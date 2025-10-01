España

Más allá de la estética: bótox para el tratamiento del bruxismo

El bruxismo causa dolores en la mandíbula, los oídos, la cabeza y puede llegar a modificar la apariencia del rostro

C. Amanda Osuna

Por C. Amanda Osuna

Guardar
Una persona con bruxismo. (AdobeStock)
Una persona con bruxismo. (AdobeStock)

La toxina botulínica, conocida popularmente como bótox, suele asociarse casi inmediatamente a la medicina estética y al tratamiento de arrugas faciales. Sin embargo, sus aplicaciones van mucho más allá de la belleza. En el campo de la cirugía maxilofacial, esta sustancia se utiliza con éxito en el tratamiento de trastornos musculares como el bruxismo, una patología que afecta a un número creciente de personas y que está estrechamente vinculada con el estilo de vida moderno.

El bruxismo es una actividad muscular masticatoria repetitiva que se caracteriza por apretar o rechinar los dientes y por ejercer presión sobre la mandíbula de manera involuntaria. La Clínica Mayo explica que puede presentarse durante el día o, con mayor frecuencia, durante la noche, mientras la persona duerme. Aunque sus causas no están del todo claras, existe un fuerte vínculo con situaciones de estrés y ansiedad, lo que explica el aumento de diagnósticos en un contexto en el que las tensiones laborales, académicas y personales están a la orden del día.

Los síntomas del bruxismo pueden ser muy variados y van desde dolores de cabeza recurrentes hasta molestias en la articulación temporomandibular, la zona que une la mandíbula con el cráneo. El dolor puede irradiarse hacia los oídos, lo que a veces confunde el diagnóstico inicial. Con el paso del tiempo, la sobrecarga muscular derivada de apretar los dientes de forma constante provoca contracturas y un aumento en el tono muscular de los maseteros, temporales y pterigoideos, los principales músculos de la masticación.

En los casos más visibles, esta hiperactividad muscular llega a modificar la apariencia del rostro. La hipertrofia de los maseteros puede ensanchar la cara y darle un aspecto más cuadrado, lo que genera un malestar estético añadido a las molestias físicas. Aún más preocupante es el desgaste progresivo que puede producirse en las piezas dentales, que llegan a fracturarse en los casos extremos. Algunos pacientes, además, desarrollan dificultades para abrir la boca con normalidad, lo que afecta su calidad de vida.

Episodio: ¿Qué es el bruxismo?.

Bótox para el bruxismo

Frente a este panorama, el bótox se presenta como una alternativa terapéutica eficaz. El tratamiento consiste en la infiltración de toxina botulínica en los músculos responsables de la tensión, explican los profesionales de la clínica Victoria Prats. Al actuar sobre la unión neuromuscular, la sustancia produce una relajación de la musculatura contraída de forma crónica, reduciendo el dolor y mejorando la movilidad de la mandíbula. Se trata de un procedimiento ambulatorio, mínimamente invasivo y con resultados perceptibles a las pocas semanas.

En los casos en los que el bruxismo ha generado una hipertrofia visible de los maseteros, el uso de bótox tiene un efecto doblemente beneficioso. Por un lado, disminuye la presión sobre la mandíbula y los dientes; por otro, provoca una reducción gradual del volumen muscular, devolviendo al rostro un aspecto más estilizado y fino. Este cambio estético suele ser muy valorado por los pacientes, que ven mejorada no solo su salud, sino también su imagen personal.

La aplicación de la toxina botulínica en el tratamiento del bruxismo refleja el potencial de esta sustancia más allá del ámbito estético. Lejos de limitarse a suavizar arrugas, el bótox se ha consolidado como una herramienta eficaz para mejorar la calidad de vida de quienes padecen dolencias musculares crónicas. Si bien no elimina la causa del bruxismo (ya que el estrés y la ansiedad siguen siendo factores determinantes), sí ofrece un alivio significativo de los síntomas y previene complicaciones a largo plazo, como el deterioro dental.

Temas Relacionados

BotoxBruxismoEstéticaMedicina estéticaEnfermedades y Medicamentos EspañaEnfermedades y MedicamentosEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Predicción del clima en Valencia para antes de salir de casa este 1 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima en Valencia

Antena 3 lidera con su mejor septiembre en tres años y La 1 crece ante el peor arranque de temporada de la historia de Telecinco

La cadena de Atresmedia amplía su dominio en el primer mes del curso 2025/2026, logrando su mayor distancia en 28 años frente a la de Mediaset

Antena 3 lidera con su

Un Ayuntamiento del PP ha adjudicado su Ruta de la Tapa a la empresa de comunicación del hermano de un asesor municipal

Leganés encargó este evento, que se acaba de celebrar, a la empresa Monsul tras ganar un contrato de 16.577 euros. En esa sociedad fue administrador Alberto Gasco hasta que fue elegido coordinador municipal.

Un Ayuntamiento del PP ha

Desde inmigración hasta las armas: el Gobierno trata de resolver los escollos pendientes para salvar los Presupuestos

El Gobierno vuelve a incumplir el plazo constitucional para presentar los presupuestos de cara a 2025, ante la imposibilidad de recabar los apoyos suficientes del resto de fuerzas políticas

Desde inmigración hasta las armas:

Un bar de tapas cordobés se corona como mejor restaurante del mundo gracias a las reseñas de los usuarios

El restaurante Bodegas Mezquita de la céntrica calle Céspedes se ha alzado con un premio inédito, concedido gracias a las más de 13.000 reseñas que ha acumulado en los últimos 25 años de vida

Un bar de tapas cordobés
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un Ayuntamiento del PP ha

Un Ayuntamiento del PP ha adjudicado su Ruta de la Tapa a la empresa de comunicación del hermano de un asesor municipal

Desde inmigración hasta las armas: el Gobierno trata de resolver los escollos pendientes para salvar los Presupuestos

Un juzgado investiga a dos jinetes por estafar a la yeguada de élite para la que trabajaban y malvender 43 caballos de pura sangre que ahora están en su poder

Un padre deberá seguir pagando 250 euros de pensión a su hija universitaria pese a no tener relación con ella: la Justicia rechaza su intento de anularla

La asesora de Begoña Gómez recurre la decisión de que su juicio por malversación se celebre con jurado

ECONOMÍA

El 63% de los jóvenes

El 63% de los jóvenes prevé comprar una vivienda en cinco años pese a que los precios rozan máximos históricos y la edad media de emancipación está en 30 años

La Comisión Europea propone que los ahorradores en cuentas bancarias obtengan “incentivos y exenciones” fiscales

Un juez anula la desheredación de una esposa y su hija por falta de pruebas de maltrato al fallecido y por las contradicciones de los testigos presentados por la única heredera

Ignacio de la Calzada, abogado, sobre la baja médica: “Solo en estos casos vas a cobrar todo el dinero”

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

DEPORTES

Fue campeón mundial, combate el

Fue campeón mundial, combate el racismo y ha pasado por 10 equipos de baloncesto en EEUU: “La NBA es una versión moderna de la esclavitud”

Una estrella de la UFC se rinde ante Ilia Topuria: “Es el mejor luchador que jamás haya pisado la Tierra”

Ralf visita el restaurante favorito de su hermano Michael Schumacher, lleno de fotografías del campeón de F1: “Una imagen vale más que mil palabras”

Fueron sancionados por dopaje y ahora España les quita la condición de deportistas de alto rendimiento: de un escalador a un luchador olímpico

Jugó contra la selección española de baloncesto, amenazó a Cristiano Ronaldo y era de los más temidos de Juego de Tronos: la historia de Hafthor Björnsson