El puente más alto del mundo tenía sentido: reduce el trayecto de dos horas a solo un minuto

La estructura del Gran Cañón de Huajiang, en China, se inauguró oficialmente el domingo

Por Jose Manuel Rodríguez Camarero

El puente del Gran Cañón
El puente del Gran Cañón de Huajiang, el más alto del mundo. (Foto de AFP)

China inauguró el pasado 28 de septiembre el puente del Gran Cañon de Huajiang, dando un gran salto de nuevo en ingeniería y batiendo un récord, ya que es considerado el más alto del planeta. Ubicado en la provincia montañosa de Guizhou, esta colosal estructura se eleva 625 metros sobre el río Beipan, superando incluso en altura a la Torre Eiffel.

Con una longitud total de 2.980 metros y un tramo principal de 1.420 metros, el puente no solo destaca por su magnitud, sino también por su funcionalidad y efectividad, pues antes de su construcción, cruzar el desfiladero llevaba un largo proceso de dos horas y ahora ese trayecto se ha visto reducido a apenas dos minutos. “La apertura del Puente del Gran Cañón de Huajiang reduce el tiempo de traslado de un lado al otro de dos horas a dos minutos”, afirmaba Zhan Yin, jefe del Departamento de Transporte provincial, el pasado miércoles en rueda de prensa.

La construcción de este puente en el suroeste de China tuvo una duración de tres años, comenzando en 2022, e incorporó 21 patentes, incluyendo sistemas de navegación satelital, drones para supervisión y materiales de ultra alta resistencia. Estas innovaciones permitieron levantar la estructura con una gran precisión en un terreno que se presentaba muy desafiante. En los últimos años, el país oriental ha invertido en grandes obras de infraestructura, en un periodo de rápida expansión económica y urbanística en la nación.

El puente del Gran Cañón
El puente del Gran Cañón de Huajiang. (AFP)

Durante la ceremonia de apertura, ingenieros, autoridades y decenas de curiosos se acercaron para presenciar el inicio del tráfico sobre esa majestuosa infraestructura suspendida entre las nubes. Las imágenes captaron a los vehículos cruzando el puente entre la niebla. Antes de que el puente pudiera considerarse seguro para recibir tráfico, se llevó a cabo una prueba de carga en la que 96 camiones se dirigieron a puntos designados en grupos.

La ciudad con más puentes del mundo que es conocida como la ‘Venecia del norte’: tiene más de 2.300.

El más alto del mundo

El Puente del Gran Cañón de Huajiang, además de desplazar al de Beipanjiang (565,4 metros sobre el suelo) como el más alto del mundo, se impone sobre una larga lista dominada casi en su totalidad por otras creaciones chinas. Hasta el momento, estaba encabezada por el puente Duge, también conocido como Beipanjiang; seguido por el Siduhe, en Hubei (496 metros); el Puli, en Yunnan (485 m); el Jinshajiang-Jin’an (461 m); y el Yachi River, en Guizhou (434 m).

El desfiladero sobre el que se levanta el puente, conocido como el Gran Cañón de Huajiang, forma parte del sistema montañoso y kárstico del suroeste chino, una región en la que predominan los profundos valles y gargantas por donde discurre también el río Beipan. Esta zona recibe el nombre de la “grieta de la Tierra”. La ubicación se encuentra en la provincia de Guizhou, en el condado de Zhenfeng, dentro de la autopista S57 Liuzhi-Anlong.

El puente del Gran Cañón
El puente del Gran Cañón de Huajiang. (AFP)

En relación con otros puentes destacados por su altura fuera de China, el de América que aparece entre los 10 más altos es el Puente Baluarte, en México, con unos 403 metros de caída sobre el valle. En Europa los puentes no alcanzan unas cifras tan elevadas. El más alto del continente según la altura de tablero es el Viaducto de Millau en Francia, con 277 metros. Por su parte, en España el más alto del país se encuentra en Cantabria, el Viaducto de Montabliz que alcanza los 198 metros de altura sobre el suelo.

