Una madre de cinco hijos fue asesinada accidentalmente por su mastín-rottweiler durante una pelea por un nugget de pollo

Michelle Hempstead, una mujer inglesa de 34 años, recibió un mordisco accidental de su mascota que le dañó una arteria y le provocó una hemorragia severa que acabó con su vida al día siguiente

Una madre de cinco hijos
Una madre de cinco hijos de Essex fue asesinada accidentalmente por su mastín-rottweiler durante una pelea por un nugget de pollo

Michelle Hempstead, mujer inglesa de 34 años y madre de cinco hijos, murió en agosto de 2024 por una pérdida de sangre tras ser mordida accidentalmente por uno de sus perros durante una pelea entre las dos mascotas por comida, de acuerdo con la información sobre la investigación judicial (celebrada en Chelmsford) que aporta People.

Este lunes, 29 de septiembre, salió a la luz la toda la información durante las pesquisas. Michelle tenía dos perros: Pom, un pequeño pomerania; y Trigg, un cruce de mastín y rottweiler. La mujer, según explicó Samuel West - pareja de Michelle en ese momento - en el tribunal, acostumbraba a dar nuggets de pollo a los canes, lanzándolos “al aire”. “El pequeño, Pom, iba directo al (perro) grande, no de forma agresiva, pero solía gruñir y lanzar mordiscos al aire cuando quería coger el nugget antes que él”. De acuerdo con West, en mitad de ese juego, “Trigg dio un morisco”: “A mi no me pareció que fuera una mordida para atrapar. Simplemente hizo el gesto y le alcanzó debajo del brazo”.

El mordisco accidental provocó una hemorragia severa

La escena, habitual en ese hogar, se complicó en cuestión de segundos. El mordisco de Trigg alcanzó la parte inferior del brazo de Michelle, perforando una arteria. Según Lincoln Brookes, forense jefe de Essex, “Pom se encaró con Trigg”, y el perro más grande “trató de morderle o de chasquearle, y es un perro grande, con unas mandíbulas grandes”. “El fallecimiento de Michelle Hempstead se debió a las consecuencias de una pérdida de sangre traumática tras una única mordedura de su perro grande en casa, que dañó una arteria”, declaró el forense ante el tribunal.

Un rottweiler (Freepik)
Un rottweiler (Freepik)

Brooke insistió en que “el mordisco no fue malicioso”, considerando que el suceso fue fortuito y que Michelle “se vio en medio de una breve pelea por comida entre sus perros”. Michelle fue trasladada al Royal London Hospital tras el mordisco, pero a pesar de la atención médica recibida falleció al día siguiente por hemorragia severa y el consecuente fallo multiorgánico.

Por su parte, West relató que Trigg solía dormir en la cama con Michelle y que “no tenía maldad alguna”. También describió lo ocurrido como un “auténtico accidente fortuito”, insistiendo en que el perro era “dócil”, y que “adoraba a Michelle”: “Nunca hubo que preocuparse con él por nada, no era agresivo en absoluto”, subrayó. Ambos perros solían ser “bastante bien educados” y Trigg era “un gigante amable”.

Según apuntó el forense, además, la tragedia para la familia es doble, ya que apenas hacía unas semanas había sufrido “una pérdida durísima” por la muerte de una de las hijas de Michelle. “Todavía estaban en estado de shock”, aseguró Brookes. Tras el suceso, las autoridades se llevaron tanto a Pom como a Trigg del domicilio familiar y “los dispusieron para su eutanasia” a pesar de las declaraciones de los familiares de que ninguno solía mostrar actitudes violentas, de acuerdo con lo publicado por Sky News.

Antes de poner punto final a la audiencia, se leyó una carta de Karen, la madre de Michelle, donde describía a su hija como “cariñosa, tenaz, valiente, generosa, trabajadora, solidaria, tremendamente valiente y con muchos recursos”, según recoge la BBC.

