España

Luxemburgo celebra a su nuevo gran duque: así ha sido la abdicación de Enrique y el ascenso al trono de Guillermo

El pequeño país europeo comienza una nueva etapa con la finalización del reinado del gran duque Enrique

Alba García

Por Alba García

Guardar
El acto de abdicación del
El acto de abdicación del gran duque de Luxemburgo. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Este viernes 3 octubre, Luxemburgo ha vivido un día histórico. Tras 25 años en el trono, el gran duque Guillermo ha abdicado en favor de su hijo, el príncipe Guillermo, marcando así el inicio de una nueva era para el país.

La ceremonia de abdicación ha sido rápida y sencilla, aunque eso no le ha restado significado. Enrique ha firmado su renuncia rodeado por sus cinco hijos, sus parejas, miembros del gobierno y representantes de las casas reales de Países Bajos y Bélgica. Los abrazos y las sonrisas tampoco han faltado e incluso las dos herederas europeas Elisabeth de Bélgica y Amalia de los Países Bajos, han realizado un gesto de respeto especial hacia sus anfitriones, con la tradicional reverencia. No ha sido solo un acto protocolario, también un homenaje sentido a los lazos que unen a estas familias reales desde hace generaciones.

El acto de abdicación del
El acto de abdicación del gran duque de Luxemburgo. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Y si bien todos los focos apuntaban al nuevo gran duque, Guillermo, su hijo mayor, otros se centraban en su hijo pequeño Charles, quien con apenas cinco años se ha convertido en el heredero al trono más joven de Europa.

Durante el evento, el Primer Ministro del país, Luc Frieden, ha aprovechado para recordar el carácter europeo y cosmopolita de Luxemburgo, resaltando el papel del país como sede de instituciones clave de la Unión Europea. Y es que aunque sea una nación pequeña en territorio, es un punto de encuentro para buena parte de la política continental.

El acto de ascenso al
El acto de ascenso al trono del gran duque de Luxemburgo Guillermo. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El adiós de Enrique y María Teresa a su papel de grandes duques

Todo ha comenzado cerca de las diez de la mañana, cuando los ya anteriores grandes duques, Enrique y María Teresa, abrían las puertas del palacio ducal para recibir a sus homólogos, así como a las herederas.

La sencillez del acto ha recordado al que tuvo lugar hace un año cuando Enrique nombró a su primogénito como lugarteniente. Un acto simbólico que significaba que el traspaso de roles estaba cada vez más cerca.

El gran duque Guillermo en
El gran duque Guillermo en la Cámara de los Diputados de Luxemburgo. (REUTERS/Yves Herman)

A continuación han empezado las celebraciones y para darles comienzo la familia ducal y sus invitados se han retirado de manera temporal. Apenas una hora más tarde, a las 11:00, Guillermo ha sido proclamado Gran Duque en la Cámara de Diputados. El acto ha combinado discursos protocolarios con gestos más cercanos y ha estado presente toda la familia ducal, incluida la gran duquesa María Teresa y su sucesora, Stéphanie.

El esperado saludo desde el balcón del Palacio Gran Ducal tendrá lugar a las 12:15. Allí, Guillermo y Stéphanie aparecerán junto a sus hijos, Charles y François, ofreciendo la primera imagen de la nueva familia soberana.

Los grandes duques de Luxemburgo
Los grandes duques de Luxemburgo tras su ascenso al trono. REUTERS/Kai Pfaffenbach

La agenda continuará con una bienvenida en el Ayuntamiento (13:10) y un encuentro con la ciudadanía en la plaza Guillaume II (13:25), donde se prevén saludos, conversaciones informales y la tradicional sesión de fotografías. Por la tarde, el Gobierno ofrecerá una recepción en el Cercle Cité, antes de la cena de gala en el Palacio Gran Ducal a las 19:00 horas.

Temas Relacionados

Guillermo de LuxemburgoLuxemburgoCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Barrios y Llorente novedades: De la Fuente da la lista para los clasificatorios al Mundial

Las bajas abundan en la convocatoria para los partidos ante Georgia y Bulgaria

Barrios y Llorente novedades: De

Los drones alemanes que ha comprado el Ejército de Tierra por seis millones de euros: están diseñados para misiones de reconocimiento

Esta adquisición inicia un contrato de mayor envergadura que alcanza los 45 millones de euros

Los drones alemanes que ha

Científicos españoles crean el primer catálogo de ‘cicatrices’ del ADN para mejorar los tratamientos contra el cáncer

El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) pone a disposición de la comunidad científica internacional este hallazgo que podría revolucionar la resistencia a los fármacos oncológicos

Científicos españoles crean el primer

Un ladrón obliga a un niño de 10 años a darle los 17 euros de su hucha: “Él es más grande y más alto y tiene un arma”

El menor caminaba de vuelta del colegio cuando un hombre le exigió su dinero

Un ladrón obliga a un

Sergio Peinado, entrenador personal: “Cuando haces estos ejercicios no eliminas la grasa abdominal”

La reducción de grasa abdominal es con frecuencia el proceso más complejo y prolongado, de acuerdo con los expertos. Hacer abdominales no sirve

Sergio Peinado, entrenador personal: “Cuando
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pepe Navarro y su casa

Pepe Navarro y su casa de Ibiza, afectados por el temporal de la isla: “Era como tener una pared negra delante”

La policía francesa descubre 200 kilos de cannabis en un camión procedente de España: multa de más de dos millones de euros y cuatro años de cárcel

El portaaviones más grande del mundo llega a España: así es el enorme buque estadounidense ‘Gerald R. Ford’

Sánchez propone introducir el derecho al aborto en la Constitución para “consagrar la libertad de las mujeres”

Los diez coches que “han muerto” en 2025, según un experto: “Han desaparecido sin hacer ruido”

ECONOMÍA

Un catedrático de Yale define

Un catedrático de Yale define el consumismo: “Compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a gente que no nos gusta”

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 3 octubre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 3 de octubre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 3 de octubre

DEPORTES

El Getafe se rinde a

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro

Jürgen Klopp tiene claro que no volverá al fútbol: “Durante 25 años fui cuatro veces al cine y a dos bodas y una fue la mía”

Álex Corretja explica los secretos detrás del éxito de Carlos Alcaraz: “Demuestra una tranquilidad y una sangre fría”