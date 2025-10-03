España

Un hombre sobrevive más de 36 horas en altamar esperando a ser rescatado tras sufrir una avería en su moto acuática

La familia del joven de 27 años ha asegurado que su estado de salud es bueno, más allá de algunas dolencias por el tiempo que pasó agarrado a la embarcación

Marta Sierra

Por Marta Sierra

Guardar
Salvamento Marítimo rescata en el sur de Gran Canaria a un hombre que llevaba más de 36 horas desaparecido en altamar, agarrado a su moto acuática. (Salvamento Marítimo/X)

El pasado lunes 30 de septiembre, Layonel Ramírez Collado, un joven de 27 años, se encontraba en un barco con un grupo de amigos en el sur de Gran Canaria cuando su moto acuática, que se encontraba en la parte trasera, se desprendió de la embarcación. Con el objetivo de intentar recuperarla, se lanzó al mar y acordó reencontrarse con sus amigos en el muelle del Castillo del Romeral.

El grupo llegó hasta allí, pero no Layonel, por lo que en torno a las 23.00 horas reportaron su desaparición. El joven de 27 años, no había conseguido regresar con su moto acuático, por lo que permaneció agarrado a ella aguardando a su rescate que se produjo un día y medio después, el miércoles al mediodía.

Desaparecido durante un día y medio

El medio regional Canarias 7 informó de que Layonel se mantuvo durante esas 36 horas a flote sobre la quilla de la moto acuática, que se encontraba volcada. Sobre las 11:30 horas del miércoles, el avión de Salvamento Marítimo Sasemar 103 localizó al joven a unos 18 kilómetros al suroeste de Arguineguín, según ha explicado El País.

Momento del rescate de Layonel
Momento del rescate de Layonel Ramírez. (Salvamento Marítimo/X)

Tras hacer señas al avión, se activó la respuesta del Centro de Coordinación de Las Palmas. Inmediatamente se desplazó hasta el lugar un helicóptero Helimer y la Guardamar Urania para proceder al rescate, que se produjo a las 12:38 horas en las proximidades de la Central térmica de Juan Grande, lugar en el que se habría producido su desaparición.

Poco menos de una hora más tarde, a las 13:20 horas, los equipos de rescate llegaron al puerto de Arguineguín, finalizando un intenso operativo de búsqueda de emergencia que fue coordinado por la Guardia Civil y asistido por Salvamento Marítimo.

“Esto ha sido mi peor pesadilla”, explicó Natividad Collado, madre de Layonel, a los medios de comunicación tras reencontrarse con su hijo. Sus palabras, que han sido recogidas por Canarias 7, muestran la emoción y el nerviosismo con los que tanto ella como el resto de la familia pasaron las horas hasta el rescate del joven.

A su llegada a puerto, Layonel presentaba un grado de deshidratación muy alto, quemaduras solares, algunas molestias en el pecho y la espalda debido al tiempo que pasó acostado sobre la moto acuática y dolor en el estómago por la falta de alimento, pero su estado de salud era aparentemente bueno. Fue preciso su traslado a un hospital para hacer un exhaustivo chequeo médico.

“Le están poniendo calmantes, le duele la barriga, pero está bien”, explicó Natividad, que expresó con cierto humor que su hijo ahora necesitaba comer y descansar para recuperarse del todo. “Lo van a llevar al ambulatorio a mirarlo y ya a ver Netflix y a comer, que tiene mucha hambre”.

Su abuelo, José Collado, también explicó a los medios de comunicación que su nieto se encontraba en buen estado de salud y que la familia se alegraba enormemente de la buena noticia de su rescate: “Nos dijo que le duele la espalda, pero está bien. Nos dio incluso ánimos a nosotros. Estamos supercontentos”.

Temas Relacionados

SucesosSucesos EspañaCanariasDesaparecidosDesaparecidos EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El Supremo juzgará al fiscal general entre el 3 y el 13 de noviembre y declararán el jefe de Gabinete de Ayuso y Lobato

El Alto Tribunal juzgará a García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos contra la pareja de Ayuso, Alberto González Amador

El Supremo juzgará al fiscal

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Como cada viernes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Los números que dieron fortuna

La regla 80-20 para tener una dieta sana sin renunciar a disfrutar de la comida

El carácter realista de este patrón de alimentación se ajusta a los eventos sociales sin sacrificar los objetivos nutricionales

La regla 80-20 para tener

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Sorteo 2 de la Triplex

María José Pino, española en Suiza: “Entre el sistema de pensiones y la mentalidad de guardar para el futuro, ahorras sin darte cuenta”

Con 25 años ha conseguido ahorrar con facilidad y disfrutar de viajes de lujo

María José Pino, española en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo juzgará al fiscal

El Supremo juzgará al fiscal general entre el 3 y el 13 de noviembre y declararán el jefe de Gabinete de Ayuso y Lobato

Los drones alemanes que ha comprado el Ejército de Tierra por seis millones de euros: están diseñados para misiones de reconocimiento

Pepe Navarro y su casa de Ibiza, afectados por el temporal de la isla: “Era como tener una pared negra delante”

La policía francesa descubre 200 kilos de cannabis en un camión procedente de España: multa de más de dos millones de euros y cuatro años de cárcel

El portaaviones más grande del mundo llega a España: así es el enorme buque estadounidense ‘Gerald R. Ford’

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

María José Pino, española en Suiza: “Entre el sistema de pensiones y la mentalidad de guardar para el futuro, ahorras sin darte cuenta”

Un catedrático de Yale define el consumismo: “Compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a gente que no nos gusta”

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 3 octubre

DEPORTES

Luis de la Fuente da

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro

Jürgen Klopp tiene claro que no volverá al fútbol: “Durante 25 años fui cuatro veces al cine y a dos bodas y una fue la mía”