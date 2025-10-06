España

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Como cada lunes, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Por Infobae Noticias

Guardar
Aquí están los resultados del
Aquí están los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas (Infobae)

En España existen diversas opciones de loterías que ofrecen millones de euros en premios, tal es el caso de la Triplex de la Once que llevó a cabo su más reciente sorteo. Estos son los ganadores de este lunes 6 de octubre, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 6 de octubre.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 0, 3, 4.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-Loteríasnoticias

Últimas Noticias

Uno de los pueblos más bonitos de España y con más historia que se encuentra a solo dos horas de Madrid

En esta localidad conviven las épocas de romanos, árabes y cristianos

Uno de los pueblos más

Un abogado explica las novedades del registro del horario laboral: “Ya no estará permitido registrar la jornada en un papel”

La nueva normativa busca un mayor control y transparencia en la jornada de los empleados

Un abogado explica las novedades

Así debes preparar tus limpiaparabrisas para invierno, según un mecánico

Juan José Ebenezer da las claves para aumentar la calidad y durabilidad de los limpiaparabrisas del coche

Así debes preparar tus limpiaparabrisas

El fiscal pide archivar la causa principal contra Begoña Gómez para no “acudir a hipótesis fabulosas”

La Fiscalía descarta que haya indicios de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida por “mera relación conyugal”

El fiscal pide archivar la

Israel tacha de “aberrante” que la fecha para convalidar el embargo de armas coincida con el aniversario de los atentados de Hamás y acusa a Sánchez de “obsesión antisraelí”

La embajada israelí califica de “perversa e inhumana” la coincidencia del debate en el Congreso y reclama al Gobierno español reconsiderar la fecha

Israel tacha de “aberrante” que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así debes preparar tus limpiaparabrisas

Así debes preparar tus limpiaparabrisas para invierno, según un mecánico

El fiscal pide archivar la causa principal contra Begoña Gómez para no “acudir a hipótesis fabulosas”

Israel tacha de “aberrante” que la fecha para convalidar el embargo de armas coincida con el aniversario de los atentados de Hamás y acusa a Sánchez de “obsesión antisraelí”

Israel amplía hasta el miércoles la detención de la activista española que mordió a una funcionaria de prisión: los 27 españoles restantes ya han aterrizado en Atenas

Junts quiere exigir a los migrantes que acrediten un nivel mínimo de catalán para regular su situación

ECONOMÍA

Un abogado explica las novedades

Un abogado explica las novedades del registro del horario laboral: “Ya no estará permitido registrar la jornada en un papel”

Montse Cespedosa, asesora financiera: “Ni se te ocurra firmar el contrato de arras si no te entregan antes el certificado de eficiencia energética”

El 31,6% de los españoles que contratan préstamos con un banco los firman sin apenas revisarlos y un 6% ni los leen

Trucos legales que los contribuyentes pueden hacer hasta fin de año para ahorrar 10.000 € en la declaración de la renta

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

DEPORTES

La polémica celebración de un

La polémica celebración de un ciclista de Israel-Premier Tech Oded Kogut tras su victoria en el Tour de Croacia: “Para los que nos querían echar”

La UEFA da el visto bueno al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami: “Esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente”

Las altas temperaturas en el torneo de Shanghái hacen mella en los tenistas: Djokovic vomita en mitad de un partido y Sinner se retira con calambres

El equipo ciclista Israel-Premier Tech cambiará de nombre y modificará su estructura para alejarse “de su actual identidad israelí”

El enfado de Fernando Alonso con un ingeniero de Aston Martin en el Gran Premio de Singapur: “Si me hablas en cada vuelta, apago la radio”