Precio de la luz sube nuevamente: estas serán las horas más baratas y más caras del 30 de septiembre

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Por Rodrigo Gutiérrez González

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

Los precios oficiales de la luz subirán nuevamente este martes 30 de septiembre de 2025, de acuerdo con datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Si bien la tarifa más baja no sufrió modificaciones para esta jornada, tanto la promedio como la máxima subieron considerablemente.

La tarifa más cara repuntó 20 euros de un día a otro, mientras que el precio más alto incrementó más de 60 euros y ya se encuentra cerca del techo de los 200 euros.

Cabe mencionar que el precio de la luz en España cambia todos los días, inclusive cada hora, por lo que es importante mantenerse actualizado y evitar sorpresas.

Con esta información sabrás cuál es el mejor momento del día para hacer uso extendido del servicio de energía eléctrica sin alterar el pago de tu factura.

Precio de la luz

  • Fecha: martes 30 de septiembre de 2025.
  • Precio medio: 82.8 euros por megavatio hora
  • Precio más alto: 199.34 euros por megavatio hora
  • Precio más bajo: 21.9 euros por megavatio hora

El precio de la luz cada hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este día, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:

  • De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 95.46 euros por megavatio hora.
  • De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 88.25 euros por megavatio hora.
  • De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 80.0 euros por megavatio hora.
  • De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 76.43 euros por megavatio hora.
  • De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 78.0 euros por megavatio hora.
  • De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 80.0 euros por megavatio hora.
  • De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 97.11 euros por megavatio hora.
  • De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 105.68 euros por megavatio hora.
  • De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 120.0 euros por megavatio hora.
  • De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 93.97 euros por megavatio hora.
  • De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 60.1 euros por megavatio hora.
  • De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 31.0 euros por megavatio hora.
  • De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 24.47 euros por megavatio hora.
  • De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 21.9 euros por megavatio hora.
  • De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 22.0 euros por megavatio hora.
  • De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 29.08 euros por megavatio hora.
  • De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 35.0 euros por megavatio hora.
  • De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 54.94 euros por megavatio hora.
  • De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 84.0 euros por megavatio hora.
  • De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 117.0 euros por megavatio hora.
  • De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 199.34 euros por megavatio hora.
  • De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 172.11 euros por megavatio hora.
  • De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 119.9 euros por megavatio hora.
  • De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 101.5 euros por megavatio hora.

