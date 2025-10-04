Usuario de TikTok denuncia plaga de chinches en famosa cadena de cines en la CDMX

México

Por Jesús F. Beltrán

La publicación generó reacciones entre internautas que compartieron experiencias similares y alertaron sobre el riesgo de infestación.

Una famosa cadena de cines en la Ciudad de México se encuentra en el ojo del huracán luego de que un usuario de TikTok denunciara la presencia de chinches en una de sus sucursales. El caso se hizo viral tras la publicación del video por parte de Sebastián, quien mostró un insecto caminando sobre su asiento en la sala del Cinemex Plaza Oriente, ubicada en Canal de Tezontle, en la alcaldía Iztapalapa.

En su video, el usuario escribió: “revisen sus asientos antes de sentarse!!!😭 @Cinemex #plazaorienteiztapalapa #cinemexico #CDMX #viral”, mientras enfocaba la chinche moviéndose sobre la butaca. La publicación rápidamente superó el millón de reproducciones en TikTok, generando comentarios de usuarios que compartieron experiencias similares y alertaron sobre el riesgo de llevar estos insectos a casa.

Entre las reacciones de los internautas se encontraban mensajes de advertencia y teorías sobre el origen de las chinches. Algunos señalaron que los insectos podrían ser transportados por las propias personas: “a veces no es en las instalaciones sino la misma gente, personas que no son aseadas con su persona”, comentó un usuario. Otro agregó: “las chinches las llevan las personas… pero el cine se lleva la culpa”.

La denuncia en redes sociales evidencia la preocupación sobre la higiene y el mantenimiento de salas de cine en la capital.

Otros internautas compartieron historias personales que evidencian la magnitud del problema. Un comentario recordó: “Yo trabajé en un cine por 2 años cuando tenía 18 añitos y había chinches en varias salas y también, la neta, si supieran no tomarían refresco de esas máquinas. Cuando renuncié me llevé de recuerdo las chinches porque en mi cama salieron un mes después”.

El video también despertó el debate sobre la higiene y el mantenimiento de las salas de cine, así como sobre la responsabilidad de los establecimientos y de los propios clientes. Varios usuarios bromeaban sobre la situación, mientras que otros expresaron su temor de que las chinches pudieran propagarse y afectar sus hogares, evidenciando la preocupación de la comunidad ante posibles infestaciones.

Un usuario de TikTok mostró un insecto sobre su asiento y el video se volvió viral con más de un millón de reproducciones. Crédito: TikTok / @sebxss.os

Hasta el momento, Cinemex no ha emitido una respuesta oficial respecto a la denuncia, ni ha informado si realizará alguna inspección o fumigación en la sucursal afectada. La situación resalta la importancia de la limpieza y el control de plagas en establecimientos públicos, especialmente aquellos donde se congregan grandes cantidades de personas.

