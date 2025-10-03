Sergio Peinado, entrenador personal: “Cuando haces estos ejercicios no eliminas la grasa abdominal”

El entrenador y creador de contenido informa sobre la estrategia correcta para perder grasa abdominal de manera sana. (Montaje Canva Infobae)

La búsqueda de un abdomen plano y definido es uno de los objetivos más comunes entre quienes entrenan en el gimnasio o practican deporte de forma habitual. Sin embargo, ese camino no siempre es tan directo como se piensa. El entrenador personal y divulgador de fitness Sergio Peinado, seguido por millones de usuarios en redes sociales, ha querido aclarar un mito muy extendido: hacer abdominales no sirve, por sí solo, para eliminar la grasa localizada en la zona del vientre.

En uno de sus videos más virales en TikTok, Peinado explica con claridad un concepto que muchas personas pasan por alto. “Todos tenemos músculos abdominales, pero pueden quedar escondidos debajo de una capa de grasa. Y esa grasa no desaparece haciendo abdominales”, señala. A lo que añade: “cuando haces estos ejercicios no utilizas la grasa que está encima para que se elimine. Esa musculatura no está conectada directamente con la grasa abdominal”.

Peinado insiste en que la pérdida de grasa es un proceso global. Es decir, no se puede elegir en qué parte del cuerpo se reducirá primero. El organismo va consumiendo reservas de grasa de manera progresiva y el área abdominal es la última en mostrar cambios visibles. Comprender esto es muy importante para entender que la pérdida de grasa se constituye como un proceso evolutivo ante el que hay que tener paciencia, y no caer en falsas expectativas. “Lo que debes hacer es ejercicio en general: cardio, entrenamiento de alta intensidad, pesos, fuerza, y acompañarle de una alimentación enfocada en la pérdida de grasa”, recomienda. En consecuencia, la combinación de entrenamiento variado con una alimentación adecuada se presenta como la estrategia más efectiva para quienes buscan resultados reales.

En segundo lugar, más allá del entrenamiento, Peinado subraya el papel fundamental de la alimentación. Sin un déficit calórico adecuado, los resultados no llegan. En otras palabras, por muchos abdominales que se hagan al día, si no existe un equilibrio entre lo que se consume y lo que se gasta, la grasa no desaparecerá. El experto insiste en que la dieta tiene un papel fundamental junto al entrenamiento.

Un ejemplo de estrategia

La fórmula más efectiva, según Peinado, pasa por la combinación de tres pilares:

Ejercicio cardiovascular: correr, andar en bicicleta o practicar rutinas de HIIT (entrenamiento de alta intensidad). Entrenamiento de fuerza: con pesas o con el propio peso corporal, para estimular la musculatura y favorecer el gasto energético. Alimentación equilibrada: adaptada a un objetivo de pérdida de grasa, evitando restricciones extremas y buscando un déficit calórico moderado.

Con este enfoque, se logra estimular el metabolismo, fortalecer la musculatura y favorecer una reducción progresiva de grasa corporal, incluyendo la abdominal.

El mensaje de Peinado es directo: confiar únicamente en las rutinas de abdominales para eliminar la barriga es un error. Estos ejercicios cumplen un rol importante, pero no el que muchos imaginan. “Si bien estos ejercicios ayudan a fortalecer el core y mejorar la postura, no son la herramienta para reducir la grasa abdominal de forma específica”, resume el entrenador.

En la práctica, la pérdida de grasa abdominal suele ser la parte más difícil y lenta del proceso. Y esto exige, según Peinado, constancia y paciencia. No existen fórmulas rápidas ni entrenamientos milagrosos que funcionen de un día para el otro. La clave está en mantener hábitos sanos y evitar caer en promesas engañosas. “El objetivo no debe ser solo el vientre plano, sino mejorar la salud, ganar fuerza y sentirse mejor en general”, suele recordar el especialista en sus contenidos.

En definitiva, los abdominales son útiles, pero no mágicos. La grasa abdominal no desaparece con ejercicios localizados, sino con una estrategia integral que combine entrenamiento y una buena alimentación.