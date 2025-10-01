España

Toni Pérez, fisioterapeuta, sobre cómo recuperarse de una fascitis plantar: “Este dolor se metió en mi vida”

El profesional cuenta cómo se trató su propia fascitis plantar con ejercicios de fuerza

C. Amanda Osuna

Por C. Amanda Osuna

Guardar
El fisioterapeuta Toni Pérez explica
El fisioterapeuta Toni Pérez explica cómo ha sido el proceso de recuperación de su fascitis plantar (Montaje Infobae / @fisioteduca)

La fascitis plantar es una de las causas más frecuentes de dolor en el talón y afecta a millones de personas en todo el mundo. Según la Clínica Mayo, esta afección se produce cuando la fascia plantar, una banda gruesa de tejido que recorre la planta del pie y conecta el talón con los dedos, se inflama o sufre pequeñas lesiones. Su función principal es amortiguar el impacto al caminar y dar soporte al arco del pie, de ahí que cualquier alteración pueda generar dolor intenso y persistente.

El síntoma más característico es un dolor punzante en el talón, que suele aparecer con más intensidad en los primeros pasos al levantarse por la mañana o después de estar mucho tiempo sentado. Curiosamente, el dolor tiende a disminuir a medida que la persona se mueve, pero puede regresar tras largos periodos de actividad o después de permanecer de pie por tiempo prolongado.

Toni Pérez es fisioterapeuta y, a través de su cuenta de Instagram, explica cómo es la recuperación de la fascitis plantar que él mismo ha sufrido. La historia de Toni comienza hace un año cuando, jugando al baloncesto, sintió un pinchazo en el talón. “Este dolor, que al principio solo me molestaba haciendo deporte, después se metió en mi vida. Era como si cada vez que pisaras, te pincharas con un cristalito”, cuenta.

El fisioterapeuta revela que dejó de hacer deporte y, tras seis meses, el dolor mejoró pero seguía estando. “Fue entonces cuando mi amigo Bosquito me hizo una ecografía y nos temimos lo peor. Estaba muy dañada la fascia plantar y todo lo que le rodeaba”. Como explica él mismo, “esta lesión es un proceso degenerativo de la fascia de la planta del pie”, que es un tejido parecido al músculo que comienza en el punto de dolor y se extiende por la planta del pie, dándole soporte a el arco que tenemos en el pie longitudinal medial.

El fisioterapeuta Toni Pérez explica
El fisioterapeuta Toni Pérez explica cómo ha sido el proceso de recuperación de su fascitis plantar (Montaje Infobae / @fisioteduca)

En los últimos seis meses, Toni ha estado trabajando todas las semanas para recuperarse de la fascitis plantar con el objetivo de mejorar los síntomas y ganar fuerza-estabilidad en la musculatura de la planta del pie. El ejercicio tenía una frecuencia de tres sesiones semanales y la base era de tipo de fuerza específico para la planta del pie y el tríceps sural.

Cómo prevenir la fascitis plantar

La prevención de la fascitis plantar resulta fundamental, especialmente en aquellas personas que presentan factores de riesgo como el sobrepeso, la práctica de deportes de impacto o la necesidad de pasar largas horas de pie. Mantener un peso corporal saludable es uno de los aspectos más importantes, ya que el exceso de kilos incrementa la presión sobre los pies y, en particular, sobre la fascia plantar. De igual manera, optar por un calzado adecuado marca la diferencia: los zapatos con buen soporte para el arco y con una amortiguación correcta ayudan a distribuir de manera equilibrada el peso corporal y a reducir la tensión sobre esta banda de tejido.

El doctor López Rosetti nos cuenta porqué se nos hinchan los pies.

Otro hábito a evitar es caminar descalzo sobre superficies duras como baldosas o cemento, ya que esta práctica incrementa la presión directa sobre el talón y puede desencadenar microlesiones. En su lugar, es recomendable utilizar sandalias o zapatillas con soporte, incluso dentro del hogar, para proteger la planta del pie.

Temas Relacionados

Fascitis plantarFisioterapiaPieTalónEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Un avión privado se estrella durante una exhibición aérea ante los espectadores: el piloto sufrió “pérdida de consciencia”

El accidente ocurrió en 2024 y se acaba de publicar el informe que determina las causas

Un avión privado se estrella

Receta de zarzuela de pescado y marisco, un clásico mediterráneo para triunfar en ocasiones especiales

Se trata de un estofado de pescado, habitualmente de merluza y rape, que se complementa con diversos mariscos y con un sabroso sofrito de tomate y verduras

Receta de zarzuela de pescado

Almeida aprueba una propuesta de Vox para que las mujeres que aborten en Madrid sean informadas del supuesto “trauma postaborto”

La oposición tilda la medida de “propia del NO-DO”, mientras que desde el partido de ultraderecha aseguran que desde hace años se realiza una “propaganda salvaje” de este derecho

Almeida aprueba una propuesta de

Horas en furgonetas sin ventilación, jaulas sucias o gatos separados de sus madres lactantes: así funcionan las empresas de control de plagas contratadas por los ayuntamientos

Crece la preocupación por empresas contratadas para gestionar colonias felinas que acaban empeorando las condiciones de los gatos callejeros

Horas en furgonetas sin ventilación,

La jueza de la DANA considera “completamente absurda” la “contumaz insistencia” por parte de las acusaciones de investigar al presidente de la CHJ

“Resulta sorprendente que se desconozca lo que constituye el objeto del presente procedimiento y las resoluciones de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, que han resuelto definitivamente dichas cuestiones”, responde la instructora

La jueza de la DANA
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Almeida aprueba una propuesta de

Almeida aprueba una propuesta de Vox para que las mujeres que aborten en Madrid sean informadas del supuesto “trauma postaborto”

La jueza de la DANA considera “completamente absurda” la “contumaz insistencia” por parte de las acusaciones de investigar al presidente de la CHJ

La tasa turística sigue adelante en Galicia: la Justicia deniega la petición de suspensión cautelar promovida por la asociación de hoteleros

Un Ayuntamiento del PP ha adjudicado su Ruta de la Tapa a la empresa de comunicación del hermano de un asesor municipal

Desde inmigración hasta las armas: el Gobierno trata de resolver los escollos pendientes para salvar los Presupuestos

ECONOMÍA

Sube el precio, pero no

Sube el precio, pero no baja el consumo: España bebe 67 millones de tazas de café diarias aunque sea un 7,2% más caro

Laura Daporta, funcionaria: “Tener la tranquilidad del sueldo todos los meses es una pasada, pero me encantaría que no fuésemos intocables”

Un abogado explica cuáles son los tres motivos más comunes por los que se despide a trabajadores de supermercado: “La empresa le procede a despedir por una transgresión de la buena fe contractual”

Viajes del Imserso 2025/2026: las fechas clave para no perder tu plaza

Gonzalo Bernardos, economista, lanza una advertencia sobre la crisis inmobiliaria: “No sé dónde vamos a poner a la gente”

DEPORTES

Fue campeón mundial, combate el

Fue campeón mundial, combate el racismo y ha pasado por 10 equipos de baloncesto en EEUU: “La NBA es una versión moderna de la esclavitud”

Una estrella de la UFC se rinde ante Ilia Topuria: “Es el mejor luchador que jamás haya pisado la Tierra”

Ralf visita el restaurante favorito de su hermano Michael Schumacher, lleno de fotografías del campeón de F1: “Una imagen vale más que mil palabras”

Fueron sancionados por dopaje y ahora España les quita la condición de deportistas de alto rendimiento: de un escalador a un luchador olímpico

Jugó contra la selección española de baloncesto, amenazó a Cristiano Ronaldo y era de los más temidos de Juego de Tronos: la historia de Hafthor Björnsson