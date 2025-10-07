Los detalles de la boda secreta de Francesca Thyssen y Markus Reymann: el lugar, la fecha y una gran ausencia

Francesca Thyssen llega al Museo Thyssen para asistir a la inauguración de la exposición 'Gaza a través de sus ojos', a 23 de septiembre de 2025, en Madrid (España) (Francisco Guerra / Europa Press)

La familia Thyssen-Bornemisza se encuentra preparando todos los detalles para la boda de Francesca Thyssen, quien tiene previsto celebrar su enlace matrimonial en Venecia este mes de octubre. La propia coleccionista y mecenas confirmó su compromiso con Markus Reymann hace unos meses a través de un breve comunicado, en el que agradeció las felicitaciones recibidas, aunque optó por no detallar ni el lugar ni la fecha exacta del evento.

Conocida por mantener un entorno íntimo y hermético, la hija del barón Hans Heinrich Thyssen y Fiona Campbell-Walter guarda en el seno de su intimidad todos los aspectos privados de su vida y delega la información solo a su círculo de máxima confianza. Según fuentes de La Otra Crónica, la ceremonia podría celebrarse este jueves 9 de octubre, fecha para la que se espera la llegada de los invitados más cercanos y simbólicos: Borja Thyssen y Blanca Cuesta, quienes acompañarían a Francesca en uno de los días más relevantes de su vida.

La presencia del hijo de Carmen Cervera y su pareja representa un gesto de acercamiento en una familia acostumbrada a ocupar titulares por sus tensiones internas. En contraste, la gran ausente de la jornada sería la baronesa Thyssen, Tita Cervera, según revela Vanitatis. Aunque durante los últimos años se ha producido un cierto acercamiento entre las dos y las tensiones con Borja se han suavizado, la relación entre Francesca y Carmen Cervera no parece haber alcanzado un punto que justifique la celebración conjunta de la boda veneciana.

Carmen Cervera, en una imagen de archivo (Europa Press)

Una boda íntima y lejos de los focos

Tita Cervera y Francesca Thyssen encarnan dos visiones divergentes sobre la gestión y el significado del legado familiar. La baronesa ha apostado por la exposición mediática y la administración patrimonial, mientras que Francesca opta por la discreción y el compromiso con la actividad artística e intelectual. Los enfrentamientos entre ambas han sido intensos y públicos, lo que refuerza la posibilidad de que Tita no asista a la boda de su hija.

Según Vanitatis, todo indica que el enlace no tendrá el carácter multitudinario propio de otras bodas entre la aristocracia europea. La ceremonia será íntima, presumiblemente en un entorno vinculado al arte contemporáneo y alejados de los focos mediáticos. Entre los lugares que se barajan para el evento figura la iglesia de San Lorenzo, donde Francesca Thyssen y su pareja, el artista y curador Markus Reymann, comparten una exposición de arte contemporáneo. Este dato alimenta la sospecha de que este enclave podría ser el escenario elegido, ya que el templo funciona actualmente como un centro de arte y la mecenas no ha solicitado la anulación de su matrimonio anterior, por lo que no podría celebrar allí un enlace canónico.

Tita Cervera y Borja Thyssen en un montaje fotográfico

Por el momento, la iglesia de San Lorenzo, actualmente ocupada por la muestra “Ocean Space”, un proyecto dedicado a los océanos y al arte sonoro, liderado por la pareja, tampoco ha anunciado restricciones en el acceso para los próximos días. Otros espacios emblemáticos como la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, el Palazzo Pisani Moretta o la iglesia de San Giorgio Maggiore no han emitido avisos de cierre para esta semana. El único edificio que limita su horario es la Scuola Grande di San Rocco, pero por motivos no relacionados con la boda. De esta manera, no hay ningún aviso relacionado con la boda en los registros eclesiásticos y civiles de la ciudad.

La discreción es absoluta entre los allegados y no ha habido confirmación oficial sobre ningún aspecto logístico de la celebración. Francesca Thyssen y Markus Reymann comparten una profunda dedicación al arte contemporáneo y la protección del entorno marino. Reymann dirige la TBA21–Academy, el brazo artístico y ecológico de la fundación impulsada por Francesca, y juntos han desarrollado proyectos internacionales en torno al futuro del planeta y la protección de los océanos. Francesca Thyssen-Bornemisza ha transformado su apellido en una plataforma de referencia para la innovación artística y la conciencia medioambiental, al frente de la fundación Thyssen-Bornemisza Art Contemporary desde 2002.

Su trayectoria ha estado marcada por la búsqueda de un equilibrio entre patrimonio, arte y sostenibilidad. Divorciada del archiduque Carlos de Habsburgo-Lorena, Francesca parece haber optado por una celebración acorde a sus valores y modo de vida: reservada, rodeada de arte, el murmullo de las aguas venecianas y la confidencialidad de sus amigos más cercanos. Mientras tanto, la ciudad lagunar observa y aguarda si finalmente suenan campanas de boda en uno de los rincones más discretos de Venecia.