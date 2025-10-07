España

Este es el dinero que deberías tener en efectivo en casa, según el BCE: “Es un componente esencial de la preparación nacional ante crisis”

El Banco Central Europeo hace una recomendación para cubrir las necesidades básicas de una persona durante 72 horas

Por Jose Manuel Rodríguez Camarero

Guardar
Dinero en efectivo (Pexels).
Dinero en efectivo (Pexels).

El dinero en efectivo es el medio de pago más antiguo y directo, que no requiere de equipos ni tecnología y garantiza anonimato y acceso universal. Pese a estas características, cada vez está más en desuso ya que con los avances tecnológicos cada vez más operaciones de pago se realizan a través de móviles u otros dispositivos. Sin embargo, el efectivo sigue teniendo un rol importante como indica el Banco Central Europeo (BCE)

Una práctica habitual en muchos hogares españoles consiste en guardar dinero en efectivo en casa y puede ser beneficioso, siempre y cuando no sean grandes cantidades. De hecho, el BCE recomienda tener una pequeña reserva de efectivo para hacer frente a posibles emergencias, aunque esa cantidad podría quedarse corta debido al aumento de los precios de productos y servicios en el país. La entidad sugiere que esa cantidad cubriría los gastos básicos durante unas 72 horas.

La cantidad recomendada

La entidad se basa en un estudio interno que ha llevado a cabo el organismo y que analiza la resiliencia del efectivo en situaciones de crisis. Durante los últimos veinte años, la circulación de billetes ha crecido hasta representar más del 10% del PIB en la eurozona.

El estudio analiza cuatro episodios recientes: la pandemia de COVID-19, la invasión rusa de Ucrania, la crisis de deuda griega y el gran apagón ibérico de abril de 2025, y concluye que en todos los casos la población aumentó notablemente su tenencia de dinero en efectivo, tanto por motivos de seguridad como de simple supervivencia logística. El efectivo se convierte en un componente esencial para afrontar posibles crisis.

La cantidad que propone el BCE que se debería tener como reserva es de entre 70 y 100 euros por persona para aguantar unas 72 horas con ese dinero.

Cubrir necesidades básicas

Esta horquilla de dinero recomendada por el informe interno del BCE se ha hecho en referencia a lo mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas. Estas pueden ser tales como la alimentación, el transporte local, pagos urgentes o comunicaciones, entre otras. Sin embargo, esta cantidad dependerá de la persona y de su estilo de vida, así como de los gastos que pueda tener en esas horas. Una familia de 4 miembros por su parte, debería disponer de una reserva estimada de entre 280 y 400 euros para aguantar esas 72 horas en las que se encuentren ante la imposibilidad de usar medios digitales como forma de pago.

Para calcular el dinero que se debe tener en casa hay que partir del rango de 70-100 euros por persona, aunque es mejor en ocasiones dejar más por si surge cualquier problema. El efectivo deberá estar en un lugar seguro, protegido de la humedad, incendio y robos, por ejemplo en una caja fuerte. Por otra parte, cada pocos meses sería recomendable renovar los billetes para evitar el deterioro y asegurar así que el dinero se encuentra a salvo. Junto a ello también es recomendable disponer de otros medios de pago y ahorro, como tarjetas de crédito y débito, servicios de pago móvil o cuentas bancarias para hacer frente a cualquier imprevisto.

Hacienda vigila el dinero que se dona de padres a hijos: este es el máximo para no ser investigado.

No existe como tal un límite específico que se deba cumplir con respecto al efectivo en casa. Se puede disponer de la cantidad de dinero que se desee siempre que tenga un origen legal. El problema puede surgir si son cantidades muy elevadas y se declaran de golpe, ya que podrían generarse sospechas de Hacienda o posibles inspecciones fiscales. Si ese dinero estaba declarado no habrá problema, aunque el BCE insiste en disponer del efectivo suficiente para sobrevivir al menos 72 horas y no varios meses.

Temas Relacionados

AhorroAhorrar DineroBCECuentas Bancarias EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cómo hacer pan de calabaza casero, una receta otoñal fácil y muy esponjosa

Fácil de hacer y con un resultado tan jugoso como crujiente, este pan tiene el puré de calabaza como ingrediente principal

Cómo hacer pan de calabaza

El nuevo dron de combate europeo que puede asaltar el mercado: sigiloso, con IA y de bajo coste

Una empresa de Alemania impulsa un ambicioso proyecto de avión no tripulado

El nuevo dron de combate

Ni pilates ni yoga: este es el ejercicio que recomiendan hacer los expertos a partir de los 40

Los beneficios de esta actividad deportiva son la quema de grasa y la prevención de lesiones y caídas

Ni pilates ni yoga: este

Por qué muchas personas activan el modo avión al cargar el teléfono móvil: tiene una explicación

Activar el modo avión durante la carga se ha convertido en un truco sencillo que puede ahorrar tiempo y alargar la vida de nuestras baterías

Por qué muchas personas activan

Octubre es el mes perfecto para plantar estos árboles y plantas perennes casi indestructibles

Todos los detalles que debes conocer para disfrutar de un jardín muy completo sin realizar casi esfuerzo

Octubre es el mes perfecto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo dron de combate

El nuevo dron de combate europeo que puede asaltar el mercado: sigiloso, con IA y de bajo coste

Un nuevo informe revela que Salomé Pradas acudió a un acto taurino cuatro días antes de la DANA mientras Aemet ya alertaba del riesgo extremo

Este es el día de la semana que no debes echar gasolina, según la OCU

Cinco personas acuden al curso de recuperación del carnet de conducir en sus propios coches

Una sentencia pionera concede el derecho a percibir el complemento por brecha de género en su pensión a una jubilada por el cuidado de su nieta

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Un cliente de El Corte Inglés pide un préstamo y la financiera le aplica intereses del 14,25%: contrato nulo y condena por usura

Trabaja a media jornada en Bélgica y cobra más de 1.200 euros: “Puedes pasar a cobrar 2.200 euros”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 7 de octubre

DEPORTES

Un expresidente del FC Barcelona

Un expresidente del FC Barcelona habla sobre la llegada de Leo Messi al club azulgrana: “Me tuvieron que convencer de que iba a ser excepcional”

La polémica celebración de un ciclista de Israel-Premier Tech Oded Kogut tras su victoria en el Tour de Croacia: “Para los que nos querían echar”

La UEFA da el visto bueno al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami: “Esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente”

Las altas temperaturas en el torneo de Shanghái hacen mella en los tenistas: Djokovic vomita en mitad de un partido y Sinner se retira con calambres

El equipo ciclista Israel-Premier Tech cambiará de nombre y modificará su estructura para alejarse “de su actual identidad israelí”