Un aviso de bomba en un punto habilitado para votar en las elecciones de Moldavia provoca el colapso del tráfico en Alicante

La Policía Nacional cortó la avenida de Elche durante más de una hora y media hasta confirmar que la amenaza era falsa, en pleno despliegue electoral de Moldavia en la ciudad

Clara Arias

Clara Arias

Un agente de la Policía
La Policía Nacional ha cortado durante aproximadamente 90 minutos uno de los principales accesos a la ciudad de Alicante, la avenida de Elche, tras recibirse este domingo un aviso anónimo de amenaza de bomba en un colegio electoral habilitado para las elecciones parlamentarias de Moldavia. Finalmente, los artificieros descartaron la presencia de explosivos y se confirmó que se trataba de un falso aviso.

El corte se produjo a partir de las 12:45 horas y afectó de manera inmediata a la fachada litoral sur de la ciudad, lo que generó retenciones en la propia avenida y en vías adyacentes, especialmente en la carretera N-332. El tráfico no se restableció hasta pasadas las 14:15 horas, una vez concluidas las inspecciones policiales y verificado que no existía ningún riesgo para la población.

Despliegue policial en el sur de Alicante

El dispositivo de seguridad movilizó a un amplio número de efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local, así como a unidades de bomberos y servicios sanitarios de emergencia. Los especialistas en desactivación de explosivos (TEDAX) fueron los encargados de inspeccionar las instalaciones del hotel ubicado en la avenida de Elche, escogido como punto de votación por el Consulado General de la República de Moldavia en Barcelona.

Los agentes evacuaron y aseguraron el perímetro mientras se realizaban las comprobaciones. La intervención concluyó sin hallazgos de explosivos, lo que permitió reabrir tanto el tráfico como la actividad en el centro electoral, donde centenares de ciudadanos moldavos de la provincia de Alicante y de otras cercanas del sureste peninsular estaban llamados a ejercer su derecho al voto.

Un agente de la Policía
La amenaza coincidió con la jornada electoral de Moldavia, que cuenta con más de 1.900 mesas de votación en el interior del país y 301 colegios en el extranjero, busca definir la orientación futura de su política exterior, entre la aproximación a la Unión Europea o el mantenimiento de lazos estrechos con Rusia. Uno de esos colegios exteriores es el habilitado en Alicante.

Caos circulatorio en una de las principales arterias de entrada y salida de Alicante

El cierre de la avenida de Elche, una de las principales arterias de entrada y salida de la ciudad, provocó notables problemas de tráfico durante toda la franja horaria del operativo. Las mayores complicaciones se registraron en el tramo que conecta con la N-332 y en varias calles del centro urbano, donde se formaron largas colas de vehículos debido a los desvíos obligatorios.

Los conductores que trataban de acceder a Alicante desde la zona sur tuvieron que buscar alternativas por la circunvalación y otros accesos secundarios, lo que incrementó la densidad de tráfico en esas vías. El restablecimiento de la normalidad circulatoria no se produjo hasta más de media hora después de levantarse el corte, debido al efecto arrastre de las retenciones acumuladas.

Este tipo de incidencias reflejan la importancia de la avenida de Elche como eje estratégico de movilidad, tanto para el tráfico local como para quienes acceden desde municipios del área metropolitana o desde el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, situado a pocos kilómetros.

