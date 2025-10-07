España

La fruta que refuerza el sistema inmunológico, mejora la digestión y previene el envejecimiento

Además de ser una de las más sabrosas, también destaca por su rico valor nutricional

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

(Freepik)
(Freepik)

Si estás en busca de una fruta sabrosa, versátil y que además tenga numerosos beneficios para la salud, estás de suerte. Hemos dado con la fruta ideal para las personas con problemas gastrointestinales y que además buscan cuidar su organismo de manera rigurosa. El mango es conocido como “el rey de las frutas” en muchos países ya que no solo destaca por su sabor dulce y jugoso, sino por su increíble valor nutricional. Además, es muy versátil, pues con él se pueden hacer tartas, zumos, batidos o mermeladas, entre una gran variedad de opciones.

El mango es una excelente fuente de vitaminas A, C, E y K, además de contener importantes minerales como el potasio y el magnesio. Estas propiedades, junto con los polifenoles y antioxidantes presentes en su pulpa, lo convierten en una fruta muy beneficiosa para el organismo. Entre los principales componentes activos que destacan en el mango están la mangiferina, la quercetina, el ácido gálico y el ácido clorogénico, que le otorgan una serie de efectos positivos sobre la salud.

Beneficios para la salud

Uno de los beneficios más conocidos del mango es su capacidad para mejorar la digestión. Su alto contenido en fibra soluble facilita el tránsito intestinal, ayudando a prevenir el estreñimiento. Además, la mangiferina, un compuesto bioactivo presente en el mango, tiene efectos laxantes naturales que favorecen el proceso digestivo. Este efecto puede ser especialmente útil para aquellos que padecen de digestión lenta o irregular.

El mango no solo es beneficioso para el intestino, sino que también actúa positivamente sobre el estómago. La mangiferina y la benzofenona, dos compuestos presentes en el mango, protegen las células del estómago de posibles daños causados por la acidez o la inflamación. Estos compuestos antioxidantes ayudan a reducir la producción excesiva de ácido gástrico, un factor clave en la aparición de la gastritis.

salud gastrointestinal - VisualesIA
salud gastrointestinal - VisualesIA

El mango puede ser un aliado para aquellos que buscan controlar los niveles de glucosa en sangre. Diversos estudios han demostrado que los polifenoles presentes en el mango, como el ácido gálico, el ácido clorogénico y el ácido ferúlico, pueden estimular la producción de insulina, lo que contribuye a reducir los niveles de azúcar en sangre. Sin embargo, es importante destacar que el mango también contiene fructosa, un tipo de azúcar natural, por lo que su consumo debe ser moderado, especialmente en personas con diabetes.

Los compuestos antioxidantes del mango, como la mangiferina y el ácido gálico, poseen potentes propiedades antiinflamatorias. Estas sustancias son útiles para combatir las inflamaciones intestinales y pueden ser beneficiosas en enfermedades como la enfermedad de Crohn. Además, su acción antiinflamatoria general contribuye a la protección contra enfermedades crónicas asociadas con la inflamación, como la artritis.

El mango es una excelente fuente de antioxidantes, los cuales desempeñan un papel crucial en la lucha contra los radicales libres, moléculas inestables que pueden causar daño celular y acelerar el envejecimiento. Las vitaminas A y C, junto con compuestos como la quercetina y el kaempferol, ayudan a proteger las células del daño oxidativo. Esto también tiene efectos positivos en la piel, ayudando a prevenir el envejecimiento prematuro y las arrugas.

cáncer, ADN, genética, variantes germinales,
cáncer, ADN, genética, variantes germinales, oncología, tratamiento personalizado, biología del cáncer, genética heredada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los polifenoles han demostrado tener propiedades anticancerígenas. La mangiferina ejerce un efecto antiproliferativo, lo que significa que puede reducir la multiplicación de las células cancerígenas. Si bien los estudios aún están en fase de investigación, los resultados preliminares son prometedores, lo que sugiere que el consumo regular de mango podría contribuir a la prevención de ciertos tipos de cáncer.

El mango también tiene un efecto positivo en la salud cardiovascular. Gracias a su contenido de fibra soluble, el mango ayuda a reducir los niveles de colesterol malo (LDL) y triglicéridos en la sangre, lo que disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además, su alto contenido de potasio contribuye a mejorar la circulación sanguínea y la función de las arterias, lo que favorece un sistema cardiovascular más saludable.

El mango es una fruta rica en vitaminas A, C, E y K, que son esenciales para el fortalecimiento del sistema inmunológico. Estas vitaminas, junto con el folato, favorecen la producción de glóbulos blancos, las células encargadas de defender al organismo contra infecciones y enfermedades. Un consumo regular de mango puede ayudar a prevenir resfriados y otras enfermedades comunes.

