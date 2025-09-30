España

Un profesor es atacado violentamente por un alumno que se negó a entregarle el teléfono móvil

El incidente reabre el debate sobre el uso de teléfonos en las aulas en un país en que está prohibido por ley

Por Carolina Viciano

Guardar
Dos personas usan el teléfono
Dos personas usan el teléfono móvil, a 1 de febrero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). David Zorrakino / Europa Press

El pasado lunes 22 de septiembre, un profesor del instituto Janot-Curie, en la localidad francesa de Sens, fue atacado por un alumno al que intentó confiscarle el móvil. Según publica el diario La Dépêche, el profesor fue golpeado durante el altercado, lo que le ha provocado unos días de incapacidad laboral total.

Los hechos ocurrieron en una localidad del departamento de Yonne, en la región de Borgoña, en la que viven cerca de 26.000 personas. El profesor ya ha presentado una denuncia y la fiscalía de menores de Auxerres, capital de Yonne, ha abierto una investigación. En lo que se refiere al estudiante, este ha sido sometido a medidas cautelares a la espera que se celebre la audiencia disciplinaria, que está programada para el próximo lunes 6 de octubre.

El incidente ha reabierto el debate sobre el uso de estos dispositivos móviles en las escuelas, prohibido en el país galo desde agosto de 2018, de acuerdo con el artículo L511-5. Esta ley permite, además, sancionar y confiscar los teléfonos en caso de ser usados por el alumnado. La novedad ha llegado con el curso escolar 2025-2026 y la iniciativa pause numérique (pausa digital). La ministra de Educación saliente, Élisabeth Borne, ha impulsado la propuesta que consiste en la retirada de los dispositivos en caso de que lo lleven a las escuelas de educación infantil, primaria y secundaria.

Noticias del día 29 de septiembre del 2025.

No obstante, el proyecto publicado en la página web del Ministerio de Educación francés no especifica cómo se deberán confiscar los dispositivos. Esta tarea podrá ser sometida a votación entre tutores y los centros, con el objetivo de encontrar la manera más sencilla, eficaz y de menor coste.

La propuesta de Borne fue probada con 32.000 estudiantes de secundaria durante el curso 2024-2025 y acarreó efectos positivos: disminución de las denuncias por ciberacoso y una mayor concentración y bienestar del alumnado, según recoge el Ministerio de Educación francés. Sin embargo, Le Monde ha publicado un reportaje en el que asegura que solo el 9% de las escuelas secundarias francesas han implementado el sistema de retirada del móvil por ser una medida que consideran costosa.

Cruzada contra los dispositivos móviles en las aulas

El número de países del mundo que restringen o prohíben el uso de los teléfonos en los centros educativos cada vez es mayor. La UNESCO publicó este año el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM) en el que afirmaba que con la llegada de 2025, 79 sistemas educativos habían introducido prohibiciones o restricciones formales sobre los teléfonos en las escuelas, frente a los 60 a finales de 2023.

Hay distintas escalas de aplicación. Por edades, como ocurre en Brasil, donde está legislado cuando el alumnado tiene entre 4 y 17 años; delegando la decisión en el docente, como ocurre en Corea del Sur o en Finlandia; o prohibiendo a excepción de fines pedagógicos, como sucede en Países Bajos y China. En el estado Español, solo son tres las comunidades que lo han implementado de las 17 regiones: País Vasco, La Rioja y Navarra.

Temas Relacionados

móvileducaciónfranciaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El precio de la vivienda usada sube un 17% interanual y representa el mayor incremento de los últimos 20 años

Según Fotocasa, el precio medio es de 2.756 euros por metro cuadrado, costando de media una casa de 80 metros cuadrados 220.480 euros

El precio de la vivienda

Rafael Santandreu, psicólogo: “Con la programación correcta, los cambios nos encantarán. Son necesarios para disfrutar de la vida”

Claves y consejos para abrazar los cambios de la vida y cambiar la perspectiva

Rafael Santandreu, psicólogo: “Con la

Un ciclista de 57 años sobrevive a una caída de 15 metros en un acantilado: uno de sus pulmones y el hígado resultaron perforados

Estuvo seis horas gravamente herido sin poder moverse. Finalmente las autoridades lograron dar con él

Un ciclista de 57 años

Bruselas embarga más de 200 millones de euros a España por el impago de las primas a las empresas de energía renovable

La justicia belga autoriza el bloqueo de fondos europeos a la empresa estatal Enaire por impagos y presiona sobre las autoridades y el control aéreo español

Bruselas embarga más de 200

“Siempre seré tu mami”, la conmovedora historia de una gallina y un huevo de pavo real que inspiró el libro

El relato aborda la importancia de la adopción, transmitiendo un mensaje de amor incondicional y aceptación más allá de las diferencias

“Siempre seré tu mami”, la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía niega que la

La Fiscalía niega que la labor de Begoña Gómez en la Complutense pueda calificarse como negocio y cuestiona la instrucción

Una madre divorciada consigue que la pensión para sus dos hijos suba de 500 a 700 euros: la Justicia señala que el padre gana casi el doble

Esta es la mejor ITV de España, según las reseñas de Google

El Gobierno no se pone de acuerdo en la propuesta de Trump para Gaza: el PSOE lo ve “una oportunidad” y Sumar “una imposición”

El Gobierno destinará 2,4 millones a exhumar cuerpos de fosas de la Guerra Civil: irán a “donde hay seguridad de encontrar restos”

ECONOMÍA

El precio de la vivienda

El precio de la vivienda usada sube un 17% interanual y representa el mayor incremento de los últimos 20 años

La inversión en ladrillo gana músculo: el inmobiliario es el activo más valioso del mundo y ya suma 394 billones de dólares

El mayor accionista individual del Sabadell respalda la OPA del BBVA mientras el banco catalán la rechaza y sube el dividendo

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sandra Sánchez, jurista: “Fingir que tu casa tiene alarma puede costarte una multa de 600 euros al día”

DEPORTES

Fueron sancionados por dopaje y

Fueron sancionados por dopaje y ahora España les quita la condición de deportistas de alto rendimiento: de un escalador a un luchador olímpico

Jugó contra la selección española de baloncesto, amenazó a Cristiano Ronaldo y era de los más temidos de Juego de Tronos: la historia de Hafthor Björnsson

Cumplió el sueño de todo motero y se hizo un circuito en casa: ahora lo enseña y lo ha puesto a la venta

El preparador físico de Marc Márquez, sobre el estado de forma del piloto: “Él no tiene que esforzarse por mantener hábitos saludables”

Hamilton despide a su perrito Roscoe, uno más del paddock de Ferrari: “Murió en mis brazos, amado hasta el último segundo”