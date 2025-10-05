España

Israel confirma la deportación de 28 activistas de la Global Sumud Flotilla procedentes de España, Portugal y Países Bajos

El Ministerio de Exteriores israelí asegura que los derechos legales de los detenidos están garantizados mientras España coordina la repatriación de sus nacionales

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
El ministro de Exteriores de
El ministro de Exteriores de Israel, Eli Cohen (Bernd von Jutrczenka/dpa)

El Ministerio de Exteriores de Israel ha confirmado este domingo la deportación de 28 activistas de la Flotilla Global Sumud, procedentes de España, Portugal y Países Bajos, tras varios días de detención en el país. Según un comunicado oficial difundido a través de la red social X, las autoridades israelíes expresaron su deseo de que “todos los participantes de esta provocación sean deportados lo antes posible”, aunque señalaron que algunos han optado por prolongar el proceso legal “de manera deliberada, prefiriendo permanecer en Israel”.

El Gobierno israelí considera la Flotilla Global Sumud —que intentaba alcanzar la Franja de Gaza con ayuda humanitaria— una “maniobra publicitaria”, pero ha asegurado que “todos los derechos legales” de los activistas están “plenamente garantizados”. En total, cerca de 450 personas de 14 nacionalidades distintas participaron en la expedición, de las cuales más de un centenar fueron deportadas ya hacia Turquía el sábado.

Repatriación de los primeros 21 españoles

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha confirmado que 21 ciudadanos españoles de la Flotilla ya vuelan de regreso a España desde Tel Aviv, tras firmar un documento en el que aceptan que su entrada en territorio israelí fue ilegal. El acuerdo con Israel, alcanzado en las últimas horas, ha permitido organizar un dispositivo urgente de repatriación, que incluye asistencia consular durante todo el trayecto y comunicación directa con las familias de los afectados.

En declaraciones a Televisión Española, Albares explicó que este primer grupo está formado por quienes aceptaron la fórmula legal impuesta por el Ejecutivo israelí, con el objetivo de agilizar su salida. “Hemos llegado a un acuerdo con Israel para que, si nada se tuerce, un primer grupo de 21 ciudadanos españoles pueda abandonar hoy mismo Tel Aviv y llegar a España”, indicó el ministro, evitando precisar la hora exacta de llegada por razones de seguridad.

El ministro de Asuntos Exteriores,
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares (Europa Press)

Por su parte, la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Elisenda Alamany, confirmó que entre los repatriados se encuentran la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el concejal republicano Jordi Coronas. En declaraciones al canal 3/24, Alamany detalló que el vuelo con destino Madrid despegó de Tel Aviv a las 16:15 horas y tiene prevista su llegada a la capital española unas cinco horas después.

La dirigente republicana subrayó que, según la información transmitida “vía consular”, los activistas “están bien”, aunque ningún miembro de ERC ha podido comunicarse directamente con Coronas. Está previsto que Colau y Coronas tomen otro avión tras aterrizar en Madrid procedentes de Tel Aviv, para llegar al Aeropuerto de El Prat hacia las 22:50 horas, según han informado comunes y republicanos en sendos comunicados.

Garantías diplomáticas y consulares

El Ministerio de Asuntos Exteriores mantiene activos los teléfonos de emergencia +34 91 000 1249 (sala de crisis en Madrid) y +972 (0)505772641 (emergencias consulares en Tel Aviv) para atender a las familias de los detenidos. Albares ha asegurado que el cónsul de España en Israel se ha reunido ya con los activistas y continuará haciéndolo diariamente “hasta que salgan todos”.

El ministro ha reiterado que “la situación tiene que terminar inmediatamente” y ha exigido a Israel el respeto de los derechos de todos los ciudadanos españoles, tanto de los que firmaron el documento de deportación como de aquellos que se niegan a hacerlo. “Nosotros siempre velamos por su integridad física y por el respeto de sus derechos”, insistió.

Además, Exteriores ha recordado a las autoridades israelíes que entre los retenidos se encuentran parlamentarios españoles, a quienes ampara un régimen de inmunidad reforzada de acuerdo con el derecho internacional. “Igual que ha habido países que han conseguido que sus parlamentarios abandonen ya Israel, exigimos que los nuestros lo hagan de la misma manera”, declaró Albares, al tiempo que reiteró que el Gobierno español “no hace distinción entre sus ciudadanos”.

Paralelismos con otros países europeos

La situación de los activistas españoles no es única. Italia ha confirmado también la llegada a Roma de 18 de sus nacionales deportados de Israel en la pasada medianoche, en un vuelo procedente de Estambul. El Ministerio de Exteriores italiano informó de que 26 ciudadanos firmaron la expulsión voluntaria y fueron repatriados sin incidentes, mientras que otros 15 permanecen en Israel a la espera de resolución judicial.

El Ejército de Israel aborda un barco de la Flotilla que se dirige a Gaza

Fuentes diplomáticas israelíes cifran en 137 las deportaciones realizadas el sábado hacia Turquía, dentro de un contingente más amplio de 450 activistas internacionales que formaban parte de la Flotilla Global Sumud. Entre ellos se cuentan ciudadanos de Francia, Suecia, Grecia, Alemania, Noruega y Estados Unidos.

Temas Relacionados

Global Sumud FlotillaEspañaItaliaPaíses BajosIsraelPalestinaGazaMinisterio de Asuntos ExterioresJosé Manuel AlbaresEspaña-NacionalEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 4 de la Triplex

El reencuentro más esperado de las infantas Elena y Cristina: el motivo de su primer acto público conjunto en casi una década

Las hijas del rey emérito han acudido este domingo 5 de octubre a Torrejón de Ardoz para el Gran Homenaje a la Bandera

El reencuentro más esperado de

Higo seco, el complemento perfecto para tus ensaladas de otoño

Durante los últimos días del verano y principios del otoño, este producto alcanza su mejor momento

Higo seco, el complemento perfecto

Última hora de los españoles de la Global Sumud Flotilla deportados desde Israel, en directo: 21 nacionales están volando desde Tel Aviv rumbo Madrid

Ada Colau y Jordi Coronas (ERC) serán recibidos en Barcelona esta noche

Última hora de los españoles

Recta final de la OPA: BBVA dice que se hará con el 70% del Banco Sabadell, y este replica que no superará el 30%

A medida que se acerca la fecha límite, este viernes 10 de octubre, las expectativas sobre el nivel de aceptación por parte de los accionistas divide a los bancos y deja en el aire el desenlace

Recta final de la OPA:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un ciudadano senegalés que fue

Un ciudadano senegalés que fue detenido y expulsado cuando acudió a la comisaría para renovar su solicitud de protección podrá volver a España

Dos dirigentes de la CUP que viajaban en la Flotilla seguirán retenidos en Israel: se niegan a firmar un documento donde tienen que reconocer que han entrado ilegalmente en el país

Procedente el despido de un trabajador de recogida de basura de Galicia que participó en la huelga de 2024 como miembro del comité

Bomberos, drones y voluntarios para encontrar a un joven de 22 años con espectro autista desaparecido en la sierra de Guadarrama, Madrid

Estas son las opciones de Pedro Sánchez para echar a Israel de Eurovisión: una votación en manos de países como Turquía, Marruecos o Líbano

ECONOMÍA

Recta final de la OPA:

Recta final de la OPA: BBVA dice que se hará con el 70% del Banco Sabadell, y este replica que no superará el 30%

Precio de la luz estará muy alta este 6 de octubre: estas serán las tarifas máximas y mínimas del día

Cómo una pareja perdió casi 150.000 euros frente a empresas de apuestas sin apostar ni una sola vez: “Simplemente te derrumbas”

Así es Pozuelo de Alarcón, el municipio más rico de España: contacto con la naturaleza, tranquilidad y centros educativos de primer nivel

¿Cuánto dura la baja por maternidad y paternidad tras un parto múltiple? Permisos ampliados y trámites para padres de gemelos, mellizos y trillizos

DEPORTES

Detienen al exjugador mexicano del

Detienen al exjugador mexicano del Deportivo de la Coruña Omar Bravo por abuso sexual infantil

El entrenador de Sinner habla sobre la derrota ante Alcaraz en el US Open: “Era mejor psicológica y físicamente”

El presidente de la UFC despeja las dudas sobre el próximo rival de Ilia Topuria

Un exjugador del Real Madrid se rinde ante Franco Mastatuono: “Tiene mucha más calidad que yo”

Iker Bravo, el jugador que dio la victoria a España en el partido ante Brasil durante el Mundial sub-20: pasó del FC Barcelona al Real Madrid y ahora triunfa en Italia