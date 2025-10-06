España

Así puedes eliminar el mal olor del lavavajillas: sólo necesitas dos ingredientes

Una limpieza frecuente del electrodoméstico mejora el rendimiento del aparato, prolonga su vida útil y deja un mejor resultado en la vajilla

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Una experta en limpieza revela el mejor truco para que tus platos queden perfectos al usar el lavavajillas.

La acumulación de residuos y la aparición de olores desagradables en el lavavajillas suelen ser señales inequívocas de que este electrodoméstico requiere una limpieza interna exhaustiva. Aunque muchos usuarios pueden interpretar estos síntomas como un fallo técnico, en realidad, una correcta higienización no solo restaura el rendimiento del aparato, sino que también prolonga su vida útil y mejora la apariencia de la vajilla.

Uno de los componentes más críticos en este proceso es el filtro, cuya función consiste en retener los restos de comida y evitar que obstruyan el sistema de desagüe. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda extraerlo semanalmente si el lavavajillas se utiliza con frecuencia. El procedimiento implica retirar los residuos acumulados en el cestillo, enjuagarlo con agua y limpiar la placa metálica con un cepillo y unas gotas de jabón. Una vez eliminada toda la suciedad, se debe enjuagar y recolocar el filtro en su posición original.

Además del filtro, la OCU aconseja prestar atención a otros elementos internos. Las bandejas deben extraerse para comprobar que no queden restos de comida adheridos, ya que estos podrían redepositarse sobre los utensilios durante el lavado. Un paño húmedo y papel de cocina bastan para limpiar y secar estas piezas, mientras que los carriles deben revisarse para asegurar su correcto deslizamiento. La junta de la puerta, otro punto susceptible a la acumulación de residuos y moho, requiere una limpieza con un paño húmedo, y en caso de zonas de difícil acceso, se recomienda utilizar un cepillo pequeño.

Limpieza de un lavavajillas. (Infobae)
Las aspas o brazos aspersores, responsables de distribuir el agua durante el ciclo de lavado, también pueden desmontarse con facilidad. La OCU sugiere realizar esta limpieza dos veces al año para eliminar cualquier obstrucción en los orificios, lo que garantiza una distribución eficiente del agua. En cuanto a los conductos internos, la organización indica que es necesario emplear productos específicos “limpia máquinas”. El método habitual consiste en colocar el envase del producto boca abajo en el cestillo de los cubiertos, cerrar la puerta y seleccionar el ciclo de lavado recomendado por el fabricante. Esta limpieza debe realizarse cada uno o dos meses, dependiendo del uso, y también tras periodos prolongados de inactividad.

Vinagre y oxígeno activo para eliminar el mal olor

María Fernández, creadora de contenido en redes sociales bajo el nombre @marianordichouse, ha compartido en su perfil de TikTok un método alternativo para combatir los malos olores en el lavavajillas. Según explica, introducir una taza de oxígeno activo y otra de vinagre de limpieza en el interior del aparato, seguido de un ciclo de lavado a 60 grados, elimina eficazmente los olores desagradables.

Cada cuánto tiempo se debe limpiar el lavavajillas

En cuanto a la frecuencia ideal para estas tareas, la OCU recomienda limpiar el filtro y revisar los brazos aspersores mensualmente para evitar la acumulación de residuos y mantener la eficiencia del electrodoméstico. Además, una limpieza profunda cada tres meses, utilizando un ciclo de lavado en caliente con vinagre o un producto especializado, contribuye a eliminar los depósitos de cal y grasa. Mantener este calendario de mantenimiento no solo prolonga la vida útil del lavavajillas, sino que también asegura resultados de lavado óptimos de manera constante.

