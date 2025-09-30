España

Juán José Ebenezer, mecánico: “No es el primer caso que me encuentro un motor averiado por equivocarse en las marchas”

Este tipo de confusiones, especialmente a velocidades elevadas, son más habituales de lo que muchos conductores suponen y pueden derivar en averías graves y costosas

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
Imagen de archivo de una
Imagen de archivo de una palanca de cambios. (Imagen ilustrativa Infobae)

Un error frecuente al cambiar de marcha puede convertirse en el origen de averías graves y costosas en el motor. En uno de sus vídeos recientes, el mecánico Juan José Ebenezer, conocido en Tik Tok como @Talleresebenezer, ha relatado el caso de un cliente que, al intentar pasar de cuarta a quinta marcha, introdujo accidentalmente la tercera, lo que desencadenó una avería significativa.

El especialista ha explicado que este tipo de confusiones al cambiar de marcha, especialmente a velocidades elevadas, son más habituales de lo que muchos conductores suponen. “Iba tan revolucionado que partió una biela y salió por el costado”, ha descrito Ebenezer sobre el incidente, subrayando que el error provocó que el embrague y la caja de cambios transmitieran una fuerza excesiva al motor, superando su capacidad de resistencia.

La sobrecarga generada por engranar una marcha más corta de forma accidental puede derivar en daños severos tanto en el motor como en la caja de cambios, con reparaciones que pueden alcanzar miles de euros. Ebenezer ha insistido en que la atención y la precaución al cambiar de marcha son fundamentales para preservar la vida útil del vehículo y evitar gastos innecesarios.

Respecto a la marcha atrás, el mecánico ha recordado que la mayoría de los automóviles modernos cuentan con sistemas de bloqueo o mecanismos diferenciados para impedir errores, aunque recalcó la importancia de verificar siempre la marcha seleccionada antes de soltar el embrague. “Lo más importante es ser conscientes de la marcha que realmente necesitamos y queremos meter antes de soltar el embrague”, afirmó el experto.

Consejos para cambiar de marcha correctamente

Conocer el momento preciso para cambiar de marcha contribuye significativamente a la eficiencia del vehículo y a la seguridad en la conducción. Según las recomendaciones de los expertos, existen varias señales que indican cuándo es apropiado realizar el cambio. Una de las principales referencias es el régimen de revoluciones del motor (rpm). Para la mayoría de los automóviles, resulta conveniente efectuar el cambio a una marcha superior cuando el motor se encuentra entre las 2.000 y 2.500 rpm en motores diésel, y entre 2.500 y 3.000 rpm en motores de gasolina.

La sonoridad del motor constituye otra pista relevante. Si el motor suena forzado o emite un ruido elevado, suele ser señal de que se ha prolongado demasiado la marcha baja y es momento de subir de relación. De igual modo, si el coche tarda en responder o parece “perezoso”, podría ser necesario reducir una marcha para obtener mayor empuje.

Aunque estas suelen ser las líneas generales, el contexto en la carretera también puede influir en la decisión. Por ejemplo, conducir en pendientes ascendentes o al adelantar nos exige adaptar el cambio de marcha para mantener el control del vehículo y evitar que el motor trabaje forzado o en un rango ineficiente

Temas Relacionados

Cajas De CambiostalleresEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Marius Lekker, médico, enumera 10 factores que evitan caer en depresión: “El consumo de omega-3 ha demostrado ser un factor preventivo”

El doctor valenciano apunta en sus redes sociales algunos cambios vitales que pueden prevenir trastornos mentales

Marius Lekker, médico, enumera 10

Icíar Navarro, psicóloga: “Si para sentir paz necesitas que todo salga como lo has planeado, eso no es paz”

El perfeccionismo lleva al miedo a la incertidumbre y a la necesidad de controlarlo todo para evitar que se produzcan errores

Icíar Navarro, psicóloga: “Si para

LaLiga: cómo quedó la tabla de goleo tras finalizar la jornada 7

La liga española se caracteriza por tener a varios de los mejores jugadores del mundo, muchos de ellos encabezan el ranking de anotadores

LaLiga: cómo quedó la tabla

Alejandro Mesa, profesor español en Irlanda: “Cobro una media de 2.500 euros y en España si llegan a la mitad ya pueden dar gracias”

“Imaginaos cobrando la mitad del sueldo y teniendo el triple de niños, es que es una locura”, denuncia el maestro sevillano

Alejandro Mesa, profesor español en

La Audiencia de A Coruña absuelve a un maître acusado de agresión sexual porque la víctima presentó “ciertas fluctuaciones” en su relato

En cuanto a las declaraciones testificales propuestas por la acusación y el resto de las partes, los magistrados afirman que “ofrecieron muy poco valor corroborativo respecto de los hechos objeto de acusación”

La Audiencia de A Coruña
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de A Coruña

La Audiencia de A Coruña absuelve a un maître acusado de agresión sexual porque la víctima presentó “ciertas fluctuaciones” en su relato

Los militares se quejan a la ministra de Defensa de no querer seguir haciéndose los análisis de orina delante de un testigo

El Gobierno busca una consultora que “investigue” por 317.000 euros cuántos poblados gitanos hay en España

Sánchez “da la bienvenida” al plan de Trump para la franja de Gaza

La jefa en Tragsatec de Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, le llamó varias veces la atención por no “tener fichajes grabados”: “¿Algún problema?"

ECONOMÍA

El mercado inmobiliario frena su

El mercado inmobiliario frena su ritmo: la compraventa de viviendas cae un 1% en julio mientras se modera el precio del metro cuadrado

Cómo está el euro frente al dólar este 30 de septiembre

Para qué servirá el euro digital: pagos condicionales, por hitos, y por consumo real

LaLiga amenaza a los que piratean el fútbol: paga 450 euros o te llevaremos a los tribunales, ¿es legal esta exigencia de dinero?

El cierre de 10.000 pisos turísticos en Barcelona reducirá el precio de los alquileres un 13%, pero podría suponer 9 millones menos del PIB y la desaparición de 16.000 empleos

DEPORTES

Un Carlos Alcaraz de récord

Un Carlos Alcaraz de récord afronta su novena final consecutiva con Tokio como escenario y Taylor Fritz como rival

El Valencia demanda a Netflix por un documental sobre Vinícius: ve injusta la representación de su afición

Mikel Arteta quiere invitar a pilotos de la Real Fuerza Aérea británica para que enseñen a los jugadores del Arsenal técnicas de comunicación

Hamilton se despide de su perro, tras varios días ingresado por una neumonía: “Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y decir adiós a Roscoe”

Flavio Briatore explica lo que significó Fernando Alonso para la Fórmula 1 en España: “Él lo cambió todo”