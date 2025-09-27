España

Qué dice la psicología de las personas que tienen el hábito de hacer la cama nada más levantarse

Esta simple práctica puede tener significados tanto a nivel personal como a nivel neurológico

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
La combinación de lavado frecuente,
La combinación de lavado frecuente, productos hipoalergénicos y secado adecuado es fundamental para evitar la proliferación de microorganismos y proteger la salud en el entorno doméstico (Freepik)

Para algunas personas, comenzar el día significa cumplir con una rutina inquebrantable: apenas se levantan, extienden las sábanas, alisan la colcha y dejan la cama impecable. Sin desayunar, sin mirar el móvil, sin abrir siquiera las persianas. Para otros, este hábito puede parecer obsesivo o innecesario. Sin embargo, la ciencia y la psicología sugieren lo contrario: hacer la cama por la mañana podría ser uno de los mejores hábitos para mejorar el bienestar y aumentar la productividad.

Según diversos especialistas, esta acción aparentemente simple refleja una personalidad organizada, disciplinada y emocionalmente estable. La psicóloga Siyana Mincheva explica al medio especializado Doctolib que “hacer la cama puede parecer trivial, pero es un acto que simboliza tomar las riendas del día al despertar”. No se trata solo de estética: es una forma de establecer el tono del día, reducir la fatiga mental y generar sensación de control.

Según estudios de psicología conductual, hacer pequeñas tareas desde que te levantas no sobrecarga la mente, liberando espacio en ella para poder afrontar el día de la mejor manera. Sobre todo, es vital que estas tareas sean sencillas y rápidas de acontecer. Al automatizar este tipo de acciones, el cerebro se libera para dejar entrar otras más complejas a lo largo del día.

Un hábito que impulsa el éxito

Los beneficios de cambiar sábanas
Los beneficios de cambiar sábanas Foto: iStock

El poder de este hábito ha sido incluso defendido por figuras de alto perfil, como el almirante William H. McRaven, ex SEAL de la Marina estadounidense y responsable de la operación que llevó a la captura de Osama Bin Laden. En su famoso discurso en la Universidad de Texas, McRaven sostuvo que “hacer la cama te dará una ligera sensación de orgullo y te animará a hacer una, y luego otra, y otra tarea más... Al final del día, este simple logro se convertirá en una multitud de tareas cumplidas”. Para él, esta rutina matinal representa el primer paso hacia una cadena de éxitos diarios.

Quienes practican este ritual con constancia no solo tienden a ser más organizados, sino también más exitosos y consistentes en sus objetivos a largo plazo, según estudios de hábitos en entornos laborales y académicos. La disciplina, incluso en su forma más cotidiana, puede traducirse en una mejora general del rendimiento.

Impacto neurológico positivo

Más allá del aspecto práctico, hacer la cama también tiene implicaciones a nivel neurológico. Esta actividad, como otras asociadas a la organización y el logro personal, puede estimular la liberación de dopamina, el neurotransmisor conocido como “la molécula de la felicidad”. Esta sustancia está relacionada con funciones como la motivación, la atención, la memoria y la coordinación motora. Es la misma que se activa tras hacer ejercicio o comer algo placentero, como una barra de chocolate.

Sin embargo, aunque tenga todas estas connotaciones positivas, los expertos alertan de lo negativo de hacer la cama recién levantado. La acumulación de ácaros y demás bacterias durante la noche es un factor predominante que tiene que ser evitado. Por ello, se aconseja dejar que la cama se ventile al menos entre 25 y 30 minutos antes de volver a ser cubierta por sábanas.

Temas Relacionados

ÁcarosCamaPsicologíaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Los compañeros de RTVE de María Eugenia se movilizan para ayudarla tras perder a su marido y su casa en la explosión de Vallecas

La campaña de recaudación que han puesto en marcha a través de GoFundMe ya ha conseguido el 98 % del objetivo marcado

Los compañeros de RTVE de

La peculiar historia de Newton, el búho que convirtió una bolsa de supermercado en el nido perfecto

Incapaz de volver a la naturaleza, se ha convertido en mentor de otras aves en rehabilitación, eligiendo un objeto cotidiano como su lugar favorito

La peculiar historia de Newton,

Una pareja es condenada por privar a su hijo de cuidados y alimentos básicos: tiene 8 años y pesa 14 kilos

El menor presenta una afección neuromuscular, retraso psicomotor y dificultades de aprendizaje

Una pareja es condenada por

La imagen del rey Felipe VI y Donald Trump: la Casa Blanca publica una fotografía tras su encuentro en la Asamblea General de la ONU

El Gobierno de EEUU ha difundido la imagen cuatro días después de producirse

La imagen del rey Felipe

La demencia tiene nombre femenino: ¿por qué el Alzheimer es más común en las mujeres?

La caída abrupta durante la menopausia del estradiol, un estrógeno que protege contra la inflamación, podría ser una de las razones de esta incidencia desproporcionada

La demencia tiene nombre femenino:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La imagen del rey Felipe

La imagen del rey Felipe VI y Donald Trump: la Casa Blanca publica una fotografía tras su encuentro en la Asamblea General de la ONU

Pedro Sánchez reitera que el buque ‘Furor’ está para “proteger” a la Flotilla y asegura que no habrá confrontación con las fuerzas israelíes

La tauromaquia consigue un récord de subvenciones de 2,4 millones de euros con la asistencia a eventos taurinos en mínimos: Madrid y Castilla y León lideran la financiación

Más de 600 militares españoles, en alerta por el aumento de la tensión en Líbano: los ‘cascos azules’ denuncian el riesgo de los recientes ataques israelíes

El puerto valenciano era un coladero de droga controlado por el ‘Cártel de los Balcanes’: la mayor operación europea deja 81 detenidos, entre ellos estibadores ‘araña’

ECONOMÍA

El Tribunal Supremo se niega

El Tribunal Supremo se niega a que el Estado compense a un casero que quiso subir el alquiler por encima del 2%

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 27 septiembre

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 27 septiembre

Los cinco consejos del fundador de Duolingo para tener éxito: “Un 65% de suerte y un 35% de trabajo”

DEPORTES

Hamilton se salta las pruebas

Hamilton se salta las pruebas de Ferrari por quedarse con su perro en coma: “Se le paró el corazón y ahora está en coma”

Los primeros entrenadores de Álvaro Carreras hablan de su carrera y su ascenso en el Real Madrid: “Es el mejor lateral izquierdo que hay”

Previa de LaLiga: Girona vs Espanyol

El español Carlos Soria se convierte en la persona de más edad en escalar un 8.000

Ibai Llanos le tira cinco penaltis a Joan García y los dos alucinan con lo que ocurre: “No tengo palabras”