San Fernando de Henares se quiere ‘comer’ un trozo de Madrid capital: un nuevo barrio de 700 viviendas cuyo suelo está ahora en manos de solo 14 propietarios

Ubicación geográfica del nuevo barrio

Madrid capital podría perder un trozito de su término municipal: en concreto 217.518 metros cuadrados de un paraje formado hoy por terrenos áridos sin desarrollar y que en el futuro quiere convertirse en un nuevo barrio de 700 viviendas. “Se trata de tener sentido común y coherencia”, explica a Infobae España Javier Corpa, alcalde socialista de San Fernando de Henares, el municipio que quiere anexionarse estos terrenos. ¿Por qué? Porque si me mira el mapa este nuevo barrio estará literalmente pegado a San Fernando de Henares y “los futuros vecinos utilizarán los servicios públicos del municipio y no los de Madrid”, prosigue Corpa.

Para situarnos, estamos en el extremo este del municipio de Madrid, en el distrito de Vicálvaro. Un ámbito que se llama ‘UNS 04.05-RP Desarrollo del Este–Ensanche de San Fernando’. El nombre ya da una pista, aunque se trata de una bolsa de suelo urbanizable no sectorizado que pertenece a la capital. Limita al este con el barrio de Parque Roma-Coronas (de San Fernando de Henares), al oeste con el barrio del Jarama (en la localidad de Coslada), actualmente en fase de desarrollo urbanístico, y al sur con el futuro ámbito residencial de Los Cerros, que se está urbanizando. Justo encima del enlace de la M-45 con la M-50.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó el pasado 31 de julio someter el Plan de Sectorización de este ámbito al trámite de información pública. Este plan recoge los pormenores urbanísticos del nuevo barrio. Se prevé la construcción de unas 700 viviendas y posiblemente una población de 1.800 habitantes. La propia memoria del Plan reconoce que este desarrollo “colinda con la parte sur de San Fernando de Henares, estableciéndose como continuidad natural del mismo”. Y al analizar las condiciones socioeconómicas incluye los datos de San Fernando de Henares y Coslada, “ya que a pesar de estar localizado dentro del municipio de Madrid, apenas presenta una continuidad urbana con él”. De hecho, de los 56 equipamientos sanitarios, deportivos, educativos y sociales que hay en el entorno más próximo, solo tres están en el término municipal de Madrid.

Ubicación del ámbito Desarrollo del Este - Ensanche de San Fernando

Antonio Giraldo, concejal del Ayuntamiento de Madrid y responsable de urbanismo en el grupo municipal socialista, señala que “este desarrollo se plantea directamente anexado al tejido urbano de San Fernando de Henares y enlazado al de Coslada. No hay conexión con Madrid. Es decir, van a ser 1.800 vecinos nuevos, un 5% de la población de San Fernando de Henares, utilizando al 100% las infraestructuras de este municipio, utilizando sus servicios públicos, pero tributando en la capital”. Giraldo se pregunta ¿cómo va a ser Madrid capaz de llevar sus servicios municipales de limpieza a esas calles?, ¿tiene esto algún sentido?" De hecho, en su zona sur, la más próxima a la capital, este nuevo barrio tendría 17 hectáreas de zonas forestales como barrera, lo que conlleva que por su zona norte se anexione a San Fernando de Henares.

Reunión con Madrid

El alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, explica que en julio ya mantuvo una reunión con el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, para tratar este tema. En ella se planteó una permuta de terrenos. San Fernando pasaba así a gestionar este nuevo ámbito y, a cambio, cedía suelo del SUP-TO-1, un ámbito industrial del norte del municipio muy pegado al aeropuerto de Barajas y a otra parte del término municipal de Madrid. “Tiene sentido la permuta. Los vecinos que van a vivir en ese nuevo barrio usarán los servicios de San Fernando. Por ejemplo, hay tres colegios al lado. Nosotros tenemos mucho suelo industrial y poco residencial, por lo que este acuerdo podría ser una oportunidad para promover la creación de viviendas en la localidad ante el déficit de parcelas para nuevas promociones”, sentencia Corpa. Si Almeida aceptara, el término municipal de Madrid cruzaría por primera vez en su historia el límite del río Jarama.

Los terrenos donde se ubicaría el nuevo barrio. Al fondo, la ciudad de Coslada

“No tiene sentido mantener el término municipal de Madrid con esa forma absurda. Hay que permutar ese sector para que se incorpore a San Fernando de Henares, y ellos sean quienes lo desarrollen. Y nosotros recibir otro suelo a cambio. Aunque aquí surge otro problema”, recalca el concejal Giraldo. Que este sector es de promoción privada. Hay 14 propietarios que se reparten los 217.500 metros cuadrados, de los que cinco se han agrupado ya en una Comisión Gestora. “Estos promotores están contando los días para poder iniciar las obras. Si nos metemos en un proceso de permuta del término municipal se les alargarían bastante los plazos. Y no creo que lo quieran. Y seguramente, y esto lo digo con todo el respeto, les parezca más vendible y con más expectativa de ganancia una vivienda en Madrid, que en San Fernando de Henares. Algo que es absurdo”, sentencia Giraldo.

Un portavoz del Ayuntamiento de Madrid se limita a decir que se está “estudiando” la propuesta. “No hay nada cerrado todavía”, matizan desde San Fernando de Henares, que ha pedido una nueva reunión y presentará alegaciones al plan de sectorización. De momento, el Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida ha enviado toda la documentación técnica a la Comunidad de Madrid para que inicie el proceso de evaluación ambiental estratégica y la elaboración del informe de impacto territorial.