España

Juanma Lorente, abogado laboralista, explica la verdadera utilidad de la nómina: “Es el chivato perfecto”

Una comprobación mensual puede prevenirte de muchos problemas con tu salario

Por Antonio Duro

Guardar
Juanma Lorente, abogado laboralista, hablando
Juanma Lorente, abogado laboralista, hablando sobre nóminas TikTok

La nómina, la renta o los contratos son asuntos temidos que muchas veces se dejan en manos de los gestores. Muchas veces se desconoce cuál es el contenido, que te están pidiendo o cuales son realmente tus datos. Actualmente, con el auge digital, muchos especialistas no han dudado en usar internet como alta voz para concretar estos temas.

Juanma Lorente es abogado laboralista y crea contenido a diario sobre el papeleo que concierne al mundo del trabajo. Su comunidad se expande cada día y ha superado ya el medio millón de seguidores. Sus vídeos son muy útiles para los usuarios que no dudan en preguntar sus dudas concretas. Los vídeos que comparte son bastante socorridos para todos y asciende ya a un total de seis millones de me gusta.

Ayer, 4 de octubre, compartió un vídeo explicativo donde informa de la función concreta y desconocida que tiene la nómina. “Me apuesto lo que sea a que no lo sabes”, asegura el abogado y procede a revelar todos los detalles para sus seguidores.

¿Cuál es la función de la nómina?

“Lo único que sabes es tu sueldo, tus horas y el puesto, pero tu contrato laboral puede cambiar y la empresa no te va a dar un contrato nuevo para que firmes. Será de un día para otro y no te das ni cuenta”, revela Lorente. Para conocer en todo momento esos posibles cambios o detalles, el laboralista explica que basta con detenerte a mirar el contenido de tu nómina. “Debes estar atento”, aconseja.

“Es el chivato perfecto para saber que tu contrato ha cambiado”. Hay que ir a la parte de arriba de la nómina, donde aparecen “datos del trabajador”, mirar la categoría de tu puesto y observar con atención porque ahí está la clave.

Contratos precarios, jornadas “insostenibles” y “grave falta de personal” en el Hospital El Escorial en la Comunidad de Madrid.

El abogado explica que has podido firmar como camarero de primera o auxiliar oficial de administrativo y a lo mejor sin darte cuenta la empresa te ha bajado a camarero de segunda. La diferencia en el sueldo es tan mínima que igual ni te has detenido a verlo pero la categoría que se refleja en la nómina es un aviso importante para analizar de nuevo el contrato.

Otras utilidades y casos concretos

“No solo eso, también tu salario, los pluses que pactaste en tu contrato pueden haber cambiado y la empresa te puede haber quitado uno. Eso también lo puedes ver en tu nómina”. La nómina es perfecta para ver mes a mes si tu relación laboral se ha quedado igual o ha cambiado, no solo para el uso habitual.

Tras la reforma laboral de
Tras la reforma laboral de 2025 las trabajadoras deben poseer contrato escrito

Los comentarios no han tardado en llenarse de anécdotas donde relatan los problemas que han tenido con esta utilidad tan oculta. “Yo soy psicóloga general sanitaria, lo que quiere decir estudios superiores, estuve cobrando por meses con una nómina que figuraba estudios medios, reclamé en Recursos Humanos y se solucionó. Aconsejo a todo el mundo que lo compruebe cada mes”, cuenta una seguidora.

A pesar de la desinformación que existe alrededor de estos temas, creadores expertos como Juanma Lorente ayudan a través de piezas audiovisuales de un minuto a conocer todos los detalles del papeleo laboral.

Temas Relacionados

Redes SocialesTik TokVida LaboralDineroEurosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Resultados de la Triplex de

Xavi Abat, abogado: “No siempre que des positivo en un control de drogas significa multa y retirada de puntos”

El Juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Murcia ha anulado una sanción de 1.000 euros después de que una conductora diera positivo en un drogotest, lo que podría sentar un precedente legal en España

Xavi Abat, abogado: “No siempre

Mario de Wonder, biólogo: “Tu gato puede ser un psicópata”

Si tu mascota actúa así, podría ser más problemática de lo que crees

Mario de Wonder, biólogo: “Tu

Un obrero temporal queda con el pie “triturado” por un montacargas y grita pidiendo ayuda durante 30 minutos: un vecino lo ayudó

La falta de iluminación fue un factor determinante en el accidente

Un obrero temporal queda con

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si tu empresa te debe la nómina, tiene que pagarte un interés”

En uno de sus últimos vídeos de TikTok, el abogado Ignacio de la Calzada (@laboral_tips) explica qué pueden hacer los trabajadores que acumulan retrasos en el pago de sus nóminas ante esta situación

Ignacio de la Calzada, abogado:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos dirigentes de la CUP

Dos dirigentes de la CUP que viajaban en la Flotilla seguirán retenidos en Israel: se niegan a firmar un documento donde tienen que reconocer que han entrado ilegalmente en el país

Procedente el despido de un trabajador de recogida de basura de Galicia que participó en la huelga de 2024 como miembro del comité

Bomberos, drones y voluntarios para encontrar a un joven de 22 años con espectro autista desaparecido en la sierra de Guadarrama, Madrid

Estas son las opciones de Pedro Sánchez para echar a Israel de Eurovisión: una votación en manos de países como Turquía, Marruecos o Líbano

CGT gana el pulso a CCOO y UGT al conseguir que se aplique el convenio del ayuntamiento de Coín a las trabajadoras de servicio de atención domiciliaria

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Xavi Abat, abogado: “No siempre que des positivo en un control de drogas significa multa y retirada de puntos”

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si tu empresa te debe la nómina, tiene que pagarte un interés”

Un obrero pide la incapacidad permanente por dolores en la mano y taquicardias, pero el tribunal se la deniega porque no le impiden trabajar

Esta es la profesión que más cobra de jubilación en España: roza los 3.000 euros al mes

DEPORTES

Un exjugador del Real Madrid

Un exjugador del Real Madrid se rinde ante Franco Mastatuono: “Tiene mucha más calidad que yo”

Iker Bravo, el jugador que dio la victoria a España en el partido ante Brasil durante el Mundial sub-20: pasó del FC Barcelona al Real Madrid y ahora triunfa en Italia

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento