Luxemburgo celebra a su nuevo gran duque: así ha sido la abdicación de Enrique y el ascenso al trono de Guillermo

El acto de abdicación del gran duque de Luxemburgo. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Este viernes 3 octubre, Luxemburgo ha vivido un día histórico. Tras 25 años en el trono, el gran duque Guillermo ha abdicado en favor de su hijo, el príncipe Guillermo, marcando así el inicio de una nueva era para el país.

La ceremonia de abdicación ha sido rápida y sencilla, aunque eso no le ha restado significado. Enrique ha firmado su renuncia rodeado por sus cinco hijos, sus parejas, miembros del gobierno y representantes de las casas reales de Países Bajos y Bélgica. Los abrazos y las sonrisas tampoco han faltado e incluso las dos herederas europeas Elisabeth de Bélgica y Amalia de los Países Bajos, han realizado un gesto de respeto especial hacia sus anfitriones, con la tradicional reverencia. No ha sido solo un acto protocolario, también un homenaje sentido a los lazos que unen a estas familias reales desde hace generaciones.

Y si bien todos los focos apuntaban al nuevo gran duque, Guillermo, su hijo mayor, otros se centraban en su hijo pequeño Charles, quien con apenas cinco años se ha convertido en el heredero al trono más joven de Europa.

Durante el evento, el Primer Ministro del país, Luc Frieden, ha aprovechado para recordar el carácter europeo y cosmopolita de Luxemburgo, resaltando el papel del país como sede de instituciones clave de la Unión Europea. Y es que aunque sea una nación pequeña en territorio, es un punto de encuentro para buena parte de la política continental.

El acto de ascenso al trono del gran duque de Luxemburgo Guillermo. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El adiós de Enrique y María Teresa a su papel de grandes duques

Todo ha comenzado cerca de las diez de la mañana, cuando los ya anteriores grandes duques, Enrique y María Teresa, abrían las puertas del palacio ducal para recibir a sus homólogos, así como a las herederas.

La sencillez del acto ha recordado al que tuvo lugar hace un año cuando Enrique nombró a su primogénito como lugarteniente. Un acto simbólico que significaba que el traspaso de roles estaba cada vez más cerca.

El gran duque Guillermo en la Cámara de los Diputados de Luxemburgo. (REUTERS/Yves Herman)

A continuación han empezado las celebraciones y para darles comienzo la familia ducal y sus invitados se han retirado de manera temporal. Apenas una hora más tarde, a las 11:00, Guillermo ha sido proclamado Gran Duque en la Cámara de Diputados. El acto ha combinado discursos protocolarios con gestos más cercanos y ha estado presente toda la familia ducal, incluida la gran duquesa María Teresa y su sucesora, Stéphanie.

El esperado saludo desde el balcón del Palacio Gran Ducal tendrá lugar a las 12:15. Allí, Guillermo y Stéphanie aparecerán junto a sus hijos, Charles y François, ofreciendo la primera imagen de la nueva familia soberana.

Los grandes duques de Luxemburgo tras su ascenso al trono. REUTERS/Kai Pfaffenbach

La agenda continuará con una bienvenida en el Ayuntamiento (13:10) y un encuentro con la ciudadanía en la plaza Guillaume II (13:25), donde se prevén saludos, conversaciones informales y la tradicional sesión de fotografías. Por la tarde, el Gobierno ofrecerá una recepción en el Cercle Cité, antes de la cena de gala en el Palacio Gran Ducal a las 19:00 horas.