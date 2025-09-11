Sin sorpresas en el BCE: mantiene los tipos en el 2% y pone fin al ciclo de recortes

No ha habido sorpresas. El Banco Central Europeo (BCE) ha optado por mantener los tipos de interés en el 2%. Este es el segundo encuentro consecutivo en el que la institución renuncia a modificar los tipos, después de que en julio se pusiera fin al ciclo de recortes. El escenario actual es el que ya anticipaban los analistas, que preveían la consolidación de esta política debido a la estabilidad de la inflación y la evolución de los principales indicadores económicos.
Noticia en ampliación
Últimas Noticias
La gripe aviar obliga a cerrar el parque María Luisa en Sevilla: “El riesgo de contagio en humanos es muy pequeño”
La capital andaluza ha declarado el cierre preventivo de uno de sus principales atractivos turísticos tras hallar más de tres aves muertas
Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy jueves 11 de septiembre
El valor del metal precioso se mantiene en constante cambio ante los diferentes movimientos que se registraron en el mercado
El nuevo centro de ciberdefensa 5G del Mando Conjunto del Ciberespacio: investigará mejoras de sistemas militares y detectará ataques digitales
Esta nueva infraestructura estará en la base de Retamares, Madrid
Receta de lasaña de otoño rellena de pollo y setas, un plato fácil y original con el mejor producto de la temporada
Para esta elaboración, podemos usar cualquier seta que tengamos a mano, desde champiñones o boletus hasta shiitake, níscalos o setas de cardo
Una mujer de 28 años acaba en el hospital tras consumir esta bebida de moda una vez a la semana durante 6 meses: se considera “buena para la salud”
El producto es rico en antioxidantes, cafeína y aminoácidos, pero puede ser perjudicial en algunos casos concretos
MÁS NOTICIAS