Dos jóvenes resultan heridos tras un accidente de moto acuática: salieron despedido de una boya que impactó contra un árbol a la orilla de un estanque

Dos jóvenes resultan heridos tras un accidente de moto acuática (Petr Kratochvil, Public Domain Pictures)

Alrededor de las 16:30 de este domingo, 28 de septiembre, dos jóvenes franceses sufrieron un accidente cuando el flotador que, remolcado por una moto acuática, les llevaba a toda velocidad sobre el agua de un estanque privado en el paraje La Brosse, en Spay (cerca de Mans, en plena Sarthe, Francia) sufrió un impacto, dejando a ambos heridos, uno de gravedad.

Uno de los jóvenes fue evacuado en helicóptero

Los dos amigos, ambos de 19 años de edad, decidieron subirse a un flotador para dejarse arrastrar por una moto acuática que manejaba el padre de uno de ellos. Todo iba bien hasta que, según relató el medio Ouest-France, el flotador impactó contra un árbol situado en la orilla, lanzando por los aires a los dos jóvenes por la inercia del golpe, según confirmó al medio ICI Maine el comandante Olivier Maldant, jefe de escuadrón de la gendarmería de Sarthe.

De inmediato, nueve bomberos de los parques de Le Mans-Degré y Le Mans-Sud acudieron al lugar, convocados tras una llamada de emergencia. Uno de los jóvenes, en estado grave, fue trasladado en helicóptero paramédico al Hospital Universitario de Angers, ubicado a unos noventa kilómetros de distancia del paraje de La Brosse; mientras que su amigo, con heridas más leves, recibió atención sanitaria en el hospital de Le Mans, que se encuentra a apenas unos 15 kilómetros del lugar del accidente.

Una lancha acuática (Freepik)

El conocido complejo de deportes acuáticos Wake Paradise, ubicado en las proximidades del lugar del accidente, emitió un comunicado aclarando que el suceso no estaba relacionado con su actividad, desvinculándose así de lo ocurrido: “No hemos tenido ningún accidente en el telesquí náutico”, aseguraron. Las informaciones de la prensa local confirman que el accidente se dio en un estanque privado cuando el padre de uno de los heridos remolcaba el flotador a toda velocidad.

El alcalde de la comuna, Jean-Yves Avignon, visitó el lugar. Contactado por el medio francés ICI Maine, el funcionario electo explicó que este estanque, que está ubicado cerca de una granja, se alquila desde hace años para la práctica de deportes acuáticos. Aclaró también, corroborando el comunicado del complejo, que el accidente no ocurrió ni tuvo nada que ver con el resort de deportes acuáticos Wake Paradise, ubicado a apenas unos cientos de metros del lugar del siniestro.

Por el momento, se desconoce tanto el estado de salud - más allá de que fue herido de gravedad - como el pronóstico de recuperación del joven con las heridas de mayor seriedad y, según las últimas informaciones de la prensa francesa, permanece todavía ingresado en el Hospital Universitario de Angers recibiendo atención médica o, al menos, si ha recibido el alta, esto no ha trascendido aún a los medios locales.

Los accidentes de moto acuática son relativamente comunes, y en general tienen que ver con un exceso de velocidad, conducción temeraria, la impredecibilidad de las condiciones en el agua, con una falta de experiencia del conductor o con el manejo del vehículo bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.