Un Ayuntamiento del PP ha adjudicado su Ruta de la Tapa a la empresa de comunicación del hermano de un asesor municipal

Leganés encargó este evento, que se acaba de celebrar, a la empresa Monsul tras ganar un contrato de 16.577 euros. En esa sociedad fue administrador Alberto Gasco hasta que fue elegido coordinador municipal.

David Fernández

Por David Fernández

La presidenta de la Comunidad,
La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en una foto de archivo con Alberto Gasco (a la izquierda con camisa azul).

La empresa Monsul Comunicación y Publicidad acaba de organizar la Ruta de la Tapa en el municipio madrileño de Leganés (194.000 habitantes), donde gobierna una coalición formada por el PP y un partido local, ULEG. Un evento que se celebró entre el 18 y el 29 de septiembre para fomentar el sector de la hostelería de la localidad y su “variedad gastronómica y local”. Monsul ha hecho el trabajo, adjudicado en agosto, por 16.577 euros (IVA incluido). Hasta aquí todo normal. Una licitación más en un Ayuntamiento madrileño.

Para Más Madrid Leganés, en cambio, este contrato “evidencia la falta de escrúpulos del Gobierno Local para privilegiar a su red de contactos y ponen encima de la mesa una pregunta central que el gobierno debe responder: ¿cómo puede demostrar que no hubo filtración de información privilegiada en este proceso de contratación?“. Las sospechas de este grupo municipal surgieron tras descubrir que el actual administrador de Monsul es Miguel Ángel Gasco Moreno, hermano de Alberto Gasco Moreno, personal de confianza en el Ejecutivo local dirigido por el PP. De hecho, el propio Alberto fue administrador de esta sociedad hasta el 18 de agosto de 2023.

Un mes antes, el 26 de julio de 2023, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicada su nombramiento como personal eventual del Ayuntamiento de Leganés con un sueldo bruto anual de 40.000 euros. Tres meses después, el 30 de octubre, el mismo Boletín matizaba que Gasco sería coordinador del Consistorio (una especie de asesor) con un salario mayor, 53.000 euros brutos anuales. Para entonces, los registros mercantiles demostraban que ya se había desvinculado de la empresa Monsul, una firma con 17 años de historia que no solo se dedica a la comunicación, sino que también organiza eventos, marketing, diseño gráfico y multimedia, y acciones de publicidad. Otras empresas de los hermanos Gasco también editan diarios locales, como ‘Leganés Actualidad’, ‘Getafe Actualidad’ y ‘Móstoles Actualidad’. De hecho, Alberto Gasco fue administrador hasta febrero de 2024 de Prensa Escrita al Día SL, cuando ya era asesor en el Ayuntamiento.

El alcalde de Leganés, Miguel
El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, presentando la Ruta de la Tapa

Según el propio informe técnico de la adjudicación, las tres empresas que concurrieron presentaron ofertas equivalentes en calidad, y la adjudicación se decidió únicamente porque Monsul ofertó un precio 800 euros inferior al de la siguiente mejor propuesta. Más Madrid Leganés ha solicitado formalmente el expediente completo para su revisión. Lo más llamativo es que en la formalización del contrato viene el teléfono móvil de Alberto Gasco y su correo, un error al parecer en la base de datos del Ayuntamiento.

No es afiliado del PP

Fuentes del Ayuntamiento señalan que “el equipo de gobierno ha adjudicado un contrato a una empresa, Monsul Comunicación y Publicidad, S.L, de la que no forma parte ningún cargo ni afiliado del PP. De hecho, esta empresa ya resultó adjudicataria de un contrato del servicio de gestión publicitaria del Ayuntamiento de Leganés por un contrato firmado por el alcalde socialista Santiago Llorente y todo el gobierno de izquierdas por un importe cercano al millón de euros en el año 2022″. Un portavoz de Monsul se limita a decir que han cumplido escrupulosamente lo que decían los pliegos y han ganado el contrato, además de que llevan trabajando muchos años con distintas administraciones.

Noticias del día 29 de septiembre del 2025.

La memoria del contrato (no el pliego) justifica su licitación porque el personal del Área de Desarrollo Local del Ayuntamiento “se encuentra ya sobrecargado con las actividades y proyectos actualmente en curso”, por eso es necesaria la contratación de “una empresa especializada en la organización de eventos gastronómicos, lo que garantiza no solo una ejecución eficiente y profesional del evento, sino también la incorporación de innovaciones y mejores prácticas que maximicen el impacto positivo del evento”. Para Más Madrid Leganés la información pública disponible en la web de Monsul no indica que sea especialista en este tipo de actos, “algo que, sin embargo, sí podemos encontrarlo en al menos una de las otras dos candidatas”. Alberto Gasco es también director general del Club Deportivo Leganés Fútbol Sala.

