La terapia con psilocibina: un estudio revela resultados a largo plazo contra la depresión

En los últimos años, la salud mental ha ganado visibilidad en el debate público. La depresión, en particular, ha dejado de ser un tema tabú y cada vez es más común encontrar testimonios, información y campañas que buscan romper el estigma. Conversar sobre ello es el primer paso para encontrar su cura.

La depresión afecta al 3,8 % de la población mundial, lo que representa cerca de 300 millones de personas, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta enfermedad figura entre las más comunes y se posiciona como una de las principales causas de discapacidad, con un fuerte impacto en la mortalidad y la morbilidad global.

En España, la última encuesta europea de salud realizada en 2020 cifraba en 2,1 millones los españoles que tuvieron algún tipo de depresión, de los que al menos 230.000 personas tenían una sintomatología depresiva grave.

Tratamientos contra la depresión

La psilocibina, compuesto psicoactivo presente en los llamados “hongos alucinógenos”, ha demostrado efectos terapéuticos prometedores en el tratamiento de la depresión. Aunque durante décadas su investigación estuvo restringida por razones legales, estudios recientes han reabierto el debate sobre su uso médico.

Investigaciones de la Universidad Johns Hopkins (2016-2020) mostraron que dos dosis de psilocibina, acompañadas de psicoterapia, redujeron significativamente los síntomas de depresión mayor en adultos.

Un seguimiento posterior, realizado por la Universidad Estatal de Ohio y publicado en Journal of Psychedelic Studies, confirmó beneficios sostenidos incluso cinco años después del tratamiento. De hecho, Nueva Zelanda aprobó en junio de este año el uso de setas alucinógenas para combatir la depresión.

Alan Davis, director del Centro de Investigación y Educación sobre Drogas Psicodélicas de la Universidad Estatal de Ohio afirma que “Incluso controlando esas estimaciones de referencia de las personas que no participaron en el seguimiento a largo plazo, seguimos viendo una reducción muy grande y significativa en los síntomas de depresión”, lo que mostró que los participantes del estudio que estaban en remisión completa de su depresión había aumentado de forma ligera.

Limitaciones de la investigación

Los propios autores del estudio reconocen varias limitaciones en su investigación. La muestra fue reducida —solo 18 de los 24 participantes iniciales completaron el seguimiento—, lo que dificulta la generalización de los resultados. Además, la ausencia de un grupo control impide establecer con certeza que las mejoras observadas se deban exclusivamente a la psilocibina.

Otro factor que complica la interpretación es que varios participantes recibieron otros tratamientos a lo largo de los cinco años, lo que impide aislar el efecto del tratamiento inicial. Los investigadores también advierten que estos hallazgos no deben aplicarse al uso recreativo de hongos alucinógenos: sin supervisión clínica, los riesgos aumentan y los posibles beneficios no están garantizados.

Sin embargo, esta nueva publicación arroja luz en la investigación sobre la depresión y “a pesar de que algunos de esos síntomas regresaron, encontraron que no estaban experimentando esos mismos niveles de deterioro”, afirma David. “Eso realmente habla del potencial para algunas personas de que este tratamiento podría catalizar futuros efectos positivos cuando atraviesan la depresión”.

