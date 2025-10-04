España

Una mujer de 51 años sufre heridas graves en el cuello tras recibir varias puñaladas en Usera (Madrid): un hombre detenido

La víctima ha sido trasladada por Samur Protección Civil al hospital en estado inestable y grave

Marta Sierra

Por Marta Sierra

Una mujer resulta herida grave tras sufrir varias puñaladas en el cuello en el distrito madrileño de Usera. (Fuente: Emergencia Madrid)

En la madrugada de este sábado 4 de octubre, una mujer de 51 años ha resultado herida grave tras recibir varias puñaladas en el cuello. Según ha informado Emergencias Madrid, los hechos han ocurrido en la calle Santuario del distrito madrileño de Usera, a la altura del número 52, durante la madrugada.

En estos momentos, la agresión está siendo investigada por la Policía Nacional, que ha llegado al lugar del suceso antes de las dos de la madrugada.

A consecuencia de las heridas en la base del cuello, producidas con un arma blanca, ha sido atendida por el Samur Protección Civil y trasladada inestable y grave al Hospital 12 de Octubre. Durante el trayecto, los agentes de la Policía Municipal de Madrid han acompañado al convoy sanitario.

Una detención por la presunta agresión en Usera

Un hombre de 45 años de nacionalidad peruana ha sido detenido poco después por la presunta agresión tras localizarse el cuchillo con es el que se le habrían asestado las puñaladas en la base del cuello a la mujer de 51 años, según han informado fuentes policiales a EFE.

Coche de la Policía Nacional.
Coche de la Policía Nacional. (Policía Nacional/Europa Press)

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional (UFAM) se ha hecho cargo de la investigación del suceso.

(Noticia en ampliación)

*Con información de EFE

