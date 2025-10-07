“Síndrome de la goma apretada”, el problema que puede tener tu perro sin que te des cuenta

Montaje de Infobae en el que aparece una peluquera canina. (@hocicoszaragoza)

Los perros, considerados por muchos el mejor amigo del hombre, son una de las mascotas más queridas en España. Según los datos de la Federación Europea de Alimentación para Animales de Compañía, en este país hay más de 9,3 millones, lo que los convierte en animal de compañía más habitual del país.

Si eres dueño de uno, lo más normal es que intentes cuidarlo de la mejor manera posible. Aunque procures estar pendiente de todo, a veces se nos pueden escapar pequeños detalles.

Uno de ellos puede ser el síndrome de la goma apretada, un problema que pocas personas conocen. Según explica una peluquera canina en su cuenta de TikTok (@hocicoszaragoza), esto es algo que suele pasar desapercibido.

Qué es el síndrome de la goma apretada en perros

Según explica la experta, el síndrome de la goma apretada hace referencia a una condición en la que el pelaje muerto de los perros permanece adherido a la piel, generando una presión similar a la que produce una banda elástica sobre el cuerpo.

Esta acumulación de pelo impide la correcta circulación sanguínea en la zona afectada, lo que puede provocar molestias, irritación e incluso problemas cutáneos más graves si no se detecta a tiempo.

Lo más peligroso es que es una condición difícil de detectar, ya que no se aprecia a simple vista. Aunque el animal puede presentar signos como picor, rascado frecuente o malestar, no siempre se asocian estos síntomas a este fenómeno.

Cómo solucionarlo

El primer indicio es la presencia de una marca o línea en el pelaje similar a la que dejaría una goma de pelo sobre la muñeca humana. La piel puede mostrarse enrojecida o con irritación tras retirar el exceso de pelo muerto.

Para evitar este problema, se recomienda mantener una rutina de cepillado regular, especialmente durante las épocas en las que más se cae el pelo. Quitar el pelaje muerto ayuda a que la piel respire y favorece la correcta circulación. También es fundamental utilizar cepillos adecuados para el tipo de pelo.

Llevarle al peluquero puede ser otra solución. Los especialistas son los que mejor pueden gestionar ese tipo de situaciones. En caso de notar irritación o cambios en la piel después de quitar el pelo acumulado, es aconsejable consultar con un veterinario para descartar lesiones.

Cuidados diarios para que tu perro esté cómodo y seguro

Además de prestar atención a problemas como el síndrome de la goma apretada, existen hábitos de cuidado diario que ayudan a mantener a los perros saludables y cómodos. El cepillado regular no solo evita la acumulación de pelo muerto, sino que también favorece la circulación sanguínea.

Mantener las uñas cortas y revisarlas periódicamente previene dolor y problemas al caminar, mientras que la limpieza de oídos y dientes ayuda a evitar infecciones. Otra práctica esencial es controlar la alimentación y asegurarse de que el perro haga ejercicio suficiente según su raza y edad.

Estos cuidados básicos contribuyen a prevenir molestias físicas, mejorar su bienestar general y detectar a tiempo cualquier signo de incomodidad o enfermedad.