España

Sergio Peinado, entrenador personal: “Cuando haces estos ejercicios no eliminas la grasa abdominal”

La reducción de grasa abdominal es con frecuencia el proceso más complejo y prolongado, de acuerdo con los expertos. Hacer abdominales no sirve

Por Guillermo Urquiza

Guardar
El entrenador y creador de
El entrenador y creador de contenido informa sobre la estrategia correcta para perder grasa abdominal de manera sana. (Montaje Canva Infobae)

La búsqueda de un abdomen plano y definido es uno de los objetivos más comunes entre quienes entrenan en el gimnasio o practican deporte de forma habitual. Sin embargo, ese camino no siempre es tan directo como se piensa. El entrenador personal y divulgador de fitness Sergio Peinado, seguido por millones de usuarios en redes sociales, ha querido aclarar un mito muy extendido: hacer abdominales no sirve, por sí solo, para eliminar la grasa localizada en la zona del vientre.

En uno de sus videos más virales en TikTok, Peinado explica con claridad un concepto que muchas personas pasan por alto. “Todos tenemos músculos abdominales, pero pueden quedar escondidos debajo de una capa de grasa. Y esa grasa no desaparece haciendo abdominales”, señala. A lo que añade: “cuando haces estos ejercicios no utilizas la grasa que está encima para que se elimine. Esa musculatura no está conectada directamente con la grasa abdominal”.

Peinado insiste en que la pérdida de grasa es un proceso global. Es decir, no se puede elegir en qué parte del cuerpo se reducirá primero. El organismo va consumiendo reservas de grasa de manera progresiva y el área abdominal es la última en mostrar cambios visibles. Comprender esto es muy importante para entender que la pérdida de grasa se constituye como un proceso evolutivo ante el que hay que tener paciencia, y no caer en falsas expectativas. “Lo que debes hacer es ejercicio en general: cardio, entrenamiento de alta intensidad, pesos, fuerza, y acompañarle de una alimentación enfocada en la pérdida de grasa”, recomienda. En consecuencia, la combinación de entrenamiento variado con una alimentación adecuada se presenta como la estrategia más efectiva para quienes buscan resultados reales.

Este ejercicio es muy fácil
Este ejercicio es muy fácil de realizar y trae beneficios para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En segundo lugar, más allá del entrenamiento, Peinado subraya el papel fundamental de la alimentación. Sin un déficit calórico adecuado, los resultados no llegan. En otras palabras, por muchos abdominales que se hagan al día, si no existe un equilibrio entre lo que se consume y lo que se gasta, la grasa no desaparecerá. El experto insiste en que la dieta tiene un papel fundamental junto al entrenamiento.

Un ejemplo de estrategia

La fórmula más efectiva, según Peinado, pasa por la combinación de tres pilares:

  1. Ejercicio cardiovascular: correr, andar en bicicleta o practicar rutinas de HIIT (entrenamiento de alta intensidad).
  2. Entrenamiento de fuerza: con pesas o con el propio peso corporal, para estimular la musculatura y favorecer el gasto energético.
  3. Alimentación equilibrada: adaptada a un objetivo de pérdida de grasa, evitando restricciones extremas y buscando un déficit calórico moderado.

Con este enfoque, se logra estimular el metabolismo, fortalecer la musculatura y favorecer una reducción progresiva de grasa corporal, incluyendo la abdominal.

Cirio fit: Ejercicios para tonificar abdominales.

El mensaje de Peinado es directo: confiar únicamente en las rutinas de abdominales para eliminar la barriga es un error. Estos ejercicios cumplen un rol importante, pero no el que muchos imaginan. “Si bien estos ejercicios ayudan a fortalecer el core y mejorar la postura, no son la herramienta para reducir la grasa abdominal de forma específica”, resume el entrenador.

En la práctica, la pérdida de grasa abdominal suele ser la parte más difícil y lenta del proceso. Y esto exige, según Peinado, constancia y paciencia. No existen fórmulas rápidas ni entrenamientos milagrosos que funcionen de un día para el otro. La clave está en mantener hábitos sanos y evitar caer en promesas engañosas. “El objetivo no debe ser solo el vientre plano, sino mejorar la salud, ganar fuerza y sentirse mejor en general”, suele recordar el especialista en sus contenidos.

En definitiva, los abdominales son útiles, pero no mágicos. La grasa abdominal no desaparece con ejercicios localizados, sino con una estrategia integral que combine entrenamiento y una buena alimentación.

Temas Relacionados

DeporteSergio PeinadoAlimentaciónEspaña-SociedadEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Luxemburgo celebra a su nuevo gran duque: así ha sido la abdicación de Enrique y el ascenso al trono de Guillermo

El pequeño país europeo comienza una nueva etapa con la finalización del reinado del gran duque Enrique

Luxemburgo celebra a su nuevo

Científicos españoles crean el primer catálogo de ‘cicatrices’ del ADN para mejorar los tratamientos contra el cáncer

El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) pone a disposición de la comunidad científica internacional este hallazgo que podría revolucionar la resistencia a los fármacos oncológicos

Científicos españoles crean el primer

Un ladrón obliga a un niño de 10 años a darle los 17 euros de su hucha: “Él es más grande y más alto y tiene un arma”

El menor caminaba de vuelta del colegio cuando un hombre le exigió su dinero

Un ladrón obliga a un

Una mujer cuenta el periplo de su perro de Nueva York a Londres en barco para evitarle el estrés del avión: “Tenía mucho espacio para caminar y dormir”

Cómo es estar siete días de crucero con tu perro por el mismo precio que un billete de avión

Una mujer cuenta el periplo

Si has nacido en estos meses, has tenido más problemas de adaptación pero ahora tienes un nivel cognitivo mayor, según la ciencia

Según la Universidad de Harvard el contexto socio-educativo en el que aprenden las niñas y los niños es clave en el desarrollo cognitivo posterior

Si has nacido en estos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pepe Navarro y su casa

Pepe Navarro y su casa de Ibiza, afectados por el temporal de la isla: “Era como tener una pared negra delante”

La policía francesa descubre 200 kilos de cannabis en un camión procedente de España: multa de más de dos millones de euros y cuatro años de cárcel

El portaaviones más grande del mundo llega a España: así es el enorme buque estadounidense ‘Gerald R. Ford’

Sánchez propone introducir el derecho al aborto en la Constitución para “consagrar la libertad de las mujeres”

Los diez coches que “han muerto” en 2025, según un experto: “Han desaparecido sin hacer ruido”

ECONOMÍA

Un catedrático de Yale define

Un catedrático de Yale define el consumismo: “Compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a gente que no nos gusta”

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 3 octubre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 3 de octubre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 3 de octubre

DEPORTES

El Getafe se rinde a

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro

Jürgen Klopp tiene claro que no volverá al fútbol: “Durante 25 años fui cuatro veces al cine y a dos bodas y una fue la mía”

Álex Corretja explica los secretos detrás del éxito de Carlos Alcaraz: “Demuestra una tranquilidad y una sangre fría”