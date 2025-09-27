España

Lucidez antes de morir, el enigma que desconcierta a la neurociencia: “Mientras haya conciencia, la persona está ahí”

Los autores del estudio reconocen que “la definición de este tipo de episodios no está cerrada”

Marcos Montalbán

Por Marcos Montalbán

Guardar
Lucidez paradójica antes de morir,
Lucidez paradójica antes de morir, el enigma que desconcierta a la neurociencia. (Agustín Marcarian/Reuters)

Un fenómeno conocido como lucidez terminal ha comenzado a captar la atención de médicos, neurocientíficos y familias de pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Se trata de esos instantes de claridad mental que algunas personas experimentan justo antes de fallecer y que las familias viven como un regalo inesperado.

Destellos de conciencia en los momentos finales

Según una revisión publicada en 2024 por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, la lucidez paradójica se define como “un episodio de comunicación o conexión inesperada, espontánea, significativa y relevante en personas con demencia avanzada”, aunque los propios autores reconocen que “la definición de este tipo de episodios no está cerrada”.

El doctor José Manuel Marín-Carmona, coautor principal de la revisión y especialista en Geriatría en el Programa de Memoria del Centro de Envejecimiento Saludable del Ayuntamiento de Málaga, detalló que estos episodios “se caracterizan por la aparición de una conexión que se da en una persona en la que esto no es esperable”.

“En muchos casos, la persona recupera su conciencia de quién es y de en qué contexto está. Sabe con quién está hablando y comprende en qué condiciones está. Pero son episodios momentáneos que pueden durar minutos, horas o, en algunos casos, días”, añadió.

Es más, desafortunadamente, “en un porcentaje muy elevado ocurren en las horas previas al fallecimiento”, concretó.

La ciencia busca explicaciones

Aunque la causa exacta sigue siendo desconocida, varias hipótesis apuntan a la neuroplasticidad y a cambios bioquímicos en el cerebro.

Este fenómeno se apoya en la evidencia de que la neuroplasticidad, estudiada por Santiago Ramón y Cajal, permite al cerebro adaptarse y compensar daños incluso en edades avanzadas y en presencia de patologías neurodegenerativas.

“En general, se producen daños estructurales a nivel cerebral, progresivos e irreversibles. Esto hace que la persona esté desconectada, desorientada, que no se pueda comunicar. Pero, si se puede recuperar temporalmente la función, a lo mejor es porque esta neurodegeneración no es estructural, sino funcional”, explica Marín Carmona.

El fenómeno que ocurre antes de morir y que las enfermeras de paliativos no saben explicar

Hipótesis en debate

Entre las explicaciones propuestas por la neurociencia se encuentran:

  • Desinhibición neurológica: “Ciertas áreas del cerebro que normalmente suprimen recuerdos o conductas dejan de funcionar primero, liberando circuitos que aún conservan información”.
  • Cambios metabólicos: “La falta de oxígeno y la alteración química del cerebro podrían desencadenar un estado transitorio de hiperactividad neuronal”.
  • Redistribución del flujo sanguíneo: “En fases críticas, la sangre llega de manera desigual a diferentes zonas cerebrales, favoreciendo la activación momentánea de redes aún funcionales”.
  • Teorías emergentistas: “La conciencia no depende solo de áreas específicas, sino de la dinámica general del cerebro, capaz de reorganizarse incluso al límite del colapso”.

Sectores más espirituales interpretan la lucidez terminal como prueba de que la conciencia no está limitada al cerebro, aunque la comunidad científica insiste en que “estas ideas carecen de evidencia empírica”.

Entre la emoción y la ética

El fenómeno también plantea cuestiones éticas y filosóficas sobre la identidad personal.

“Cuando vemos cómo nuestros pacientes se deterioran y pierden capacidades cognitivas, incluso desarrollando trastornos de conducta o neuropsiquiátricos, es muy frecuente que los familiares digan: ‘Ya no es mi padre’, porque ha perdido los atributos que uno reconocía en esa persona”, afirma Marín-Carmona.

Sin embargo, los científicos defienden que “sí mantiene su identidad”. “Mientras haya conciencia, la persona está ahí. Fenómenos como lucidez terminal lo demuestran y la dignidad debe mantenerse por encima de todo”, concluye el investigador.

Temas Relacionados

MorirMuerteCuidados PaliativosDemenciaEnfermosPacientesEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaHospitales EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Clima hoy en España: temperaturas para Sevilla este 27 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima hoy en España: temperaturas

¿Cuál es la temperatura promedio en Málaga?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cuál es la temperatura promedio

Las 10 películas más exitosas del momento que puedes disfrutar en Netflix España

Desde su estreno el pasado 18 de septiembre, Y ella dijo quizás subió puestos en el ranking de películas de la plataforma

Las 10 películas más exitosas

Clima en Madrid: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Madrid: pronóstico de

Clima en Barcelona: el pronóstico para este 27 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Barcelona: el pronóstico
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España y otros once países

España y otros once países se unen en una coalición para contribuir a la financiación de la Autoridad Palestina

Inmigración, presupuestos y vivienda dividen a los partidos en el Parlament de Cataluña

Una mujer logra que la Justicia incremente la indemnización de Mapfre hasta los 25.7000 euros tras acreditadar que un atropello la dejó coja y afectó a su estética

El Supremo confirma hasta un año de prisión para seis militares por insultar y vejar a una compañera: “No tienes ni culo ni tetas”

El dinero que reciben las fundaciones políticas (la de Vox la que más): casi 13 millones en donaciones y subvenciones en dos años

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del 26 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

José Portillo, agricultor, tras cambiar el trigo por las placas solares: “Antes ganaba 100 euros por hectárea y ahora 1.900”

El Parlamento Europeo propone aumentar las ayudas a jóvenes y crear un registro de okupas para revertir la crisis de vivienda

Los mutualistas se movilizan este sábado frente al Congreso para pedir una “solución justa” a su problema de cotizaciones

DEPORTES

Previa de LaLiga: Girona vs

Previa de LaLiga: Girona vs Espanyol

El español Carlos Soria se convierte en la persona de más edad en escalar un 8.000

Ibai Llanos le tira cinco penaltis a Joan García y los dos alucinan con lo que ocurre: “No tengo palabras”

Sergio Busquets anuncia su retirada del fútbol: “Viví momentos que jamás olvidaré”

Una leyenda del Manchester United habla sobre sus problemas con el alcohol: “Me ponía colirio y comía chicle porque venía de estar bebiendo dos días seguidos”