España

Un senderista descubre una treintena de colchones esparcidos por los Pirineos

Las autoridades explicaron que el caso era consecuencia de las fuertes tormentas en la zona al final de agosto. Las acciones del hombre han acelerado la búsqueda de los colchones perdidos

Por Yoana Kaloyanova

Guardar
El descubrimiento le sorprendió tanto
El descubrimiento le sorprendió tanto que hizo una publicación en Facebook al respecto. (Facebook/Jean-Pierre Noté)

En Ariège, un senderista hizo un descubrimiento inesperado: notó una treintena de colchones rojos esparcidos entre los abetos mientras descendía hacia Aulus desde el chalet Beauregard.

El hecho le pareció tan extraño que decidió publicarlo en la red social Facebook. Así, pudo alertar a los responsables. Una consulta de parte de France 3 Occitanie demostró que se trataba de los colchones protectores rellenos de poliestireno utilizados en los postes del telesquí.

Las autoridades explicaron el caso como consecuencia de las fuertes tormentas en la zona al final de agosto. La publicación en las redes sociales han acelerado la búsqueda de los colchones perdidos.

Un descubrimiento casual

Los hechos curiosos tuvieron lugar el 27 de septiembre de 2025 en Ariège: mientras descendía hacia Aulus desde el chalet Beauregard, no lejos del GR 10, un senderista vio una treintena de colchones rojos esparcidos entre los abetos, según La Dépêche. El hombre decidió subir una publicación en la red social Facebook, con la que pretendía alertar a los servicios de la estación de Guzet:

“Hay una treintena de estos colchones rojos del complejo turístico de Guzet, en el bosque de abetos bajo el GR10, al descender a Aulus desde el chalet Beauregard. Están rellenos de poliestireno. Si alguien del complejo turístico lee esta nota, sería bueno que se encargaran de ello.”

Si te sorprende una tormenta en el campo, sigue estas recomendaciones. Desconecta el móvil, sepárate de cualquier elemento metálico y resguárdate en masas forestales grandes, nunca árboles aislados (Fuente: IG 112cmadrid).

Al conocer el caso, France 3 Occitanie condujo una pequeña investigación. La estación confirmó que se trataba de los colchones protectores rellenos de poliestireno utilizados en los postes del telesquí. Los que se encuentran al pie de las pistas se reinstalan cada invierno; los demás, instalados en zonas de difícil acceso, a veces permanecen en su sitio.

Jacques Murat, director de comunicación de las estaciones de Ax3 Domaines, Guzet y Monts d’Olmes, ha declarado para France 3 Occitanie que estas protecciones podrían haberse desprendido durante las “fuertes ráfagas de viento” de las tormentas de finales de agosto de 2025. Normalmente, se realiza una inspección antes de cada temporada para recuperarlas, pero en esta ocasión, fue la publicación en redes sociales la que propició una recuperación más rápida de lo previsto.

Las fuertes tormentas de agosto

Tras el intenso calor de agosto, fenómenos meteorológicos extremos azotaron Francia al final del mes. En Charente-Maritime, se registraron 400 rayos en menos de dos horas. Varios árboles cayeron sobre una carretera en Montlieu-la-Garde. Fueron derribados por ráfagas de viento de hasta 70 km/h.

Otro fenómeno meteorológico fueron las bajadas repentinas de temperatura, por ejemplo en Hérault. “Hace solo cinco minutos, hacía 40 grados. Ahora, acabamos de bajar a 11 °C, ¡hemos perdido casi 29 °C!“, comentaban los conductores.

En la región de los Pirineos Atlánticos, también se produjo un fenómeno llamado “coup de galerne” (un vendaval): -8 °C en una hora. Este repentino frío vino acompañado de una densa niebla. La playa de Hendaya estaba completamente vacía. Se declaró alerta naranja en doce departamentos por tormentas eléctricas.

Es probable que fueran precisamente estas anomalías meteorológicas que produjeron la desaparición de los colchones. Gracias a la alerta del senderista, ya han sido localizados.

Temas Relacionados

FranciaColchonesFacebookPirineosEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Compra un avión por 5.700 euros y lo transforma en una vivienda turística: “Lo vi como una oportunidad de negocio”

En total, para renovar el interior y el exterior de la aeronave, incluidos los costos de transporte, el empresario gastó cerca de 23.000 euros

Compra un avión por 5.700

El top de lo más visto en Disney+ España para disfrutar acompañado

Con estas historias, Disney+ busca seguir gustando a los usuarios en la guerra por el streaming

El top de lo más

Caballo Cartujano: la joya histórica del Pura Raza Español

Criados desde 1484, estos ejemplares combinan docilidad y resistencia, adaptándose perfectamente al clima mediterráneo

Caballo Cartujano: la joya histórica

Decenas de miles de personas se manifiestan en España para mostrar su apoyo a Gaza: “Siento que esta manifestación cambiará algo”

Barcelona y Madrid protagonizan las mayores concentraciones de una jornada que ha vivido protestas en varios puntos de España

Decenas de miles de personas

‘La Española’, la brigada militar rusa compuesta por ultras de equipos de fútbol, anuncia una reestructuración: “Ha llegado para quedarse”

Algunas informaciones señalaban su desaparición, pero solo se ha disuelto el cuerpo del Ejército ruso

‘La Española’, la brigada militar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estos son los cortes de

Estos son los cortes de tráfico en Madrid por el concierto de Gloria Estefan y la cabalgata de la Hispanidad

El PSOE y la familia desmienten la información sobre la muerte de Fernández Vara

El Supremo tumba la expulsión de un ciudadano dominicano en España al basarse solo en su situación irregular y una detención por malos tratos sin constancia judicial

La UME cumple 20 años: Robles destaca que “ha salvado miles de vidas” con su lucha contra los incendios o la actuación en la DANA

La explosión de un barco en Fuengirola deja ocho heridos, tres de ellos de gravedad: se desconoce la causa

ECONOMÍA

Compra un avión por 5.700

Compra un avión por 5.700 euros y lo transforma en una vivienda turística: “Lo vi como una oportunidad de negocio”

Irene, abogada y experta fiscal: “Nos podemos deducir intereses de la hipoteca para comprar la casa, el IBI, la tasa de basuras, los gastos de reparación y conservación de la vivienda”

Números ganadores del Super Once del 4 octubre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Un hombre recibe 330 veces su salario debido a un error de la empresa, pero gana la batalla judicial y conservará el dinero

DEPORTES

España sub-20 está al borde

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro