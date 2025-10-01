España

¿Es mejor casarse o hacerse pareja de hecho? Una notaria responde

Ninguna de las dos opciones es superior en términos personales o afectivos, pero a nivel legal existen diferencias a tener en cuenta de cara al futuro

Irene G. Domínguez

Por Irene G. Domínguez

Guardar
Una pareja realiza trámites burocráticos
Una pareja realiza trámites burocráticos (Montaje Infobae con imágenes de @apsnotarios / TikTok)

La diferencia legal entre casarse y hacerse pareja de hecho sigue generando numerosas dudas entre quienes comparten vida en pareja, que se plantean qué es mejor. En este sentido, Cristina Rovira, abogada y oficial de notaría, ha abordado las claves de esta cuestión en un vídeo publicado en la cuenta oficial de TikTok de Arias Peña Serrano Notarios (@apsnotarios): “No basta con convivir con tu pareja”, explica la letrada sobre cómo ha de formalizarse una pareja de hecho, y añade: ”Hay que firmar la escritura e inscribir la pareja en el registro oficial de tu comunidad autónoma”.

Rovira insiste en que, aunque las parejas de hecho cuentan hoy con más derechos que hace años, “no es lo mismo que casarse”. Según señala la notaría Arias Peña Serrano en la descripción del vídeo, “aunque las parejas de hecho han ganado derechos, no son lo mismo que un matrimonio”. La dificultad principal para este tipo de parejas radica en la inexistencia de una normativa estatal única. Cada comunidad autónoma posee su propio registro, condiciones y requisitos, lo que deriva en un régimen desigual según el lugar de residencia.

En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, las parejas de hecho pueden disfrutar de algunos beneficios fiscales y acceder a la pensión de viudedad, siempre que se realice la inscripción formal. Ahora bien, tal y como advierte Rovira, “no tienen derecho a la herencia”, a menos que se deje por escrito en un testamento: “No heredan nada si no hay testamento”, remarca la letrada a través de la notaría.

Formalización de la pareja de hecho, un trámite obligatorio

Uno de los errores más extendidos es pensar que la convivencia prolongada “ya cuenta” a efectos legales. Cristina Rovira recuerda a través del vídeo que “la simple convivencia no basta”. La ley exige, por norma general, “formalizar la unión, ya sea mediante inscripción en el registro oficial de pareja de hecho autonómico o municipal, o mediante documento público o escritura notarial”, expone la experta.

Los requisitos para registrar la pareja de hecho varían según la comunidad autónoma: puede solicitarse un tiempo mínimo de convivencia, empadronamiento conjunto y testigos, lo que genera confusión y obliga a cada pareja a informarse sobre la regulación aplicable en su lugar de residencia.

¿Caduca un testamento? Los casos en los que no sirve para repartir una herencia

Herencias, pensiones y fiscalidad: diferencias clave

El acceso a la herencia y a determinados beneficios supone una de las grandes diferencias. En el matrimonio, existen derechos sucesorios automáticos, es decir, entran en vigor aunque no haya testamento, mientras que en la pareja de hecho “suele ser necesario dejar testamento para asegurar que pertenezca al superviviente lo que se quiera legar”, señala la abogada en el vídeo.

En lo relacionado con la fiscalidad y el IRPF, las parejas casadas pueden optar a la declaración conjunta y a otras deducciones o reducciones de forma generalizada, mientras que las parejas de hecho suelen quedar fuera de algunos beneficios. Estos aspectos dependen de la comunidad y de si se ha formalizado la pareja en los registros pertinentes.

Con la entrada en vigor de la Ley 21/2021, se han producido cambios importantes en el acceso a la pensión de viudedad para parejas de hecho. El Tribunal Supremo obliga a que haya inscripción formal para acceder a ese derecho, incluso cuando existen hijos comunes. El régimen actual regula de forma distinta la compatibilidad de pensiones en función de si el fallecimiento se produjo antes o después del 1 de enero de 2022.

¿Qué es mejor entonces?

Lejos de afirmar que una fórmula sea mejor que otra, Cristina Rovira subraya que ni el matrimonio ni la pareja de hecho son opciones superiores en términos personales o afectivos, ya que cada pareja debe valorar qué modelo se ajusta mejor a su proyecto común. No obstante, la experta aclara que, desde el punto de vista legal, el matrimonio sigue ofreciendo más beneficios y mayor protección en materias como herencias, fiscalidad o acceso a prestaciones. Así, recomienda informarse bien y buscar asesoramiento profesional antes de tomar una decisión, para que esta se base en un conocimiento claro de los derechos y obligaciones que supone cada figura.

Temas Relacionados

Pareja de hecho Tribunal Supremo Matrimonio Herencia FiscalidadFamiliaIRPFLeyes EspañaPensión de viudedadEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Laura Escanes anuncia que se ha comprado una casa en Menorca: “El lugar que me ha visto crecer, enamorarme y desenamorarme”

La influencer disfruta cada verano de la isla balear junto a su hija y ahora ha adquirido una propiedad allí

Laura Escanes anuncia que se

La Flotilla sigue su rumbo a Gaza pese a los ataques intimidatorios de los buques israelíes: “Las próximas horas serán realmente críticas”

La misión humanitaria, donde se encuentra la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, insiste que el Gobierno de Benjamin Netanyahu está obligado a detener los ataques y permitir la entrada de ayuda humanitaria sin obstrucción

La Flotilla sigue su rumbo

La fobia que sufre la actriz Silvia Alonso que le provoca desmayos: “Pierdo el conocimiento, ojos en blanco, convulsiones...”

La reacción a este miedo irracional provoca en la salmantina convulsiones e incluso vómitos

La fobia que sufre la

La compraventa de vivienda roza las 200.000 transacciones en el segundo trimestre pero suaviza su subida al 3%

Las operaciones alcanzan las 195.737 unidades, el nivel más alto desde finales de 2024, con un fuerte dinamismo en el segmento de vivienda usada y un repunte menos pronunciado en protegida

La compraventa de vivienda roza

La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana enterrada bajo una granja de pavos en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz

Los líderes de la organización, una pareja cuya vivienda se encontraba en la misma finca, habían instalado bajo tierra tres contenedores marinos de 30 m² cada uno que albergaba 675 macetas de marihuana

La Guardia Civil desmantela una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil desmantela una

La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana enterrada bajo una granja de pavos en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz

El juez del caso Koldo reprende a Santos Cerdán por comparar la causa en su contra con “los juicios sumarísimos de la dictadura” en uno de sus recursos

La razón por la que cada vez más personas envuelven las llaves del coche en aluminio

Ofrecían oportunidades de inversión en activos que no existían: desarticulada una red criminal internacional que estafó más de 102 millones de euros

Un control de Aduana en Suiza intercepta un cargamento procedente de España: 143 litros de alcohol, 190 kilos de croquetas y un gato

ECONOMÍA

La compraventa de vivienda roza

La compraventa de vivienda roza las 200.000 transacciones en el segundo trimestre pero suaviza su subida al 3%

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La ministra de Vivienda apuesta por la intervención pública: “Tengo claro que no se puede dejar al mercado, es el que está ahogando a las familias”

Una trabajadora es despedida por no contar que es la novia de su jefe, que tampoco dijo nada: deberán readmitirla o pagar

DEPORTES

Fue campeón mundial, combate el

Fue campeón mundial, combate el racismo y ha pasado por 10 equipos de baloncesto en EEUU: “La NBA es una versión moderna de la esclavitud”

Una estrella de la UFC se rinde ante Ilia Topuria: “Es el mejor luchador que jamás haya pisado la Tierra”

Ralf visita el restaurante favorito de su hermano Michael Schumacher, lleno de fotografías del campeón de F1: “Una imagen vale más que mil palabras”

Fueron sancionados por dopaje y ahora España les quita la condición de deportistas de alto rendimiento: de un escalador a un luchador olímpico

Jugó contra la selección española de baloncesto, amenazó a Cristiano Ronaldo y era de los más temidos de Juego de Tronos: la historia de Hafthor Björnsson