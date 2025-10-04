Un senderista descubre una treintena de colchones esparcidos por los Pirineos

El descubrimiento le sorprendió tanto que hizo una publicación en Facebook al respecto. (Facebook/Jean-Pierre Noté)

En Ariège, un senderista hizo un descubrimiento inesperado: notó una treintena de colchones rojos esparcidos entre los abetos mientras descendía hacia Aulus desde el chalet Beauregard.

El hecho le pareció tan extraño que decidió publicarlo en la red social Facebook. Así, pudo alertar a los responsables. Una consulta de parte de France 3 Occitanie demostró que se trataba de los colchones protectores rellenos de poliestireno utilizados en los postes del telesquí.

Las autoridades explicaron el caso como consecuencia de las fuertes tormentas en la zona al final de agosto. La publicación en las redes sociales han acelerado la búsqueda de los colchones perdidos.

Un descubrimiento casual

Los hechos curiosos tuvieron lugar el 27 de septiembre de 2025 en Ariège: mientras descendía hacia Aulus desde el chalet Beauregard, no lejos del GR 10, un senderista vio una treintena de colchones rojos esparcidos entre los abetos, según La Dépêche. El hombre decidió subir una publicación en la red social Facebook, con la que pretendía alertar a los servicios de la estación de Guzet:

“Hay una treintena de estos colchones rojos del complejo turístico de Guzet, en el bosque de abetos bajo el GR10, al descender a Aulus desde el chalet Beauregard. Están rellenos de poliestireno. Si alguien del complejo turístico lee esta nota, sería bueno que se encargaran de ello.”

Si te sorprende una tormenta en el campo, sigue estas recomendaciones. Desconecta el móvil, sepárate de cualquier elemento metálico y resguárdate en masas forestales grandes, nunca árboles aislados (Fuente: IG 112cmadrid).

Al conocer el caso, France 3 Occitanie condujo una pequeña investigación. La estación confirmó que se trataba de los colchones protectores rellenos de poliestireno utilizados en los postes del telesquí. Los que se encuentran al pie de las pistas se reinstalan cada invierno; los demás, instalados en zonas de difícil acceso, a veces permanecen en su sitio.

Jacques Murat, director de comunicación de las estaciones de Ax3 Domaines, Guzet y Monts d’Olmes, ha declarado para France 3 Occitanie que estas protecciones podrían haberse desprendido durante las “fuertes ráfagas de viento” de las tormentas de finales de agosto de 2025. Normalmente, se realiza una inspección antes de cada temporada para recuperarlas, pero en esta ocasión, fue la publicación en redes sociales la que propició una recuperación más rápida de lo previsto.

Las fuertes tormentas de agosto

Tras el intenso calor de agosto, fenómenos meteorológicos extremos azotaron Francia al final del mes. En Charente-Maritime, se registraron 400 rayos en menos de dos horas. Varios árboles cayeron sobre una carretera en Montlieu-la-Garde. Fueron derribados por ráfagas de viento de hasta 70 km/h.

Otro fenómeno meteorológico fueron las bajadas repentinas de temperatura, por ejemplo en Hérault. “Hace solo cinco minutos, hacía 40 grados. Ahora, acabamos de bajar a 11 °C, ¡hemos perdido casi 29 °C!“, comentaban los conductores.

En la región de los Pirineos Atlánticos, también se produjo un fenómeno llamado “coup de galerne” (un vendaval): -8 °C en una hora. Este repentino frío vino acompañado de una densa niebla. La playa de Hendaya estaba completamente vacía. Se declaró alerta naranja en doce departamentos por tormentas eléctricas.

Es probable que fueran precisamente estas anomalías meteorológicas que produjeron la desaparición de los colchones. Gracias a la alerta del senderista, ya han sido localizados.