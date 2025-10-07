España

Precio de la luz cada hora: tarifas vuelven a subir este 8 de octubre

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que da a conocer la información diaria del mercado energético en el país

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

Nueva alza en los precios de la luz para este miércoles 8 de octubre de 2025, informó el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

La tarifa más alta registró un incremento superior a los 10 euros y se acerca poco a poco al techo de los 200 euros.

Por su parte, el precio más bajo también subió alrededor de 10 euros.

En contrastes, la tarifa promedio del día se mantuvo en su cotización de alrededor de los 100 euros.

Es importante mencionar que las tarifas del servicio de energía eléctrica cambia todos los días, inclusive hay precios cada hora, por lo que es fundamental mantenerse informado y evitar sorpresas.

Con esta información podrás saber cuál es el mejor momento del día para hacer el uso extendido de la luz y evitar aumentos indeseables en la factura, de paso que ayudas al medio ambiente.

Precio de la energía eléctrica

  • Fecha: miércoles 8 de octubre de 2025.
  • Precio medio: 100.83 euros por megavatio hora.
  • Precio más alto: 188.82 euros por megavatio hora.
  • Precio más bajo: 47.78 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer
La OMIE da a conocer todos los días el precio de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 8 de octubre, el precio de la luz por hora será el siguiente:

  • De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 112.52 euros por megavatio hora.
  • De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 106.0 euros por megavatio hora.
  • De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 102.2 euros por megavatio hora.
  • De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 100.0 euros por megavatio hora.
  • De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 100.0 euros por megavatio hora.
  • De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 94.6 euros por megavatio hora.
  • De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 100.0 euros por megavatio hora.
  • De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 113.99 euros por megavatio hora.
  • De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 188.82 euros por megavatio hora.
  • De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 133.41 euros por megavatio hora.
  • De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 110.22 euros por megavatio hora.
  • De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 100.62 euros por megavatio hora.
  • De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 80.77 euros por megavatio hora.
  • De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 75.39 euros por megavatio hora.
  • De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 63.33 euros por megavatio hora.
  • De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 59.84 euros por megavatio hora.
  • De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 47.78 euros por megavatio hora.
  • De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 60.68 euros por megavatio hora.
  • De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 65.0 euros por megavatio hora.
  • De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 111.6 euros por megavatio hora.
  • De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 158.93 euros por megavatio hora.
  • De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 120.28 euros por megavatio hora.
  • De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 111.8 euros por megavatio hora.
  • De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 102.2 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Precio de la luzPrecio de la Luz EspañaFactura Luz EspañaElectricidadEspaña-EconomíaEspaña-NoticiasNoticias

Últimas Noticias

El edificio derrumbado en el centro de Madrid iba a ser un hotel de cuatro estrellas construido con inversión saudí

El inmueble, que albergaba oficinas, había sido construido en 1965 y contaba con 6.745 metros cuadrados

El edificio derrumbado en el

“Mientras duermes, tu colchón se convierte en un hotel de ácaros”: este es el mejor método para limpiarlo, según una experta

Sigue estos sencillos pasos para mantener tu cama libre de estos microorganismos

“Mientras duermes, tu colchón se

¿Se puede reabrir el caso Mario Biondo en España? Las claves del auto que determinarían su futuro en el Tribunal Constitucional

La familia del cámara italiano celebra el nuevo auto de la Audiencia Provincial de Madrid y planea elevar el caso al Tribunal Constitucional y, en su defecto, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

¿Se puede reabrir el caso

Denuncian a 35 inmobiliarias por incumplir la regulación de alquileres en Barcelona: las multas pueden llegar a los 90.000 euros

Las ofertas analizadas no incluyen información obligatoria como el precio de referencia del índice, el contrato anterior o la condición de gran tenedor

Denuncian a 35 inmobiliarias por

Valter Longo, experto en envejecimiento, revela la “dieta de la longevidad”: “Tenían una edad biológica dos años y medio menor que su edad real”

El bioquímico se muestra crítico con el uso de fármacos inyectables para adelgazar, como los agonistas del receptor GLP-1, y sostiene que deberían emplearse solo cuando otras alternativas han fracasado

Valter Longo, experto en envejecimiento,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El edificio derrumbado en el

El edificio derrumbado en el centro de Madrid iba a ser un hotel de cuatro estrellas construido con inversión saudí

La Justicia confirma la absolución de un hombre acusado por dos familiares de vender un coche embargado

Enric Luzán, buscador de setas: “Todo el mundo aparca y busca allí mismo. Si caminamos una media hora más, tenemos mayores posibilidades de éxito”

La última española que queda en Israel es Reyes Rigo, detenida por morder a una funcionaria: la agresión puede suponer 5 años de cárcel

La prisión más lujosa del mundo está en Europa: casas con vistas al mar, clases de equitación y platos gourmet

ECONOMÍA

Denuncian a 35 inmobiliarias por

Denuncian a 35 inmobiliarias por incumplir la regulación de alquileres en Barcelona: las multas pueden llegar a los 90.000 euros

El BCE advierte que Instagran y X pueden hundir a bancos en crisis al “alimentar el pánico” entre los ciudadanos

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 7 octubre

Bruselas endurece la defensa del acero europeo: elevará los aranceles al 50% y reducirá a la mitad las importaciones sin gravamen

Cuánto cobrarán los pensionistas en 2026 según su tipo de prestación

DEPORTES

Toni Kroos carga contra el

Toni Kroos carga contra el FC Barcelona y su dependencia a varios jugadores: “Cualquier equipo les puede hacer daño”

El mensaje de Topuria que evidencia que su vuelta está cerca: “El rey está llegando… Nadie está a salvo. ¡La toma de poder continúa!”

Jordi Alba anuncia que se retirará cuando termine la temporada: “Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida”

El Atlético ficha a Mateu Alemany: lideró la época dorada del Mallorca, pasó por el Barça y su nombre sonó para el equipo de Rocha en la RFEF

Magnetic Tape, el vendaje que utilizó Alcaraz en Tokio y ayudó a su victoria