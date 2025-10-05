Juanma Lorente, abogado laboralista, explica la verdadera utilidad de la nómina: “Es el chivato perfecto”

Juanma Lorente, abogado laboralista, hablando sobre nóminas TikTok

La nómina, la renta o los contratos son asuntos temidos que muchas veces se dejan en manos de los gestores. Muchas veces se desconoce cuál es el contenido, que te están pidiendo o cuales son realmente tus datos. Actualmente, con el auge digital, muchos especialistas no han dudado en usar internet como alta voz para concretar estos temas.

Juanma Lorente es abogado laboralista y crea contenido a diario sobre el papeleo que concierne al mundo del trabajo. Su comunidad se expande cada día y ha superado ya el medio millón de seguidores. Sus vídeos son muy útiles para los usuarios que no dudan en preguntar sus dudas concretas. Los vídeos que comparte son bastante socorridos para todos y asciende ya a un total de seis millones de me gusta.

Ayer, 4 de octubre, compartió un vídeo explicativo donde informa de la función concreta y desconocida que tiene la nómina. “Me apuesto lo que sea a que no lo sabes”, asegura el abogado y procede a revelar todos los detalles para sus seguidores.

¿Cuál es la función de la nómina?

“Lo único que sabes es tu sueldo, tus horas y el puesto, pero tu contrato laboral puede cambiar y la empresa no te va a dar un contrato nuevo para que firmes. Será de un día para otro y no te das ni cuenta”, revela Lorente. Para conocer en todo momento esos posibles cambios o detalles, el laboralista explica que basta con detenerte a mirar el contenido de tu nómina. “Debes estar atento”, aconseja.

“Es el chivato perfecto para saber que tu contrato ha cambiado”. Hay que ir a la parte de arriba de la nómina, donde aparecen “datos del trabajador”, mirar la categoría de tu puesto y observar con atención porque ahí está la clave.

El abogado explica que has podido firmar como camarero de primera o auxiliar oficial de administrativo y a lo mejor sin darte cuenta la empresa te ha bajado a camarero de segunda. La diferencia en el sueldo es tan mínima que igual ni te has detenido a verlo pero la categoría que se refleja en la nómina es un aviso importante para analizar de nuevo el contrato.

Otras utilidades y casos concretos

“No solo eso, también tu salario, los pluses que pactaste en tu contrato pueden haber cambiado y la empresa te puede haber quitado uno. Eso también lo puedes ver en tu nómina”. La nómina es perfecta para ver mes a mes si tu relación laboral se ha quedado igual o ha cambiado, no solo para el uso habitual.

Los comentarios no han tardado en llenarse de anécdotas donde relatan los problemas que han tenido con esta utilidad tan oculta. “Yo soy psicóloga general sanitaria, lo que quiere decir estudios superiores, estuve cobrando por meses con una nómina que figuraba estudios medios, reclamé en Recursos Humanos y se solucionó. Aconsejo a todo el mundo que lo compruebe cada mes”, cuenta una seguidora.

A pesar de la desinformación que existe alrededor de estos temas, creadores expertos como Juanma Lorente ayudan a través de piezas audiovisuales de un minuto a conocer todos los detalles del papeleo laboral.