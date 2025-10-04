España

Los alimentos que proceden de Israel y que los activistas quieren boicotear en España: estos son los productos del supermercado que vienen de ese país

Por lo general, España no es un gran consumidor de comidas importadas desde territorio israelí, pero uno de sus frutos se comercializa en muchos comercios nacionales

Enzo Iriarte

Por Enzo Iriarte

Guardar
Los activistas señalan también a
Los activistas señalan también a algunas marcas como aliadas de Israel (Supermercados Abastecedor)

Tras las protestas multitudinarias replicadas en muchas ciudades españolas a favor de Palestina y del fin de la guerra en territorio gazatí, los activistas han comenzado una nueva campaña de acciones para ejercer presión sobre los gobiernos internacionales. Esta vez su objetivo es boicotear los productos alimenticios que procedan de Israel o las empresas internacionales que tengan alguna relación con el Ejército israelí en las operaciones sobre Gaza o con la colonización del territorio.

En concreto, los activistas llaman a boicotear todos los comestibles que procedan de Israel, alegando que “las frutas, verduras o vinos suelen venir de asentamientos en Palestina”. Lo cierto es que España no es una gran consumidora de productos procedentes de Israel, aunque hay un fruto que se encuentra disponible en muchas tiendas y supermercados: los dátiles.

Los que proceden de la agricultura israelí suelen llamarse medjoo o jumbo y se caracterizan por su gran tamaño. Además, las etiquetas están identificadas con la inscripción “producto de Israel” o “del Valle del Jordán”. Este tipo de fruto proviene de las palmeras y cada vez tiene más presencia en nuestras cocinas por sus múltiples beneficios para la salud.

La composición del dátil se caracteriza por su alto contenido en carbohidratos, principalmente azúcares naturales como la fructosa y la glucosa, lo que lo convierte en una fuente rápida de energía. Entre sus propiedades nutricionales cabe destacar su alto contenido en fibra dietética, que favorece el buen funcionamiento del sistema digestivo, ya que previene el estreñimiento y promueve la salud intestinal.

La prisión de Saharonim en Israel

Además, los dátiles son una fuente de vitaminas del grupo B, vitamina K y ácido fólico, así como de minerales esenciales como el potasio, el magnesio, el cobre, el hierro y el manganeso. Además, estos frutos contienen compuestos antioxidantes, como los carotenoides, los flavonoides y los ácidos fenólicos, que ayudan a combatir el daño celular causado por los radicales libres, protegiendo el organismo del estrés oxidativo y reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas.

Petróleo refinado como principal importación

En cantidad de exportaciones, los últimos datos reflejados por el Observatorio de Complejidad Económica (OCE) indican que, en 2023, Israel vendió productos a España por 1,03 mil millones de euros, siendo el petróleo refinado el principal producto, por un monto de 76,1 millones.

Además, el OCE refleja que, en junio de 2025, las principales importaciones realizadas por España desde Israel fueron hidrocarburos cíclicos, por 11 millones de dólares, nitritos y nitratos, por 4,75 millones de dólares y fertilizantes potásicos, por 4,05 millones de dólares.

A parte de los dátiles, otros alimentos procedentes de Israel comercializados en territorio español son el mangos, los melones, los cacahuetes y las pipas. Los activistas también señalan a algunas cadenas de supermercado, siendo el principal objetivo Carrefour. También han puesto el foco en cadenas de comida rápida, como pueden ser McDonald’s, Burger King, Papa John’s o Domino’s Pizza y en empresas de refrescos como Coca-Cola o SodaStream. Otras marcas que señalan los activistas son la alimentaria Danone, el agua mineral Evian, empresas de telecomunicaciones como Motorola u Orange, las empresas informáticas HPS e Intel y otras de marcas de ropa como Calvin Klein, Boss o Gap.

Temas Relacionados

IsraelSupermercadosAlimentosPalestinaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este domingo

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la luz

Este es el precio máximo

El look de Eugenia Martínez de Irujo en la boda de su hermano Cayetano con Bárbara Mirjan: pantalón con detalles cuidados, top con volumen y un estilo personal por bandera

Con un dos piezas en tonos oscuros, maquillaje otoñal y un tocado con rejilla, Eugenia demostró que se puede brillar en una boda sin recurrir a lo convencional

El look de Eugenia Martínez

El vestido de novia de Bárbara Mirjan: bordados inspirados en Sevilla, mangas desmontables y una cola bordada de gran caída

Diseñado por el taller Navascués, el vestido rinde homenaje a la tradición andaluza con detalles artesanales, guiños religiosos y un acabado elegante y simbólico

El vestido de novia de

Resultados del Super Once del 4 octubre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Super Once del

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La explosión de un barco

La explosión de un barco en Fuengirola deja ocho heridos, tres de ellos de gravedad: se desconoce la causa

Así es Saharonim, la cárcel donde se encuentran los españoles de la Flotilla retenidos: Italia demanda una “verificación y mejora” de las condiciones

El Gobierno aplaude los avances en el plan de EEUU para Gaza: “Es un paso importante y no podemos minimizarlo”

La Embajada de Ucrania declara desaparecido al español que daban por muerto por un ataque ruso: la familia denuncia que lo hace para “ahorrarse dinero”

Quién escribe lo que dice el rey: Felipe VI se sitúa a la izquierda de PP y Vox y el autor no es Pedro Sánchez

ECONOMÍA

Este es el precio máximo

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este domingo

Resultados del Super Once del 4 octubre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Una española que vive en Australia: “Trabajo en una mina mientras vivo en una furgoneta para ahorrar la entrada de una vivienda en España”

Antonio López, pensionista de 71 años: “Cobro unos 2.500 euros netos al mes, pero pienso que en unos años no habrá dinero para las pensiones”

DEPORTES

España sub-20 está al borde

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro