España

Los drones alemanes que ha comprado el Ejército de Tierra por seis millones de euros: están diseñados para misiones de reconocimiento

Esta adquisición inicia un contrato de mayor envergadura que alcanza los 45 millones de euros

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Dron Vector AI (Quantum Systems)
El Ejército de Tierra ha realizado una nueva compra de drones. Un nuevo contrato publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público ha desvelado una inversión de seis millones de euros para adquirir las primeras unidades del Vector AI. Se trata de una avanzada aeronave no tripulada de la compañía alemana Quantum Systems.

Este modelos pertenece al grupo de UAS clase I mini ala fija tipo A. El Vector AI es una evolución de su dron táctico Vector eVTOL. La empresa lo presenta como un gran avance que permite nuevas capacidades y funcionalidades, gracias a sus sistemas de IA, localización o capacidad de despegue.

Esta compra es el adelanto de un contrato mucho mayor. La plataforma refleja un acuerdo con la empresa alemana para comprar más unidades, elevando el precio final hasta los 45 millones de euros. Tras alcanzar este acuerdo en el mes de abril, ahora se realiza la primera transacción.

Demostración de un dron Flexrotor junto a un helicóptero H135 (Airbus)

El dron Vector AI

Su antecesor ya ha sido utilizado en operaciones militares y su eficacia quedó probada en el conflicto de Ucrania. Este nuevo sistema aéreo no tripulado de ala fija y despegue vertical opera de forma silenciosa y eléctrica, y se encuentra enfocado en misiones de reconocimiento de media distancia.

Esta capacidad de despegue y aterrizaje es una de las facultades más buscadas en las aeronaves militares, pues facilita su uso desde distintos tipos de terrenos y plataformas. Gracias a poder salir y volver de forma vertical, puede funcionar desde un automóvil o un buque. Llevado al caso de los aviones, una de las grandes preocupaciones de la Armada es encontrar un sustituto al F-35, que ha decidido no comprarse, que permita este despegue, o adaptar los portaaviones como alternativa.

Es un dron con capacidad de despegue y aterrizaje vertical, que integra las funciones de un multicóptero y un ala fija en una sola plataforma. Su peso máximo alcanza los 9,5 kilogramos. Puede mantenerse en vuelo durante más de 180 minutos y opera con comunicaciones seguras a distancias superiores a los 60 kilómetros. Su envergadura es de 2,80 metros y está diseñado para funcionar a alturas de hasta 4.000 metros.

Sus operadores reciben imágenes en alta resolución en tiempo real gracias al enlace descendente, lo que mejora la capacidad de vigilancia y permite una respuesta ágil sobre el terreno. Además, cuenta con una integración de inteligencia artificial y una cuidada informática propia que permite que el dron reduzca la carga de trabajo sobre las personas.

La OTAN probó nuevas tecnologías de drones

Compra de 45 millones de euros

La adquisición de los primeros sistemas Vector AI marca el inicio de un contrato de mayor envergadura entre la administración española y la firma alemana Quantum Systems. El acuerdo contempla la compra de nuevas unidades en etapas sucesivas, con un montante total que alcanzará los 45 millones de euros.

Después de cerrar las negociaciones en abril, esta primera transacción de seis millones de euros formaliza el comienzo de la incorporación progresiva de estos drones avanzados a las Fuerzas Armadas, que se desplegarán en distintas unidades operativas.

