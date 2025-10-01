España

Dos jóvenes resultan heridos tras un accidente de moto acuática: salieron despedido de una boya que impactó contra un árbol a la orilla de un estanque

Los jóvenes estaban siendo arrastrados sobre una boya remolcada por una moto acuática que manejaba el padre de uno de los dos, y tras el impacto ambos requirieron atención médica por sus heridas, graves en uno de ellos

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Guardar
Dos jóvenes resultan heridos tras
Dos jóvenes resultan heridos tras un accidente de moto acuática (Petr Kratochvil, Public Domain Pictures)

Alrededor de las 16:30 de este domingo, 28 de septiembre, dos jóvenes franceses sufrieron un accidente cuando el flotador que, remolcado por una moto acuática, les llevaba a toda velocidad sobre el agua de un estanque privado en el paraje La Brosse, en Spay (cerca de Mans, en plena Sarthe, Francia) sufrió un impacto, dejando a ambos heridos, uno de gravedad.

Uno de los jóvenes fue evacuado en helicóptero

Los dos amigos, ambos de 19 años de edad, decidieron subirse a un flotador para dejarse arrastrar por una moto acuática que manejaba el padre de uno de ellos. Todo iba bien hasta que, según relató el medio Ouest-France, el flotador impactó contra un árbol situado en la orilla, lanzando por los aires a los dos jóvenes por la inercia del golpe, según confirmó al medio ICI Maine el comandante Olivier Maldant, jefe de escuadrón de la gendarmería de Sarthe.

De inmediato, nueve bomberos de los parques de Le Mans-Degré y Le Mans-Sud acudieron al lugar, convocados tras una llamada de emergencia. Uno de los jóvenes, en estado grave, fue trasladado en helicóptero paramédico al Hospital Universitario de Angers, ubicado a unos noventa kilómetros de distancia del paraje de La Brosse; mientras que su amigo, con heridas más leves, recibió atención sanitaria en el hospital de Le Mans, que se encuentra a apenas unos 15 kilómetros del lugar del accidente.

Una lancha acuática (Freepik)
Una lancha acuática (Freepik)

El conocido complejo de deportes acuáticos Wake Paradise, ubicado en las proximidades del lugar del accidente, emitió un comunicado aclarando que el suceso no estaba relacionado con su actividad, desvinculándose así de lo ocurrido: “No hemos tenido ningún accidente en el telesquí náutico”, aseguraron. Las informaciones de la prensa local confirman que el accidente se dio en un estanque privado cuando el padre de uno de los heridos remolcaba el flotador a toda velocidad.

El alcalde de la comuna, Jean-Yves Avignon, visitó el lugar. Contactado por el medio francés ICI Maine, el funcionario electo explicó que este estanque, que está ubicado cerca de una granja, se alquila desde hace años para la práctica de deportes acuáticos. Aclaró también, corroborando el comunicado del complejo, que el accidente no ocurrió ni tuvo nada que ver con el resort de deportes acuáticos Wake Paradise, ubicado a apenas unos cientos de metros del lugar del siniestro.

Por el momento, se desconoce tanto el estado de salud - más allá de que fue herido de gravedad - como el pronóstico de recuperación del joven con las heridas de mayor seriedad y, según las últimas informaciones de la prensa francesa, permanece todavía ingresado en el Hospital Universitario de Angers recibiendo atención médica o, al menos, si ha recibido el alta, esto no ha trascendido aún a los medios locales.

Los accidentes de moto acuática son relativamente comunes, y en general tienen que ver con un exceso de velocidad, conducción temeraria, la impredecibilidad de las condiciones en el agua, con una falta de experiencia del conductor o con el manejo del vehículo bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.

Temas Relacionados

FranciaAccidenteMoto AcuaticaChoque En Moto AcuaticaJet SkiSucesosEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Capacidad de los embalses en España este miércoles 1 de octubre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último informe sobre los estatus de los embalses de agua en España

Capacidad de los embalses en

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 1 de octubre

La moneda estadounidense tiene cambios en su cotización de forma permanente

Actualización del tipo de cambio

Rosalía cumple el sueño de una española al visitar su cafetería de París 371 días después de la apertura: “Nos dijo que le encantaba el proyecto, el café y todo el concepto”

La catalana visitó el local junto con su hermana Pili y su mánager

Rosalía cumple el sueño de

La lucha de los padres de Emma, ​​la niña que murió a los 12 años tras una carrera en el colegio: “No es humano vivir sin ella”

La familia de la adolescente continúan luchando judicialmente para demostrar las negligencias que cometieron los adultos responsables del evento

La lucha de los padres

Receta de salchichas de pollo caseras con puré de patata de Joseba Arguiñano: “Con ingredientes naturales y de primera calidad”

El chef ha señalado que esta receta “te da la seguridad de saber qué es lo que llevan dentro”

Receta de salchichas de pollo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un Ayuntamiento del PP ha

Un Ayuntamiento del PP ha adjudicado su Ruta de la Tapa a la empresa de comunicación del hermano de un asesor municipal

Desde inmigración hasta las armas: el Gobierno trata de resolver los escollos pendientes para salvar los Presupuestos

Un juzgado investiga a dos jinetes por estafar a la yeguada de élite para la que trabajaban y malvender 43 caballos de pura sangre que ahora están en su poder

Un padre deberá seguir pagando 250 euros de pensión a su hija universitaria pese a no tener relación con ella: la Justicia rechaza su intento de anularla

La asesora de Begoña Gómez recurre la decisión de que su juicio por malversación se celebre con jurado

ECONOMÍA

Actualización del tipo de cambio

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 1 de octubre

El 63% de los jóvenes prevé comprar una vivienda en cinco años pese a que los precios rozan máximos históricos y la edad media de emancipación está en 30 años

La Comisión Europea propone que los ahorradores en cuentas bancarias obtengan “incentivos y exenciones” fiscales

Un juez anula la desheredación de una esposa y su hija por falta de pruebas de maltrato al fallecido y por las contradicciones de los testigos presentados por la única heredera

Ignacio de la Calzada, abogado, sobre la baja médica: “Solo en estos casos vas a cobrar todo el dinero”

DEPORTES

Fue campeón mundial, combate el

Fue campeón mundial, combate el racismo y ha pasado por 10 equipos de baloncesto en EEUU: “La NBA es una versión moderna de la esclavitud”

Una estrella de la UFC se rinde ante Ilia Topuria: “Es el mejor luchador que jamás haya pisado la Tierra”

Ralf visita el restaurante favorito de su hermano Michael Schumacher, lleno de fotografías del campeón de F1: “Una imagen vale más que mil palabras”

Fueron sancionados por dopaje y ahora España les quita la condición de deportistas de alto rendimiento: de un escalador a un luchador olímpico

Jugó contra la selección española de baloncesto, amenazó a Cristiano Ronaldo y era de los más temidos de Juego de Tronos: la historia de Hafthor Björnsson