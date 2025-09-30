España

Sara Marin, doctora, sobre ducharse todos los días: “Te estás cargando tu barrera cutánea”

Estos son los errores más comunes que hacen que tu piel empeore cada día

Por Antonio Duro

Guardar
ILUSTRACIÓN - mujer duchándose Foto:
ILUSTRACIÓN - mujer duchándose Foto: Christin Klose/dpa

La Doctora Sara Marin Berbell crea contenido diario sobre salud femenina en Instagram. Cuenta ya con una comunidad de 838.000 personas y su último vídeo tiene ya medio millón de visualizaciones. Sus seguidores la conocen como Un café con tu doctora y destacan la manera tan sencilla que tiene Sara para hacer llegar la información médica a todos los usuarios.

Su tono natural hace que normalice temas que han sido tabú como la masturbación femenina. Este martes publicó un vídeo con un nuevo tema donde señala los errores más habituales a la hora de ducharse. ¿Agua caliente o agua fría? ¿Es recomendable ducharse todos los días? La doctora responde a todo con detalle a lo largo un minuto.

Errores comunes

“Tienes un escudo natural formado por bacterias que te protegen de lo gérmenes, mantienen la hidratación y previenen la inflamación”, ha explicado la experta. Por eso la problemática llega cuando pones el agua a 200 grados, usas jabones muy agresivos o colocas directamente el agua a presión en zonas sensibles como los genitales. Estos son los errores más comunes que todos cometemos alguna vez y que hay que empezar a evitar. Las consecuencias son salir directamente de la ducha con la piel super irritada ya que todos los “soldaditos” que protegen tu piel son eliminados con las altas temperaturas.

“Lo que has hecho es destrozar toda tu barrera cutánea”, ha informado la Dra. Marin. Explica que no es alarmante ya que tiene solución pero que la temperatura ideal está muy alejada de esos grados tan elevados. La piel se castiga mucho cuando es sometida a ese calor y más tarde habría que recurrir a un dermatólogo. Sara, a través de sus redes, ha explicado que esto se puede prevenir siguiendo una serie de instrucciones.

La forma correcta de ducharse

El primer consejo es utilizar geles que no lleven jabón. Existen geles que realizan la misma función pero sin dañar tu cuerpo. Respetan el PH de la piel y no elimina la bacteria protectora. Luego, es importante la zona de aplicamos el gel. La doctora recomienda aplicarlo solo en tres zonas: las axilas, los pies y las zonas íntimas. “Es importante que los genitales se higienicen solo por el exterior y no se aplique gel por dentro”, ha asegurado.

Mampara de la ducha (Adobe
Mampara de la ducha (Adobe Stock)

El tercer consejo tiene que ver con la temperatura, la doctora argumenta que lo ideal es ducharse con el agua tibia. Para finalizar con un cuidado más óptimo es recomendable el uso de cremas. Esto es un asunto de hidratación y es imprescindible que las cremas contengan ceramidas o urea al 5 o 10 %. Por lo que el resumen de una buena higiene y sana para tu piel sería: una temperatura normal, hidratación extra y aplicar gel sin jabón en tres zonas concretas. Así que lo malo no es ducharse todos los días sino como te duchas.

Temas Relacionados

MédicosSalud FemeninaMujeres y SaludEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las 10 películas de Netflix España que no te puedes perder hoy

En la batalla por el dominio del streaming, la plataforma ha demostrado ser un fuerte competidor gracias a su amplia base de suscriptores y una estrategia diversificada que incluye contenido original

Las 10 películas de Netflix

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Sorteo 4 de la Triplex

Precio de la luz por horas: la tarifa máxima aumentará y la mínima bajará este 1 de octubre

Todos los días cambian las tarifas del servicio de energía eléctrica, por lo que es importante mantenerse actualizado y evitar sorpresas

Precio de la luz por

Los cursos del SEPE gratis para trabajadores: de sanidad a turismo, online y con certificación oficial

Para inscribirse se requiere estar dado de alta en la Seguridad Social, cotizar por formación y cumplir con los requisitos específicos de la oferta, como nivel de estudios o experiencia previa

Los cursos del SEPE gratis

¿Qué debe hacer un psicólogo si un paciente le confiesa un delito? Esto es lo que dice la ley

La psicóloga Nadia Russo ha explicado qué ocurre en estos casos

¿Qué debe hacer un psicólogo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Esta es la mejor ITV

Esta es la mejor ITV de España, según las reseñas de Google

El Gobierno no se pone de acuerdo en la propuesta de Trump para Gaza: el PSOE lo ve “una oportunidad” y Sumar “una imposición”

El Gobierno destinará 2,4 millones a exhumar cuerpos de fosas de la Guerra Civil: irán a “donde hay seguridad de encontrar restos”

Detienen a 11 personas en Serbia por ataques a mezquitas en Europa: colocaron cabezas de cerdo con el apellido de ‘Macron’ escrito

Improcedente el despido de un camarero que fue pillado impartiendo clases de pádel estando de baja por ansiedad

ECONOMÍA

Sorteo 4 de la Triplex

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio de la luz por horas: la tarifa máxima aumentará y la mínima bajará este 1 de octubre

Los cursos del SEPE gratis para trabajadores: de sanidad a turismo, online y con certificación oficial

Empresas españolas, las más generosas en dividendos: aumentan un 12,7% la retribución a sus accionistas, el doble que en Europa

La falta de viviendas en venta tensiona el mercado: la oferta solo supera en un 9% los mínimos de 2014

DEPORTES

Jugó contra la selección española

Jugó contra la selección española de baloncesto, amenazó a Cristiano Ronaldo y era de los más temidos de Juego de Tronos: la historia de Hafthor Björnsson

Cumplió el sueño de todo motero y se hizo un circuito en casa: ahora lo enseña y lo ha puesto a la venta

El preparador físico de Marc Márquez, sobre el estado de forma del piloto: “Él no tiene que esforzarse por mantener hábitos saludables”

Hamilton despide a su perrito Roscoe, uno más del paddock de Ferrari: “Murió en mis brazos, amado hasta el último segundo”

Alcaraz vence a Fritz y conquista Tokio en su octavo éxito del 2025 (6-4 y 6-4)