad de productos químicos agresivos ni largas sesiones de fregado.

El limón como eliminador de malos olores

El problema de los olores persistentes también encuentra solución en el uso del limón. Las freidoras de aire pueden retener aromas desagradables, sobre todo después de cocinar alimentos de olor intenso como salmón, brócoli o carnes muy condimentadas. Zoe McLean, economista doméstica sénior de Breville, explicó a Ideal Homes que “los limones no solo son un alimento común en el hogar, sino que, gracias a su acidez, son un excelente producto de limpieza natural que se puede usar de forma segura en la freidora de aire”.

McLean añadió un consejo práctico: “Agregar un recipiente resistente al calor con rodajas de limón y agua, y luego encender la freidora de aire durante solo 10 minutos, ayudará a eliminar el olor y dejará su cocina con un aroma fresco y cítrico”.

El empleo de este método no solo resulta asequible, sino que también evita el uso de productos químicos que podrían dañar el interior del aparato o dejar residuos indeseados. Con ingredientes presentes en la mayoría de los hogares, es posible mantener la freidora de aire limpia, libre de olores y lista para su próximo uso. Este pequeño gesto contribuye a mejorar la higiene, prolongar la vida útil del electrodoméstico y simplificar su mantenimiento.