Las revistas del corazón esta semana: la tristeza de Mar Flores y lo mejor de la princesa Leonor en Navarra

Las revistas del corazón del miércoles 1 de octubre de 2025.

El quiosco vuelve a convertirse en el centro de las miradas un miércoles más con la publicación de las cuatro cabeceras principales del mundo del corazón. Una semana más, la actualidad va ligada al nombre de Mar Flores, quien tras la publicación de sus novelas, Un mar en calma, ha conseguido lo opuesto a lo que anuncia el título del ejemplar. Por si fuera poco, no solo tiene que hacer frente a las críticas por lo que ha contado, también estaría lidiando con su hijo Carlo, molesto por lo que ha escrito sobre su padre.

En otro orden de cosas, la reaparición de la princesa Leonor en Navarra sigue despertando expectación, pues no solo ha sido su primer viaje a la comunidad foral, también la primera vez que ha hecho uso del título de princesa de Viana.

‘Lecturas’

Portada de la revista 'Lecturas' del miércoles 1 de octubre de 2025.

Lecturas tiene este miércoles una variada portada en la que destaca una de las familias aplaudidas del panorama cultural. Capitaneados por Alba Flores, rindieron homenaje al desaparecido Antonio Flores, al que la joven recuerda en el documental Flores para Antonio. Durante la presentación, Alba reconoció que “estuve años enfadada con él, pero ya lo he perdonado”.

También hace un repaso a las bodas de la alta sociedad que están teniendo lugar estos días. Para terminar, desvela nuevos datos exclusivos sobre Telma Ortiz, hermana de la reina Letizia, quien se acaba de separar y estaría al “borde del desahucio”.

‘Semana’

Portada de la revista 'Semana' del miércoles 1 de octubre de 2025.

El gran protagonismo es para Mar Flores, a quien muestra a través de unas fotografías exclusivas tomadas en Ibiza. Según la revista son sus imágenes de su “escapada más triste” pues se encontraba “cabizbaja y desanimada en plena guerra familiar”.

No es el único tema sobre la modelo, pues rescatan el fin de su tregua con Terelu Campos, su consuegra. Han roto su pacto de no agresión.

Mucho más feliz aparece Kiko Rivera, que enseña los rincones de su nueva casa. Tras separarse de Irene Rosales, madre de sus dos hijas, el dj ha adquirido un chalet situado en una localidad sevillana. Si bien aún tiene trabajo para dejarlo a su gusto, Kiko ya ha mostrado en sus redes algunos espacios de la vivienda.

Como cierre encontramos a la princesa Leonor y una recopilación de su paso por Navarra, donde ha debutado como princesa de Viana.

‘Diez minutos’

Portada de la revista 'Diez Minutos' del miércoles 1 de octubre de 2025.

Anabel Pantoja y su novio, David, están pasando por un gran momento de su relación después de algún que otro bache, y la revista Diez minutos lo muestra en sus páginas. Se trata de un amplio reportaje que lo deja claro, no hay crisis con el padre de su hija.

Mar Flores es otra de las protagonistas, en esta ocasión junto a unas fotografías en las que aparece acompañada de su hijo Carlo y que demostrarían que la relación entre madre e hijo no es como se habría mostrado, pues la publicación asegura que entre ambos hay “complicidad”.

Para cerrar encontramos una recopilación de lo sucedido en Navarra en estos últimos días, a donde ha viajado la princesa Leonor junto a sus padres, los reyes, en calidad de princesa de Viana.

‘¡Hola!’

Portada de la revista 'HOLA' del miércoles 1 de octubre de 2025.

La princesa Leonor acapara buena parte de la portada de esta revista, que recoge cómo ha sido su “histórico debut como princesa de Viana” durante su viaje a Navarra. Además, narra cómo están siendo sus pasos “para liderar” gracias a acciones como estar conectada con los jóvenes, tener un estilo propio y unir tradición y modernidad.

La Princesa Leonor ha destacado este miércoles que los 6 galardonados en los Premios Princesa de Girona de 2025 han abordado la complejidad del mundo y la han transformado en soluciones claras, accesibles y eficaces: "Abordáis la complejidad del mundo y la transformáis en soluciones". (Fuente: Pool TVE / Europa Press)

La otra gran protagonista es Stella Banderas, la hija de Antonio Banderas, que se casa próximamente en España. La hija del actor ha hablado con ¡Hola! sobre este gran día.