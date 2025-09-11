España

Sin sorpresas en el BCE: mantiene los tipos en el 2% y pone fin al ciclo de recortes

El escenario actual es el que ya anticipaban los analistas, que preveían la consolidación de esta política debido a la estabilidad de la inflación y la evolución de los principales indicadores económicos

Esther García López

Esther García López

Ursula Von der Leyen. (Europa Press)

No ha habido sorpresas. El Banco Central Europeo (BCE) ha optado por mantener los tipos de interés en el 2%. Este es el segundo encuentro consecutivo en el que la institución renuncia a modificar los tipos, después de que en julio se pusiera fin al ciclo de recortes. El escenario actual es el que ya anticipaban los analistas, que preveían la consolidación de esta política debido a la estabilidad de la inflación y la evolución de los principales indicadores económicos.

