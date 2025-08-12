Jeques árabes, estrellas del deporte y magnates de Silicon Valley: los megayates que llegan a España este agosto

Las lujosas embarcaciones llegan a las costas de España

El megayate Rising Sun permanece estos días en la costa mallorquina, integrando la lista de grandes embarcaciones privadas que navegan por aguas españolas a lo largo del verano. Esta embarcación, con una eslora de 138 metros y un precio estimado superior a 400 millones de dólares, es propiedad del empresario estadounidense David Geffen.

Megayate Rising Sun del magnate estadounidense David Geffen, cofundador de Dreamworks (SuperYacht Fun)

Según informa Expansión, la presencia de este tipo de yates en nuestras cosas refleja que España mantiene su papel como destino de interés para propietarios extranjeros. No obstante, se están detectando nuevos patrones de navegación que desvían parte del tráfico tradicional de la Costa Azul hacia otros puntos del Mediterráneo. En ocasiones, los grandes propietarios optan en por alternativas menos saturadas y con mayor privacidad, como el sur de Italia y Grecia.

Durante este mes se podrá observar una selección diversa de embarcaciones de celebridades internacionales en destinos como Baleares, Cataluña y otras zonas mediterráneas. A continuación, se detallan los megayates que visitan este verano nuestro país, comenzando por los de menor coste hasta los de mayor valor.

Atlantis II: presencia griega en Baleares

Megayate Atlatins II de Stavros Niarchos (SuperYacht Fun)

El Atlantis II, valorado en 100 millones de dólares, ha sido observado recientemente en aguas de Baleares. Esta embarcación pertenece al multimillonario griego Philip Niarchos, quien la heredó de su padre, Stavros Niarchos, conocido por su disputa en el ámbito náutico con Aristóteles Onassis, origen del encargo de este yate.

H3: reconstruido recientemente para navegar en Ibiza

Megayate H3 de Waleed bin Ibrahim al Ibrahim (SuperYacht Fun)

El superyate H3, también con una valoración en torno a los 100 millones de dólares, ha recalado este verano en la bahía de Port de Porroig, en Ibiza. Propiedad de Waleed bin Ibrahim al Ibrahim, presidente del grupo mediático saudí MBC, el H3 fue objeto de una reciente reconstrucción que lo extendió hasta los 105 metros de eslora.

Limitless: ingeniería avanzada en Palma

Megayate Limitless de Leslie Wexner (SuperYacht Fun)

En la bahía de Palma fondea el Limitless, cuyo valor ronda los 100 millones de dólares. El yate, de 96 metros, está vinculado al empresario estadounidense Leslie Wexner. La embarcación destaca por su propulsión mixta diésel-eléctrica y sus características técnicas.

Yasmine of the Sea: un miembro de la familia real catarí en Mallorca

Megayate Yasmine of the Sea de Abdullah bin Khalifa Al Thani (SuperYacht Fun)

El Yasmine of the Sea, igualmente valorado en 100 millones de dólares, ha estado presente este verano en el puerto de Palma. Su propietario es Abdullah bin Khalifa Al Thani, miembro de la familia real de Catar y ex primer ministro. Este yate de 79 metros puede alojar a 24 invitados y tiene una tripulación de 33 personas. Un detalle relevante es la existencia de un gemelo, el Constellation, encargado y construido al mismo tiempo por un familiar directo del propietario.

Quattroelle: el príncipe heredero de Dubái prefiere Tarragona

Megayate Quattroelle de Sheikh Hamdan bin Mohammed (SuperYacht Fun / ship-dreams.de)

El superyate Quattroelle ha atracado en el puerto de Tarragona durante la actual temporada. Su valor se estima en 180 millones de dólares y su eslora alcanza los 86 metros. El propietario de esta embarcación es el príncipe heredero de Dubái, Sheikh Hamdan bin Mohammed.

Whisper: el yate de Eric Schmidt en el que veranea Magic Johnson

Megayate de Eric Schmidt (SuperYacht Fan)

En Barcelona, el Whisper ha captado la atención durante el verano. Valorado en 200 millones de dólares, pertenece a Eric Schmidt, ex presidente de Google, quien adquirió esta nave de 95 metros en 2023. El Whisper, que se alquila por cifras cercanas al millón de dólares por semana, cuenta con comodidades como spa, piscina, jacuzzi, chimenea y una pared de vídeo de dos cubiertas.

Puede acomodar hasta doce invitados y dispone de una tripulación de veintiocho personas. La presencia del deportista Magic Johnson entre sus pasajeros ha sido uno de los hechos destacados en la costa catalana en estos meses estivales.

Rising Sun: una embarcación de 400 millones en Mallorca

Megayate Rising Sun de David Geffen (SuperYacht Fun)

En el puesto superior por valor y tamaño se sitúa el Rising Sun, cuya estimación supera los 400 millones de dólares. Esta embarcación de 138 metros de eslora, propiedad de David Geffen, cuenta con cine, helipuerto y otros servicios asociados a megayates de estas características. Su presencia frente a Punta Prima, en la costa mallorquina, lo convierte en uno de los yates privados más grandes y costosos de los que han visitado el litoral nacional este verano.