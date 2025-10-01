España

Las ratas y ratones ya no entrarán en tu jardín si eliminas este elemento común

La presencia de roedores puede convertirse en una molestia constante si no se detecta a tiempo

Marta Sierra

Por Marta Sierra

Guardar
Las ratas y ratones pueden
Las ratas y ratones pueden provocar daños en las plantas del jardín. (Adobe Stock)

Con la llegada del frío, muchos jardines se convierten en un refugio para roedores que buscan calor y alimento. Su presencia, aunque a menudo discreta, puede generar múltiples problemas para los propietarios: desde daños en plantas, huertos y árboles frutales hasta la contaminación de alimentos almacenados al aire libre. Ratas y ratones excavan túneles, roen cables y estructuras, y se reproducen con rapidez, convirtiéndose en una molestia constante si no se detectan a tiempo. Este comportamiento puede afectar seriamente la seguridad del hogar y el cuidado de las plantas, además de generar un estrés innecesario para quienes disfrutan del jardín como espacio de relax.

Su actividad es mayormente nocturna, lo que dificulta percibir su presencia hasta que los daños son evidentes. Muchas personas no se dan cuenta de que tienen roedores hasta que encuentran restos de comida, semillas esparcidas o cables roídos, y en algunos casos incluso agujeros en estructuras o el césped. Además, los intentos de erradicarlos sin métodos adecuados pueden resultar frustrantes e incluso contraproducentes, provocando que los animales se desplacen a otras áreas del jardín o regresen con mayor persistencia. Por ello, es fundamental conocer qué atrae a estos animales y cómo actuar preventivamente.

En sus jardines, muchas personas optan por colocar un comedero para que los pájaros silvestres del entorno puedan descansar allí y alimentarse. Esta pequeña acción, que parece inocua, es precisamente una de las que puede llegar a atraer a los roedores, ya que la comida que cae al suelo se convierte en un recurso fácil durante la noche. La solución más lógica sería prescindir de esta comida para pájaros, pero esto no es necesario si se toman algunas precauciones simples. De hecho, es posible disfrutar de la presencia de aves sin que los roedores se conviertan en un problema recurrente.

Algunas personas optan por tener
Algunas personas optan por tener en su jardín un comedero de pájaro para alimentar a las aves silvestres. (Freepik)

Según ha publicado el medio británico Express, Lucy Taylor, experta en comida de pájaros de Vine House Farm Bird Foods, señala que la clave se encuentra en la calidad de la comida. Las semillas baratas suelen contener rellenos como trigo y legumbres, que generalmente las aves ignoran. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los roedores, que se aprovechan de estos restos fáciles de encontrar.

Algunos pájaros hurgarán en la mezcla y tirarán estas semillas al suelo, atrayendo a ratas y ratones. Por lo tanto, el consejo principal es optar por alimentos de alta calidad o semillas de girasol, lo que minimizará la cantidad de comida que se desperdicie y reducirá significativamente el riesgo de atraer roedores indeseados.

Otros consejos para evitar la presencia de roedores sin perjudicar a los pájaros

Colocar el comedero colgado en lugares altos es otra estrategia eficaz, ya que dificulta que los roedores puedan acceder a él. Además, Taylor recomienda añadir un deflector de plástico debajo del comedero, una medida que impide que estos animales trepen por los postes y lleguen a la comida. Este tipo de accesorio, originalmente pensado para mantener a las ardillas alejadas del jardín, resulta igualmente útil para evitar la presencia de ratas y ratones.

Las ratas se han convertido en un problema en muchas ciudades

Existe otro desafío: algunas especies, como el mirlo o el petirrojo, se alimentan directamente en el suelo. Colocar una bandeja con comida para ellos es una forma ideal de atraerlos, pero también de invitar a los roedores si se deja durante la noche. “Dejar este tipo de comedero fuera durante la noche podría ser una invitación para las ratas”, explica la experta a Express. Por ello, es importante retirar el plato por la noche y guardarlo en un lugar seguro, como un garaje o cobertizo. Esta sencilla medida evita que los roedores tengan acceso a la comida mientras permite que las aves sigan disfrutando de su alimento durante el día.

Temas Relacionados

JardínJardineríaAnimalesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El juez del caso Koldo reprende a Santos Cerdán por comparar la causa en su contra con “los juicios sumarísimos de la dictadura” en uno de sus recursos

Un recurso “no es ocasión apropiada para el desahogo de la parte, calificando, incluso con el empleo de gruesos adjetivos, la actuación del instructor o su modo de razonar”

El juez del caso Koldo

El aborto sigue estancado en la sanidad pública: “Vamos en la dirección correcta, pero aún no es suficiente”

Ocho de cada diez intervenciones continúan realizándose en centros privados, pese al aumento del trabajo en el SNS

El aborto sigue estancado en

Un trabajador estalla contra la jornada partida: “Debería ser ilegal”

Casi la mitad de los trabajadores enfrenta horarios divididos que prolongan los desplazamientos y generan fatiga, mientras expertos advierten de la dificultad para equilibrar vida personal y profesional

Un trabajador estalla contra la

Un abogado laborista cuenta cuales son los motivos de despedido más habituales en los supermercados: “Se trata de una transgresión de la buena fe”

Las empresas hacen controles aleatorios y aplican despedidos disciplinarios a quienes no cumplen con la normativa

Un abogado laborista cuenta cuales

Ibiza tras el temporal: casas anegadas, carreteras cortadas y 152 efectivos de la UME que luchan contra el lodo

La borrasca ex-Gabrielle ha dejado récords de lluvias en estaciones de toda la isla, con 254 litros por metro cuadrado en 24 horas en la capital y 174 litros en Es Codolar

Ibiza tras el temporal: casas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez del caso Koldo

El juez del caso Koldo reprende a Santos Cerdán por comparar la causa en su contra con “los juicios sumarísimos de la dictadura” en uno de sus recursos

La razón por la que cada vez más personas envuelven las llaves del coche en aluminio

Ofrecían oportunidades de inversión en activos que no existían: desarticulada una red criminal internacional que estafó más de 102 millones de euros

Un control de Aduana en Suiza intercepta un cargamento procedente de España: 143 litros de alcohol, 190 kilos de croquetas y un gato

Almeida aprueba una propuesta de Vox para que las mujeres que aborten en Madrid sean informadas del supuesto “trauma postaborto”

ECONOMÍA

Un trabajador estalla contra la

Un trabajador estalla contra la jornada partida: “Debería ser ilegal”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Sube el precio, pero no baja el consumo: España bebe 67 millones de tazas de café diarias aunque sea un 7,2% más caro

Laura Daporta, funcionaria: “Tener la tranquilidad del sueldo todos los meses es una pasada, pero me encantaría que no fuésemos intocables”

DEPORTES

Fue campeón mundial, combate el

Fue campeón mundial, combate el racismo y ha pasado por 10 equipos de baloncesto en EEUU: “La NBA es una versión moderna de la esclavitud”

Una estrella de la UFC se rinde ante Ilia Topuria: “Es el mejor luchador que jamás haya pisado la Tierra”

Ralf visita el restaurante favorito de su hermano Michael Schumacher, lleno de fotografías del campeón de F1: “Una imagen vale más que mil palabras”

Fueron sancionados por dopaje y ahora España les quita la condición de deportistas de alto rendimiento: de un escalador a un luchador olímpico

Jugó contra la selección española de baloncesto, amenazó a Cristiano Ronaldo y era de los más temidos de Juego de Tronos: la historia de Hafthor Björnsson