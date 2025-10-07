El enfado de un concursante de ‘Operación Triunfo’ con Abraham Mateo: “No estoy de acuerdo con lo que me dijo”

Lucía y Tinho, en el repaso de la gala 3 de 'OT 2025'. (Prime Video)

La diferencia de criterio entre concursantes, profesores y jueces es un clásico en Operación Triunfo. Tras una tercera gala cargada de emociones, los concursantes han compartido sus sensaciones este martes en el clásico repaso de gala, un momento en el que Tinho ha aprovechado para expresar su enfado por la valoración que Abraham Mateo le hizo en directo.

El coruñés fue uno de los propuestos por el jurado para abandonar la Academia, aunque finalmente los profesores le acabaron salvando. Sin embargo, el joven no ha podido ocultar su malestar por las palabras que el intérprete de Maníaca le dedicó en la gala: “No voy a discutir la nominación, pero no estoy muy de acuerdo con lo que me dijo Abraham”, ha expresado.

“Me dijo que no había estado en el estilo. Que había hecho cosas cantadas que tendría que haber rapeado, que hice vibratos que no tenía que haber hecho… No estoy para nada de acuerdo con eso", ha insistido Tinho, que defiende que se llevó la canción a su estilo y la hizo “con la mejor actitud” que pudo. “Pienso que si estamos aquí es para mostrar quiénes somos, no voy a mentir haciendo que soy un artista urbano si no lo soy”, ha espetado.

El jurado, en la gala 3 de 'OT 2025'. (Prime Video)

“No entendí lo que me dijo”

Visiblemente molesto, Tinho ha insistido en que no es la nominación lo que le enfada y pone en evidencia que nadie en la Academia le corrigió el vibrato a la hora de trabajar en la canción: “Lo que no entendí es lo que me dijo. Si los profesores no me habéis dicho si el vibrato estaba bien o estaba mal, llego allí y me nominan por el vibrato, no sé en base a qué trabajar”.

Finalmente, el concursante ha reconocido que no le habría importado estar nominado por haber mostrado menos actitud que su compañero, pero defiende que no le parece que en su actuación hiciera nada mal en el ámbito vocal.

Tras su exposición, Manu Guix ha intentado tranquilizar a Tinho: “Esto es lo que hemos dicho siempre, estamos en un programa donde el motivo de una nominación no siempre es objetivo. A lo mejor a Abraham no le gusta que vibres en esta canción y ya está”, le ha dicho, asegurando que si él mismo hubiese estado en el jurado, quizás habría nominado tanto a Tinho como a Crespo porque no le gustaba su canción y “también es legítimo”.

Noemí Galera, por su parte, le ha explicado que el equipo monta las canciones basándose en su criterio, pero el resultado puede gustar o no. “Hay tantos jueces como personas están viendo el programa”, ha añadido la directora de la Academia. Finalmente, ha tratado de calmarle: “No te cabrees, yo nunca te he visto hablar así en tres semanas que llevamos aquí”.