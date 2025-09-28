Precio de la luz estará muy alta este 29 de septiembre: estas serán las horas más baratas del día

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

Mal inicio de semana para los usuarios del servicio de energía eléctrica luego que se registrara un aumento en los precios oficiales de la luz para este lunes 29 de septiembre dado a conocer por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

La tarifa más baja del día casi se triplicó a comparación de su cotización del día anterior.

Por su parte, el precio más alto aumentó 60 euros de un día para otro.

Mientras que la tarifa promedio subió más de 10 euros este lunes.

Cabe mencionar que el precio de la luz en España cambia todos los días, inclusive cada hora, por lo que es importante mantenerse actualizado y evitar sorpresas.

Con esta información sabrás cuál es el mejor momento del día para hacer uso extendido del servicio de energía eléctrica sin alterar el pago de tu factura.

Precio de la luz

Fecha : lunes 29 de septiembre de 2025.

Precio más bajo : 21,99 euros por megavatio hora

Precio más alto : 133,26 euros por megavatio hora

Precio promedio: 59,06 euros por megavatio hora

Revisa el precio de la luz por hora (Montaje Infobae España)

El precio de la electricidad cada hora

A lo largo de este domingo 28 de septiembre, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas , el precio de la electricidad será de 51,6 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas , la tarifa del servicio eléctrico será de 47,7 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas , la tarifa de la luz será de 45,00 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas , el precio de la luz será de 32,00 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 30,00 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 32,05 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 50,00 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas , el precio de la luz será de 74,4 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 77,8 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 73,08 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas , la tarifa de la luz será de 59,33 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 40,14 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 35,00 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas , el precio de la luz será de 28,3 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 21,99 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 27,94 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas , la tarifa del servicio eléctrico será de 35,00 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas , el precio de la luz será de 52,00 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas , el precio de la luz será de 85,00 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 101,13 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 133,26 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas , la tarifa de la luz será de 105,68 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas , la tarifa del servicio eléctrico será de 90,04 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 88,6 euros por megavatio hora.