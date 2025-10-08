España

Bernat Escolano, mecánico: “Tú cobras la indemnización y el coche pasa a subasta, o lo vendes. Y ahí es donde entramos nosotros”

“La llegada de un coche al desguace no marca su final, sino un paso más en la vida del mismo. Se acaba su vida útil, pero comienza otra distinta”, explica el mecánico en una publicación en redes

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Guardar
Bernat Escolano, mecánico: “Tú cobras
Bernat Escolano, mecánico: “Tú cobras la indemnización y el coche pasa a subasta, o lo vendes. Y ahí es donde entramos nosotros” (Wikimedia Commons, Montaje Infobae)

Los desguaces ya no se llaman desguaces: ahora son Centros Autorizados de Tratamiento de Vehículos. El cambio de nombre refleja una transformación en los procedimientos y la percepción social sobre estos lugares. Según explica Bernat Escolano, mecánico en Reciclauto y conocido en redes sociales como @berniedeldesguace, el destino de un coche en estos centros ya no significa su final definitivo, sino una etapa más dentro de su ciclo. “La llegada de un coche al desguace no marca su final, sino un paso más en la vida del mismo. Se acaba su vida útil, pero comienza otra distinta”, describe Escolano en uno de sus vídeos publicado recientemente en su perfil de TikTok, en el que cuenta con más de 254 mil seguidores y a través del cual comparte información y consejos sobre su profesión.

La segunda vida de un coche en un desguace

De acuerdo con el mecánico, el proceso arranca desde el primer inventario. El coche se clasifica, se evalúan todas sus piezas y, en función de su estado, estas se reutilizan, reciclan o son desechadas. De acuerdo con el mecánico, “con esto se ha logrado cambiar la percepción que antes teníamos de los desguaces”. Aun así, Escolano reconoce que existe algo que todavía sorprende a muchos visitantes: “Pero hay una cosa que nos sigue sorprendiendo cuando acudimos a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos: esos coches prácticamente ‘a estrenar’ que acaban allí sin saber muy bien por qué”, explica.

“Un desguace no compra coches por lo bonitos que están, sino por lo que pueden dar”, explica el mecánico mientras muestra, como ejemplo, un Kia Stonic de apenas cinco años. Su historia arranca tras un accidente declarado como siniestro total por la aseguradora. Escolano lo expone así: “Este Kia Stonic de solo 5 años ha tenido un accidente. El seguro lo da siniestro total. Lo primero es saber qué pasa con el coche. Spoiler: no siempre acaba en la chatarra. Tú cobras la indemnización y el coche pasa a subasta, o lo vendes por tu cuenta. Lo que te salga más rentable. Y ahí es donde entramos nosotros”.

Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un desguace. (Europa Press)

El siguiente paso consiste en aprovechar todo lo rescatable. Escolano detalla: “Aunque este Stonic tiene un golpe detrás, hay muchas piezas que se pueden recuperar: interior intacto, motor completo, electrónica funcionando, faros, pantallas, sensores, puertas… Me vas siguiendo, ¿verdad?”. En ese punto, comienza una nueva vida para el vehículo: “Cada pieza se desmonta, se revisa y se pone en circulación otra vez. ¿Y qué consigues con esto? Evitas que alguien tenga que comprar piezas nuevas, no generas más residuos - ya sabes, somos ecológicos - y consigues repuestos originales mucho más baratos”, explica.

“Ya sé lo que estás pensando: menudo chollo, os hacéis de oro. Y la respuesta es fácil: si da tanto dinero, hazlo tú. Que sí, que tú y tu primo arregláis este Kia y lo vendéis rápido”, pero lo mejor será delegar en los profesionales. Bernat remata con una reflexión de impacto sobre el potencial de la reutilización: “Gracias a este, otros veinte Stonic van a seguir rodando”.

Temas Relacionados

CochesVehiculosDesguacesReciclajeReutilizacionRepuestos De VehiculosRedes SocialesMecánicoEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Más de un centenar de mujeres toma acciones legales por los fallos en cribados del cáncer de mama en Andalucía: “Nadie ha reconocido dónde está el fallo, esto es reírse de nosotras”

El fallo en el sistema informático ha llegado a provocar retrasos de hasta un año en la comunicación de resultados y recomendaciones

Más de un centenar de

Magda Carlas, médico y nutricionista, sobre el aguacate: “Si nos comemos uno entero puede ser claramente un exceso”

El aguacate, originario de Mesoamérica, se ha incorporado a la dieta diaria de millones de personas en todo el mundo, pero la experta advierte sobre su consumo excesivo

Magda Carlas, médico y nutricionista,

Barcelona estrena la 38ª edición del Salón Internacional del Caravaning con récord de expositores: más de 700 modelos de vehículos

El recinto Gran Via de Fira Barcelona acoge hasta el 19 de octubre el evento más grande del sector en el sur de Europa, con la participación de 180 empresas

Barcelona estrena la 38ª edición

Una española que vive en Argentina se sincera: “Tengo la sensación de que hay una cultura de la toxicidad que está bien”

“¿Es ilegal en Argentina ser fiel?“, plantea Valu, quien valora que ”la gente es infiel muy a la virulé“: ”Veo muchas chicas alegremente diciendo: ‘No, porque yo le fui infiel a todas mis parejas’"

Una española que vive en

Las FDI interceptan los nueve barcos de la nueva Flotilla de la Libertad: siete españoles, entre ellos Jimena González, diputada de Más Madrid, bajo custodia israelí

Estaba formada por ocho veleros del colectivo ‘Thousand Madleens to Gaza’ - que partieron desde Catania - y el Conscience de la Flotilla de la Libertad, que partió de Otranto con 92 tripulantes

Las FDI interceptan los nueve
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Barcelona estrena la 38ª edición

Barcelona estrena la 38ª edición del Salón Internacional del Caravaning con récord de expositores: más de 700 modelos de vehículos

Las FDI interceptan los nueve barcos de la nueva Flotilla de la Libertad: siete españoles, entre ellos Jimena González, diputada de Más Madrid, bajo custodia israelí

El precio de drogarse en la calle nunca baja: 60 euros el gramo de coca, 6,7 euros el gramo de hachís y 13 euros la pastilla de éxtasis

El Gobierno de Pedro Sánchez paga 827 euros por cada cuerpo exhumado de fosas comunes de la Guerra Civil: solo se ha identificado el 0,7% del total

Encuentran sin vida a los cuatro desaparecidos del derrumbe de un piso en el centro de Madrid

ECONOMÍA

Actualización del tipo de cambio

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 8 de octubre

“Es un trabajo penoso”: los servicios de asistencia en tierra de los aeropuertos exigen su jubilación anticipada por peligrosidad

El valor de las hipotecas se dispara casi un 29% y el precio medio de las viviendas financiadas supera los 305.000 euros

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 7 octubre

Las renovables ya no crecerán tanto: Estados Unidos frena las expectativas de crecimiento a nivel mundial para 2030

DEPORTES

Jordi Alba, el ‘partner in

Jordi Alba, el ‘partner in crime’ de Messi: le llamaban el ‘folleti’ en el Barça, conquistó una Champions y levantó una Eurocopa

Toni Kroos carga contra el FC Barcelona y su dependencia a varios jugadores: “Cualquier equipo les puede hacer daño”

El mensaje de Topuria que evidencia que su vuelta está cerca: “El rey está llegando… Nadie está a salvo. ¡La toma de poder continúa!”

Jordi Alba anuncia que se retirará cuando termine la temporada: “Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida”

El Atlético ficha a Mateu Alemany: lideró la época dorada del Mallorca, pasó por el Barça y su nombre sonó para el equipo de Rocha en la RFEF