Juán José Ebenezer, mecánico: “No es el primer caso que me encuentro un motor averiado por equivocarse en las marchas”

Imagen de archivo de una palanca de cambios. (Imagen ilustrativa Infobae)

Un error frecuente al cambiar de marcha puede convertirse en el origen de averías graves y costosas en el motor. En uno de sus vídeos recientes, el mecánico Juan José Ebenezer, conocido en Tik Tok como @Talleresebenezer, ha relatado el caso de un cliente que, al intentar pasar de cuarta a quinta marcha, introdujo accidentalmente la tercera, lo que desencadenó una avería significativa.

El especialista ha explicado que este tipo de confusiones al cambiar de marcha, especialmente a velocidades elevadas, son más habituales de lo que muchos conductores suponen. “Iba tan revolucionado que partió una biela y salió por el costado”, ha descrito Ebenezer sobre el incidente, subrayando que el error provocó que el embrague y la caja de cambios transmitieran una fuerza excesiva al motor, superando su capacidad de resistencia.

La sobrecarga generada por engranar una marcha más corta de forma accidental puede derivar en daños severos tanto en el motor como en la caja de cambios, con reparaciones que pueden alcanzar miles de euros. Ebenezer ha insistido en que la atención y la precaución al cambiar de marcha son fundamentales para preservar la vida útil del vehículo y evitar gastos innecesarios.

Respecto a la marcha atrás, el mecánico ha recordado que la mayoría de los automóviles modernos cuentan con sistemas de bloqueo o mecanismos diferenciados para impedir errores, aunque recalcó la importancia de verificar siempre la marcha seleccionada antes de soltar el embrague. “Lo más importante es ser conscientes de la marcha que realmente necesitamos y queremos meter antes de soltar el embrague”, afirmó el experto.

Consejos para cambiar de marcha correctamente

Conocer el momento preciso para cambiar de marcha contribuye significativamente a la eficiencia del vehículo y a la seguridad en la conducción. Según las recomendaciones de los expertos, existen varias señales que indican cuándo es apropiado realizar el cambio. Una de las principales referencias es el régimen de revoluciones del motor (rpm). Para la mayoría de los automóviles, resulta conveniente efectuar el cambio a una marcha superior cuando el motor se encuentra entre las 2.000 y 2.500 rpm en motores diésel, y entre 2.500 y 3.000 rpm en motores de gasolina.

La sonoridad del motor constituye otra pista relevante. Si el motor suena forzado o emite un ruido elevado, suele ser señal de que se ha prolongado demasiado la marcha baja y es momento de subir de relación. De igual modo, si el coche tarda en responder o parece “perezoso”, podría ser necesario reducir una marcha para obtener mayor empuje.

Aunque estas suelen ser las líneas generales, el contexto en la carretera también puede influir en la decisión. Por ejemplo, conducir en pendientes ascendentes o al adelantar nos exige adaptar el cambio de marcha para mantener el control del vehículo y evitar que el motor trabaje forzado o en un rango ineficiente