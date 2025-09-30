Un profesor es atacado violentamente por un alumno que se negó a entregarle el teléfono móvil

Dos personas usan el teléfono móvil, a 1 de febrero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). David Zorrakino / Europa Press

El pasado lunes 22 de septiembre, un profesor del instituto Janot-Curie, en la localidad francesa de Sens, fue atacado por un alumno al que intentó confiscarle el móvil. Según publica el diario La Dépêche, el profesor fue golpeado durante el altercado, lo que le ha provocado unos días de incapacidad laboral total.

Los hechos ocurrieron en una localidad del departamento de Yonne, en la región de Borgoña, en la que viven cerca de 26.000 personas. El profesor ya ha presentado una denuncia y la fiscalía de menores de Auxerres, capital de Yonne, ha abierto una investigación. En lo que se refiere al estudiante, este ha sido sometido a medidas cautelares a la espera que se celebre la audiencia disciplinaria, que está programada para el próximo lunes 6 de octubre.

El incidente ha reabierto el debate sobre el uso de estos dispositivos móviles en las escuelas, prohibido en el país galo desde agosto de 2018, de acuerdo con el artículo L511-5. Esta ley permite, además, sancionar y confiscar los teléfonos en caso de ser usados por el alumnado. La novedad ha llegado con el curso escolar 2025-2026 y la iniciativa pause numérique (pausa digital). La ministra de Educación saliente, Élisabeth Borne, ha impulsado la propuesta que consiste en la retirada de los dispositivos en caso de que lo lleven a las escuelas de educación infantil, primaria y secundaria.

No obstante, el proyecto publicado en la página web del Ministerio de Educación francés no especifica cómo se deberán confiscar los dispositivos. Esta tarea podrá ser sometida a votación entre tutores y los centros, con el objetivo de encontrar la manera más sencilla, eficaz y de menor coste.

La propuesta de Borne fue probada con 32.000 estudiantes de secundaria durante el curso 2024-2025 y acarreó efectos positivos: disminución de las denuncias por ciberacoso y una mayor concentración y bienestar del alumnado, según recoge el Ministerio de Educación francés. Sin embargo, Le Monde ha publicado un reportaje en el que asegura que solo el 9% de las escuelas secundarias francesas han implementado el sistema de retirada del móvil por ser una medida que consideran costosa.

Cruzada contra los dispositivos móviles en las aulas

El número de países del mundo que restringen o prohíben el uso de los teléfonos en los centros educativos cada vez es mayor. La UNESCO publicó este año el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM) en el que afirmaba que con la llegada de 2025, 79 sistemas educativos habían introducido prohibiciones o restricciones formales sobre los teléfonos en las escuelas, frente a los 60 a finales de 2023.

Hay distintas escalas de aplicación. Por edades, como ocurre en Brasil, donde está legislado cuando el alumnado tiene entre 4 y 17 años; delegando la decisión en el docente, como ocurre en Corea del Sur o en Finlandia; o prohibiendo a excepción de fines pedagógicos, como sucede en Países Bajos y China. En el estado Español, solo son tres las comunidades que lo han implementado de las 17 regiones: País Vasco, La Rioja y Navarra.