La Policía Nacional desarticula una organización criminal hispano-marroquí que intentó transportar 9.300 kilos de hachís oculto entre melones

Utilizaban dos vehículos lanzadera como medida de seguridad para el acompañamiento y aseguramiento de la mercancía al poder detectar con anterioridad cualquier presencia policial

Marcos García Quesada

La Policía Nacional ha llevado a cabo dos operaciones paralelas en menos de una semana en Málaga y Algeciras, Cádiz, consiguiendo intervenir más de 11 toneladas de hachís en total. Estos logros se han conseguido gracias a la colaboración con la Dirección General de Seguridad Nacional de Marruecos y se ha detenido a diez hombres como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas, quienes ingresaron posteriormente en prisión. Ambas operaciones han sido tuteladas por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y del Campo de Gibraltar.

La investigación se inició el pasado mes de julio tras detectar una posible organización criminal con vínculos en España y Marruecos la cual podría estar preparando un vehículo de mercancías para transportar hachís hasta nuestro país a través de los puertos de Tánger y Algeciras.

Utilizaban vehículos lanzadera como medida de seguridad

Realizadas las primeras comprobaciones, en la primera operación lograron detectar el día 10 de este mes en Málaga un camión con remolque frigorífico el cual había llegado a Algeciras el día anterior. Utilizaba dos vehículos lanzadera como medida de seguridad para el acompañamiento y aseguramiento de la mercancía al poder detectar con anterioridad cualquier presencia policial.

Los investigadores descubrieron que la carga que transportaba el camión eran palés de melones y que los mismos camuflaban un total de 9.300 kilos de hachís. Por todo ello se procedió a la intervención del camión con su remolque frigorífico y los dos turismos y se detuvo a seis personas las cuales ingresaron en prisión como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas.

Las cajas de melones con
Las cajas de melones con el hachís escondido (Policía Nacional)

Escondido en muebles desde Tánger a Algeciras

En una operación paralela, iniciada el pasado mes de agosto, se tuvo conocimiento de que un individuo iba a utilizar una furgoneta cargada de muebles para transportar sustancia estupefaciente desde el puerto de Tánger con destino Algeciras.

Avanzadas las pesquisas, el día cinco de este mes los investigadores localizaron el vehículo tras desembarcar en dicho puerto el cual finalizó su viaje en la ciudad de Málaga. En su trayecto detectaron la presencia de un vehículo lanzadera con dos ocupantes que se utiliza como medida de seguridad para alertar de cualquier presencia o control policial en torno al desplazamiento de la droga y así buscar rutas alternativas y evitar ser detectados.

Una vez interceptada la furgoneta descubrieron que transportaba muebles en cuyo interior ocultaban la sustancia estupefaciente en fardos de arpillera y en paquetes envueltos en plástico así como en dobles fondos en el suelo de la misma.

La operación ha finalizado con la intervención de 1.825 kilos de hachís, más de 14.000 euros, cuatro vehículos, ocho teléfonos móviles y la detención de cuatro personas como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas. Una vez pasaron a disposición de la autoridad judicial, les decretaron su inmediato ingreso en prisión.

