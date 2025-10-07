Precio de la luz cada hora: tarifas vuelven a subir este 8 de octubre

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

Nueva alza en los precios de la luz para este miércoles 8 de octubre de 2025, informó el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

La tarifa más alta registró un incremento superior a los 10 euros y se acerca poco a poco al techo de los 200 euros.

Por su parte, el precio más bajo también subió alrededor de 10 euros.

En contrastes, la tarifa promedio del día se mantuvo en su cotización de alrededor de los 100 euros.

Es importante mencionar que las tarifas del servicio de energía eléctrica cambia todos los días, inclusive hay precios cada hora, por lo que es fundamental mantenerse informado y evitar sorpresas.

Con esta información podrás saber cuál es el mejor momento del día para hacer el uso extendido de la luz y evitar aumentos indeseables en la factura, de paso que ayudas al medio ambiente.

Precio de la energía eléctrica

Fecha: miércoles 8 de octubre de 2025.

Precio medio : 100.83 euros por megavatio hora.

Precio más alto : 188.82 euros por megavatio hora.

Precio más bajo: 47.78 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 8 de octubre, el precio de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas , la tarifa del servicio eléctrico será de 112.52 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas , el precio de la luz será de 106.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas , el precio de la electricidad será de 102.2 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 100.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas , la tarifa del servicio eléctrico será de 100.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas , el precio de la luz será de 94.6 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas , la tarifa del servicio eléctrico será de 100.0 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas , el precio de la electricidad será de 113.99 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas , el precio de la luz será de 188.82 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas , la tarifa del servicio eléctrico será de 133.41 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas , el precio de la electricidad será de 110.22 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas , la tarifa de la luz será de 100.62 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas , la tarifa de la luz será de 80.77 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 75.39 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 63.33 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas , el precio de la luz será de 59.84 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 47.78 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 60.68 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 65.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 111.6 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas , el precio de la luz será de 158.93 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas , la tarifa del servicio eléctrico será de 120.28 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas , el precio de la electricidad será de 111.8 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 102.2 euros por megavatio hora.