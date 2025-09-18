España

A pesar de tener tres hijos juntos y haber convivido durante dos décadas, una mujer se queda sin la pensión de viudedad por no formalizar la pareja de hecho

Los jueces insisten en que la ley exige cumplir simultáneamente dos requisitos: acreditar al menos cinco años de convivencia y formalizar la pareja mediante inscripción en un registro oficial

Marcos García Quesada

Por Marcos García Quesada

Guardar
Pensión de viudedad.
Pensión de viudedad.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rechazado el recurso presentado por Andrea (nombre ficticio) y ha confirmado la negativa a concederle la pensión de viudedad tras el fallecimiento de su pareja, Doroteo, con quien convivió durante más de una década y tuvo tres hijos. La decisión ratifica el fallo previo del Juzgado de lo Social N° 3 de Córdoba, que había desestimado la demanda de la mujer contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

El 23 de septiembre de 2020, Doroteo falleció, y poco más de un año después, Andrea solicitó ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social la pensión de viudedad. El organismo rechazó la petición argumentando que la relación no cumplía los requisitos exigidos por la Ley General de la Seguridad Social, que condiciona el reconocimiento de este derecho a la inscripción en el registro correspondiente o a la formalización mediante documento público, requisitos que la pareja no había cumplido.

Al menos cinco años de convivencia y formalizar la pareja mediante inscripción

Andrea recurrió entonces a la vía judicial, defendiendo que la convivencia prolongada y la existencia de hijos comunes eran prueba suficiente de la solidez de la relación. Sin embargo, el Juzgado de lo Social nº 3 de Córdoba desestimó la demanda en diciembre de 2022, absolviendo tanto al INSS como a la Tesorería General de la Seguridad Social. No conforme con esta decisión, la afectada interpuso recurso de suplicación ante el TSJ de Andalucía, insistiendo en que el certificado de empadronamiento y otros documentos probaban una vida en común análoga al matrimonio desde el año 2000.

Este tribunal ha puesto punto final a esta batalla judicial. En su sentencia, los magistrados confirman íntegramente la resolución dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Córdoba en diciembre de 2022, rechazando el recurso de suplicación que la demandante había interpuesto.

La Sala reconoce que la convivencia de Andrea y Doroteo estaba probada, así como la existencia de hijos comunes, pero subrayó que ese dato, por sí solo, no bastaba para reconocer el derecho a una pensión de viudedad. En su razonamiento, los jueces han insistido en que la ley exige cumplir simultáneamente dos requisitos: acreditar al menos cinco años de convivencia y formalizar la pareja mediante inscripción en un registro oficial o escritura pública con una antelación mínima de dos años al fallecimiento. Al no cumplirse este segundo requisito, el tribunal no tuvo margen para conceder la prestación.

Qué pasa con la pensión de viudedad cuando fallece la persona que la recibía.

El fallo es categórico: se desestima el recurso y se confirma la sentencia de instancia, absolviendo de nuevo al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a la Tesorería General de la Seguridad Social de las pretensiones de la demandante. Además, no se impusieron costas, al reconocerse la condición de Andrea como beneficiaria de asistencia jurídica gratuita.

La sentencia también abre la puerta a un último recurso: la casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo. Andrea dispone de un plazo de diez días hábiles desde la notificación de la resolución para preparar este nuevo recurso. De no hacerlo, la sentencia adquirirá firmeza, cerrando definitivamente el proceso.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosSentenciasAndalucíaPensión de ViudedadPensiones EspañaSubsidios y AyudasTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

“Tener la razón no significa que vayas a ganar un juicio”, según una abogada

“Gana quien puede probar que tiene la razón, y eso es muy distinto”, según la letrada ‘lexatica.legal’

“Tener la razón no significa

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 18 de septiembre

Aquí también están los precios de las gasolinas en Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla

Este es el precio de

Quemar romero en casa, una práctica muy antigua que vuelve a estar de moda por sus beneficios: repele insectos, entre otros

Un ritual ancestral que purifica el aire, mejora la concentración y crea un ambiente relajante, todo de forma natural y económica

Quemar romero en casa, una

Los 5 tés que mejoran la salud cardiovascular, reducen el colesterol y controlan la tensión

Estas infusiones cuentan con propiedades beneficiosas que protegen el corazón

Los 5 tés que mejoran

Las icónicas imágenes de los reyes Felipe y Letizia en las pirámides de Guiza: visita nocturna y cena íntima con el presidente y la primera dama

El presidente El-Sisi y su esposa invitaron a los reyes a cenar a uno de los enclaves más espectaculares del país, frente a las famosas pirámides

Las icónicas imágenes de los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El fiscal general pide al

El fiscal general pide al TS que le retire la fianza por el juicio sobre la presunta filtración contra el novio de Ayuso

Abascal considera que Sánchez podría hacer una “trampa electoral” para “alterar” el resultado de las próximas elecciones: “Un psicópata que no tiene ningún límite moral”

¿Te puede registrar la policía en la calle sin un motivo? Esto es lo que dice la ley

Los contratos de Huawei en España preocupan también a Bruselas: “Podría dar lugar a injerencias extranjeras”

José Luis Martínez-Almeida comparte con Serrano llamar “gentuza” a los manifestantes de La Vuelta: “No es un calificativo alejado de la realidad”

ECONOMÍA

Este es el precio de

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 18 de septiembre

El presidente de una empresa despide a la jefa de recursos humanos, su amante, después de que la directora, su mujer, descubriera el romance

¿Pueden hacerte pagar la deuda del anterior propietario? Un abogado responde

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 18 de septiembre

Los inversores apuestan fuerte por la deuda española y su confianza desploma la prima de riesgo a mínimos de dos décadas

DEPORTES

Así apartó el mundo del

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”

Euskadi y Palestina jugarán un partido amistoso en San Mamés el próximo 15 de noviembre

La tenista que denunció un episodio de racismo en el US Open es criticada por burlarse de la comida china

El joven atleta Gout Gout, que debe su nombre a un error y que aspira a ser el nuevo Usain Bolt, se presenta en sociedad en el Mundial de Atletismo de Tokio