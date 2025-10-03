España

El cónsul de España en Tel Aviv asistirá a los españoles de la Flotilla retenidos por las fuerzas israelíes “hasta que haya podido visitar a todos” y estén todos “libres y de regreso a España”

Entre los retenidos españoles figuran 49 personas procedentes de ámbitos diversos: activistas, docentes, periodistas, profesionales sanitarios, navegantes y voluntarios

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

02/10/2025 02 October 2025, Israel,
02/10/2025 02 October 2025, Israel, Ashdod: Vessels of the Sumud Flotilla enter Ashdod port escorted by the Israeli Navy. Prior to their arrival at the Gaza Strip, international activists boarding ships filled with humanitarian aid for Palestinians were detained by the Israeli Navy in international waters. Photo: Ilia Yefimovich/dpa POLITICA INTERNACIONAL Ilia Yefimovich/dpa

Las fuerzas israelíes han interceptado la totalidad de la Global Sumud Flotilla entre el miércoles y el jueves, deteniendo uno a uno los 44 barcos que intentaban llevar ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza. Más de 400 activistas de distintas nacionalidades se encuentran en estos momentos detenidos, mientras que manifestaciones a favor de la flotilla se multiplican en ciudades de todo el mundo.

En la expedición había decenas de ciudadanos españoles embarcados con la intención de entregar ayuda humanitaria. Entre los detenidos figuran 49 personas procedentes de ámbitos diversos: activistas, docentes, periodistas, profesionales sanitarios, navegantes y voluntarios que han colaborado en organizaciones solidarias.

Los españoles que se encuentran bajo custodia israelí

A bordo del Sirius viajaban Ada Colau Ballano, Celia Velez Lucena, Simón Francisco Vidal Ferrandis, Luay Al Bacha Al Farra, Itziar Moreno Martínez, Jose Javier Oses Carrasco, Juan Bordera Roma, Manuel García Morales, Sofía Bucho Lahuerta, Serigne Mbayè y Sandra Garrido Fernández.

El Alma contaba entre su tripulación a Alonso Quintero, de Al Jazeera, Francesc Jofra Carrasco, Gulcin Bekar Basaran y Laia Rosell Sancho. El Adara llevaba a Adrià Plazas Vidal, Ariadna Masmitjà Marin, Eduard Lucas Camacho, Francisco Rodríguez Martínez, Jordi Coronas Martorell, María Pilar Castillejo Medina, Néstor Prieto Amador, Nicole Montserrathe Leon Avilés, Reyes Rigo Cervilla y Saturnino Mercader Talavera.

El Aurora tenía a bordo a Carles Lleó Paulo Noguera, con casi dos décadas de experiencia en navegación profesional. En el Huga viajaban Lucía Miriam Muñoz Dalda, Alejandra Martínez Velasco y Alicia Amparo Armesto Núñez. El Captain Nikos estaba ocupado por Carlos Barron García de El País. En el Jeannote III se encontraban Ana María Martín López y Rafael Borrego Peña.

El Inana llevaba a Lluís De Moner Mayans, Miguel Zuluaga Uriarte, Jesús Manuel Alonso Valera y Daniel Masso Roca. En el Estrella y Manuel iban Sofia Peris Sánchez, Goretti Sarasibar Telechea y Santiago Oliver Andrés. El Sevaggia zarpó con Anna Ruiz Bernardos, mientras que el Meteque lo hizo con Abdel Karim El Khamlichi Mohamed, José Luis Ybot González y Manuel López Calvo. En el Mikeno viajaba María Zenderera Valsecchi. Por último, el Catalina contaba en su tripulación con Juan Carlos de la Rubia Panos, Guillem Esteban Valera, Eva Nistal Marcos y Marta Mallach Pérez.

No todos han aceptado la deportación inmediata: aquellos que han rechazado esta opción tendrán que comparecer ante un juez israelí, un trámite que podría extender su estancia bajo custodia.

El Ejército de Israel aborda un barco de la Flotilla que se dirige a Gaza

El cónsul de España en Tel Aviv asistirá a los españoles hasta que queden libres

Según información de EFE, el cónsul de España en Tel Aviv, Fernando López de Castro, ha accedido al centro penitenciario Saharonim en el desierto del Neguev y ha visitado a parte del grupo de españoles retenidos por las fuerzas israelíes. La intención del consulado es mantener el contacto hasta que todos los detenidos queden en libertad y puedan regresar a territorio español.

Según fuentes de Exteriores, “el cónsul de España en Tel Aviv ha tenido acceso al centro donde se encuentran los integrantes de la flotilla y ha podido estar en contacto con una parte del grupo de ciudadanos y ciudadanas españoles. El cónsul seguirá acudiendo hasta que haya podido visitar a todos los españoles y españolas y estén todos y todas libres y de regreso a España”

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha instalado una célula de seguimiento y, según fuentes del ministerio, “está siguiendo y dando instrucciones personalmente desde el primer momento la situación de los ciudadanos y ciudadanas españolas de la flotilla para defender sus derechos, que puedan recuperar la libertad y regresar a España lo antes posible”. El cónsul en Tel Aviv, los familiares y los portavoces de la flotilla mantienen contactos continuos con Exteriores, que también ha solicitado a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, que se posicione en favor de los ciudadanos europeos. El Ministerio también está en contacto con representantes de los familiares y miembros de la flotilla y los líderes políticos que se han puesto en contacto al respecto, según las fuentes.

Temas Relacionados

Tel AvivIsraelJosé Manuel AlbaresGlobal Sumud FlotillaFranja De GazaPalestinaEspaña-InternacionalEspaña-NacionalEspaña-Noticias

