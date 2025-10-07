Salma de Diego, segunda expulsada de ‘OT 2025′, sobre los comentarios machistas que ha recibido: “Me siento muy por encima de eso”

Salma de Diego en 'Operación Triunfo' (PRIME VIDEO).

Operación Triunfo 2025 continúa su imparable recorrido como uno de los formatos más virales del momento, conquistando las redes con el talento y la frescura de sus 16 participantes. Tras una tercera gala llena de emoción, la academia vivió una nueva despedida: Salma de Diego se convirtió en la segunda expulsada de la edición. A pesar de defender con sentimiento su interpretación de Lo saben mis zapatos de Pablo López, el público optó por salvar a Max, quien ha logrado mantenerse una semana más en el concurso. “Creo que hice una buena actuación y yo creo que cualquiera de los dos merecía quedarse”, ha confesado a los medios de comunicación este martes.

La joven ha sido protagonista de muchos momentos dentro de la academia de música más famosa de nuestro país. Con un determinado discurso feminista y a favor de los derechos LGTBIQA+, la alicantina de 19 años ha enamorado por su naturalidad y espontaneidad. Debido a esto, las redes sociales a veces ha sido un terreno hostil para ella; no obstante, De Diego tiene clara su postura: "Creo que es muy importante también ir a formatos que tienen un discurso diferente al mío, porque los espectadores que tienen son personas que piensan diferente a mí y que quizá puedan reflexionar y escuchar mi discurso", ha afirmado.

Max y Salma de Diego en 'Operación Triunfo' (PRIME VIDEO).

“Es un discurso que nadie nunca va a poder censurar, sea feminista o que defienda los derechos humanos. Es que para mí es fundamental y entre artistas deberíamos ser todos mucho más conscientes. Y yo creo que posicionarse también es importante. Y por mi parte, siempre me voy a posicionar de parte de la libertad y del amor y del ser”, ha explicado con contundencia.

De hecho, confiesa que “la mayoría de comentarios negativos que he visto hacia mí son comentarios machistas”, algo que no hace más que provocarle indiferencia: “Me siento tan por encima de eso... de verdad que siento que está a otro nivel completamente”. Sin embargo, está feliz con el círculo que ha creado en redes sociales: “Siento que he tenido un muy buen recibimiento. Me siento muy contenta de que a la gente le haya gustado quién soy, porque he sido yo misma, eso yo creo que es innegable. Recibir críticas... es que las vamos a recibir todos”.

Dentro del programa, los concursantes tienen la oportunidad de mostrarse completamente humanos y crear lazos que perdurarán para siempre. Su relación con Guille también ha sido uno de los aspectos más comentados de las tres semanas que lleva el concurso. Ambos se han mostrado muy unidos y ha confesado que son “muy cariñosos entre todos”.

Por ello, uno de los momentos más destacados de la última gala fueron las palabras de la cantante hacia algunos de sus compañeros. “No te dejes pisar por nadie”, afirmó Salma de Diego a la nueva favorita de la semana, Lucía. “No tiene nada que ver con la convivencia, sino porque ella misma se machaca muchísimo y es una persona increíble. Es dulce, es buena, no hace las cosas con maldad, trabaja como la que más y se merece todo lo bueno que le pasa. La niña es luz. Y se lo digo porque siempre fuera hay gente que es mala y hay gente que la va a intentar machacar. Y ella no tiene que dejarse pisar por nadie porque es única”, ha explicado.

Concursantes de 'Operación Triunfo 2025' (PRIME VIDEO).

El numerazo de la noche

Tras su despedida en la noche del lunes, los catorce concursantes que quedan en la academia han realizado un repaso de la tercera gala. Tanto profesores como sus compañeros han definido su actuación como el gran número de la noche. “Te engañaría si dijera que no lo sentí así. Creo que he aprendido mucho dentro y se reflejó en la actuación, aunque todavía me queda mucho por aprender. Pero para una gala tres me gustó bastante, me sentí muy orgullosa. Y además creo que hubo mucha verdad en mi interpretación y es literalmente lo que quiero mostrar al mundo como carta de presentación”.

Salma de Diego confía en su futuro profesional y tiene claro el mensaje que le mandaría a su yo del pasado: “Que creyera mucho en ella misma y que se defendiera a muerte. Además de que no tenga tanto pudor de mostrarse vulnerable o llorar”. Por ello, ha admitido a los medios que “no cambiaría nada de lo que he hecho porque creo que he sido yo misma”. Y, desde luego, afirma que “una de las mejores evoluciones que he tenido aquí dentro es confiar en mí y en creer en mí misma y en defender lo mío a muerte”.