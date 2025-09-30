Sara Marin, doctora, sobre ducharse todos los días: “Te estás cargando tu barrera cutánea”

ILUSTRACIÓN - mujer duchándose Foto: Christin Klose/dpa

La Doctora Sara Marin Berbell crea contenido diario sobre salud femenina en Instagram. Cuenta ya con una comunidad de 838.000 personas y su último vídeo tiene ya medio millón de visualizaciones. Sus seguidores la conocen como Un café con tu doctora y destacan la manera tan sencilla que tiene Sara para hacer llegar la información médica a todos los usuarios.

Su tono natural hace que normalice temas que han sido tabú como la masturbación femenina. Este martes publicó un vídeo con un nuevo tema donde señala los errores más habituales a la hora de ducharse. ¿Agua caliente o agua fría? ¿Es recomendable ducharse todos los días? La doctora responde a todo con detalle a lo largo un minuto.

Errores comunes

“Tienes un escudo natural formado por bacterias que te protegen de lo gérmenes, mantienen la hidratación y previenen la inflamación”, ha explicado la experta. Por eso la problemática llega cuando pones el agua a 200 grados, usas jabones muy agresivos o colocas directamente el agua a presión en zonas sensibles como los genitales. Estos son los errores más comunes que todos cometemos alguna vez y que hay que empezar a evitar. Las consecuencias son salir directamente de la ducha con la piel super irritada ya que todos los “soldaditos” que protegen tu piel son eliminados con las altas temperaturas.

“Lo que has hecho es destrozar toda tu barrera cutánea”, ha informado la Dra. Marin. Explica que no es alarmante ya que tiene solución pero que la temperatura ideal está muy alejada de esos grados tan elevados. La piel se castiga mucho cuando es sometida a ese calor y más tarde habría que recurrir a un dermatólogo. Sara, a través de sus redes, ha explicado que esto se puede prevenir siguiendo una serie de instrucciones.

La forma correcta de ducharse

El primer consejo es utilizar geles que no lleven jabón. Existen geles que realizan la misma función pero sin dañar tu cuerpo. Respetan el PH de la piel y no elimina la bacteria protectora. Luego, es importante la zona de aplicamos el gel. La doctora recomienda aplicarlo solo en tres zonas: las axilas, los pies y las zonas íntimas. “Es importante que los genitales se higienicen solo por el exterior y no se aplique gel por dentro”, ha asegurado.

Mampara de la ducha (Adobe Stock)

El tercer consejo tiene que ver con la temperatura, la doctora argumenta que lo ideal es ducharse con el agua tibia. Para finalizar con un cuidado más óptimo es recomendable el uso de cremas. Esto es un asunto de hidratación y es imprescindible que las cremas contengan ceramidas o urea al 5 o 10 %. Por lo que el resumen de una buena higiene y sana para tu piel sería: una temperatura normal, hidratación extra y aplicar gel sin jabón en tres zonas concretas. Así que lo malo no es ducharse todos los días sino como te duchas.